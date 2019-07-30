Не думала, что примеры реинтеграции Донбасса в Украину я буду приводить уже в этом году. Как бы еще и не снята линия обороны, не прошли через ВРУ законы, позволяющие создать на территориях Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей "автономную республику Донбасс" с особым статусом всевластия, еще как-то работают СБУ и пограничники, а реинтеграция и ассимиляция "республик" в Украину, которую я бы назвала просто "Украина становится ОРДЛО", идет семимильными шагами.

Если бы Украина реинтегрировала ОРДЛО, это было бы так: наши войска вышли бы к нашей границе и начали там обустраивать "ров с крокодилами", Луганская и Донецкая области расцвели желто-голубым, и, возможно, голубым "миротворческим" контингентом сил НАТО, начали бы работать банки, было бы развернуто разминирование, по СМИ пошли бы антифейковые программы, разоблачающие российскую агрессивную украинофобскую пропаганду.

А так, Донбасс реинтегрируется в Украину. А это немного другая история. Это Украина становится ОРДЛО. Тортугой. Сомали.

Это признание войны "гражданской", террористов — "повстанцами", "законов Донбасса", "документов республик", амнистия, армия "автономии", контролирующая "ее" границы, ну, еще русский язык государственный, вливание "повстанцев" в ряды МВД и ВСУ, и многое другое.

Такая реинтеграция, это -мы виноваты и мы враги, они — няшки и герои. И да, они получат не кусочек оккупированных районов, а всю территорию Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей (хотя думаю, аппетиты будут расти, и туда втолкнут еще Одесскую и Николаевскую).

Топоним "Донбасс" в "особом статусе" расписан именно так. Осталось провести нужные законы через ВРУ, воскресить закон о местных референдумах, и вперед — воля народа она такая волевая.

И те, кто считает, что особый статус Донбасса принесет мир, он ошибается, так же, как и тот, кто считает, что особый статус получит уже итак оторванный и ментально чужой кусочек ОРДЛынии.

Новости Тих скрип скреп

А что же принесет в Украину ОРДЛО и "повстанцы Донбасса", получи они особый статус, всевластие, свободу передвижения и амнистию за уже совершенные преступления?

Да, об амнистии вообще глупо вести речь, если все преступления, совершенные на Донбассе местными "повстанцами" в отношении местных жителей, никогда не будут расследованы. Сколько изнасилованных, истерзанных до смерти, утопленных в ставках, повешенных по посадкам, проданным в рабство не получат отмщения? Страшно подумать!

И вот, человек совершил невоенное преступление, так его и судить не будут. А "особый статус" еще же и дает "республике Донбасс" свои законы — я об этом еще поговорю с вами — и право определять вину и наказание.

В общем, гопота-быдлота, рвавшая на части мирных жителей, вдруг осознает, что им можно смело ездить по всей Украине, "республики" — это уже не кусочек Донбасса, а целых 5-8 областей, где они власть. Абсолютная власть!

И вот это все, тоже называется реинтеграция. Да, туда-сюда-обратно. Принцип победителя и побежденного. Как у войны много граней, так и у реинтеграции, оказывается.

И вот, пример, светлого завтра, которое после полных реинтеграционных процессов ОРДЛО, накроет всю нашу страну.

Понятное дело, что это не касается простого в доску наріда, он же не фермер, не предприниматель. Он думает, что грабить будут не его, а соседа или бизнесмена. Вот только к большому бизнесу пойдут большие люди, а к маленькому маленькие.

Приблизительное количество "повстанцев Донбасса" около 45 000 человек. К ним, естественно, присоединятся все те, кто мечтает жить так, как сейчас живет ОРДЛО, мародерить, грабить, убивать.

Я часто и не просто так акцентирую внимание на том, что преступления оккупантов, это отдельная категория преступлений, а преступления местных жителей против своих земляков — другая. И больше всего на Донбассе местных жителей погибло именно от рук местных жителей, заигравшихся в "забрать и поделить", "я-полицай", "яипалявоевал", "защитник".

Ведь каждый шаг ОРДЛО по территории Украины будет к 45 000 дончан-луганчан добавлять местных жителей, попавших в территориальные формы "особого статуса" и получивших полную свободу от закона и морали.

И вот пример того, что получится:

В селе Губщина Валковского района Харьковской области неизвестные лица совершили попытку незаконно захватить районную агрофирму, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

За незаконные действия полиция Валковского района задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. У правонарушителей обнаружены холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том чистые бланки охранной фирмы.

23 июля 2019-го, к сельхозпредприятию "Маяк" подъехало два автобуса так называемых "титушек" — молодчиков с дубинками в спортивной и камуфлированной форме. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

Агрессивные "гости" угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области (свой, местный) по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия "Маяк", а именно, сменил владельца и руководителя.

Так у нас на Донбассе в 2014-2016-м отнимали бизнес, машины, жилье. Убивали. Привозили к свои местным нотариусам с пакетами на голове, с ногами в цементе, привозили жен и несовершеннолетних детей и угрожали насилием над ними, чтобы жертва подписала документы. И нотариусы, улыбаясь, заверяли.

Свои у каждого свои.

И как только над Запорожской областью, как любой другой областью пока еще мирной и единой Украины, поднимется флаг недообразования, или ей объявят "статус", присоединив к "республике Донбасс", или "автономии" откроют дорогу в Украину…

В Черкасской области с государственных флагов, которые стоят на одном из мостов, сразу после голосования в ВРУ срезали желтую полосу, а с Житомирской ОГА сняли надпись "Слава Украине! Героям Слава!

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