Давно не писала о расцвете и процветании "маленьких угольных швейцарий". Как-то неудобно портить симулякративную картину, которую изо всех сил стараются держать "наваросы".

Дело в том, что сами маленькие "швейцарцы", более известные, как донбасяне или лугандонцы, стараются не вспоминать о заявленном на весь мир "расцвете" и "процветании", и делают вид, что ничего такого, и вообще оно само.

Да и их внимание от "процветания" отвлечено сейчас паспортизацией. Очереди за паспортами "республик", очереди за паспортами РФ, номерки на руках, все, как любит гомо-советикус. И уже тишина о безработице, о маленьких зарплатах, больших ценах, и грабеже коммунальщиков-поставщиков услуг, замаскированном под борьбу с расхитителями "республиканского" имущества. Штрафы в ОРДЛО выросли на все.

Поэтому на фоне эйфории "нам дают российские паспорта", социальные проблемы снова отодвинуты на задний план, и снова от жителей ОРДЛО победоносно звучит "здесь жить можно", мол, все у нас налажено, и звонящие оттуда не устают подчеркивать — дешевая коммуналка, не стреляют, лучше, чем до войны, лучше, чем в Украине.

В СМИ ОРДЛО уже 5 лет традиционно "загнивает" Америка, Германия просит в долг у "республик", Украина замерзает без газа и сала, и только Россия-труженица кормит вес мир.

Но, поступившие из зоны новости просто толкают к перу и блогу, чтобы поделиться, ведь больше 70% жителей пока еще мирных частей Украины, все же завидуют "республиканцам", и даже мечтают пожить в русском мире. Поэтому программа новой политической силы и нашего любимого Президента "все взад" горячо поддерживается избирателями.

Еще бы, первый раз за последние 10 лет у Украины появился шанс стать федеральным округом РФ, вернутся в эпоху УССР, а простой парень из Кривого Рога может повторить судьбу политического "сисимасизма" Брежнева.

Сначала меня удивляло и раздражало вот это маниакальное желание критического большинства "назад в СССР", колбаса и дефицит, потом я свыклась. Если общество хочет все в зад, что само по себе является деградационным и маразматическим, ему лучше не мешать, доказано Донбассом. Нас там, не хотящих под триколорадки и в русский мир, ну, а уж тем более, не горящих желанием "умереть на России", было меньшинство, и каждый наш протест превращался в потери. Нас, вот таких несогласных, критическое большинство просто убивало и выжимало из себя. Переехав в мирные, и заявленные как патриотические, части Украины из триколорадного ОРДЛО, мы расслабились, и пропустили удар, тот момент, когда мимикристы заэсссрщики скинули вышитые маски и заволали неистово "колбаса, забрать и поделить, как в СССР".

Я, понятное дело, думала, что описывая и выставляя фотографии жизни из зоны победивших желаний, отрезвляю деградантов от шага назад, но… Общество похоже на камень, который толкал Сизиф. Ты его вверх, а оно так и норовит сорваться в пропасть, да еще и Сизифу отдавить жизненно-важные органы.

Поэтому, я, наверное, вот в этот раз просто отойду, отпустив общественный камушек лететь назад в СССР. Другого шанса выжить у нас нет. Мир посредине, заявленный Президентом, уже четко обрел границы- "автономная республика Донбасс" (в территориальных границах Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, может еще подтянут к "Донбассу" и Одесскую, да вот решением Окружного), а с другой стороны вычерчиваются рамки "автономной республики Галичина". Столица Украины перенесется в Харьков или Днепр, а вот то, что никому не нужно, как раз и будет "посредине", именно поэтому в 2015-м моя семья выбирала Черкасскую область, карты раздела Украины по медведчуковско-путинскому сценарию мы видели уже тогда.

Но, тогда у них что-то пошло не так. Это "что-то" было большинство народа Украины, ставшего оплотом своей армии, нации и страны. 5 лет монотонной работы телевизора, журналистов, политиков, и вот уже оплот стал движущей страну взад силой.

Ну, решение большинства, как говорится – закон. Вернее, политическая и социальная целесообразность, этот же термин у нас сейчас подменяет закон, да?

И все же, Сизиф, пока есть силы, держит камушек, параллельно с этим пытаясь его убедить не делать глупостей. И с позиции национальной безопасности продолжает рассказывать о новостях тех мест, куда так стремится наше любимое и безудержное в своем безумии критическое большинство.

В "республике", все замечательно. Например, в моем городе, где я жила до войны, начали закрывать шахты. Некогда флагман угольной отрасли Донбасса, ГП "Свердловантрацит", объединяющее 5 шахт, сократился до 2-х. Их места, нерентабельных и глубоких, занимают копанки, "малые шахты" — этот термин ввел в обиход перед войной крестный отец Луганщины Ефремов, он был инициатором развития "дыр", как альтернативы глобальной и пожирающей саму себя выработанной и не модернизированной угольной отрасли Донбасса.

Это, кстати, переход от огромных угольных холдингов к "копанкам", очень сэкономило для бюджета "республики" угля. Дело в том, что согласно Горному закону Украины, каждому шахтеру, работающему и пенсионеру, в том числе работнику ранее закрытых угольных предприятий, положено 6500 тонн бесплатного бытового угля. Это в год ого-го и еще пару вагонов. А если шахты закрыты, нет добычи, а "копанки" — это частные "малые шахты", то пенсионерам уголь не дают. Поэтому в ОРДЛО драки за бытовым углем, блат, дефицит, очередь с опочленцами и автоматами, а многие неблатные и безавтоматные просто мерзнут зимой и собирают хворост, подрываясь на растяжках.

Уверена, что даже при возвращении ОРДЛО в Донбасс и в Украину, пусть даже в качестве "автономии", тенденция к закрытию угольных гигантов сохранится. Это просто реальность и необходимость. Ну, или закрывать потери и раздачу бесплатного угля донбасянам из госбюджета Украины, как делали все годы от Кравчука до 2014-го. "Федерализация" вряд ли даст возможность тянуть из бюджета такие суммы, поэтому отцам Донбасса придется пойти на закрытие всех шахт.

Соцгруппы "республик" забиты объявлениями "служба по контракту" или "сбор фруктов в Ставрополе", с 2016-го добавились "стройки в Крыму и Москве", а вот в этом году фаворитом среди работодателей стали объявления "работа в Польше".

Я писала об этом, но паспорта в ОРДЛО рассматриваются лишь как возможность выехать и получать соцвыплаты, не более. Поэтому к выдаче в ОРДЛО паспортов граждан РФ здесь относятся лишь как к шансу выехать из "угольной швейцарии" туда, где платят деньги за работу.

Не стихающий наплыв жителей ОРДЛО в мирную часть Украины за загранпаспортами и украинской биометрикой говорит о том, что "мыть жопы в Польше" — это было в 2014-2017-м годах страшное оскорбление от "наваросов" украинцам- уже и нормально.

Каждый из жителей ОРДЛО, а носителей 3-х паспортов здесь все больше и больше, выбирает для себя сторону не где жить, а где зарабатывать. Шахтеры едут в Павлоград, молодежь на РФ и в страны ЕС. Люди среднего и пожилого возраста, более оседлые или немобильные в передвижениях, стараются зарабатывать в "республиках".

Кстати, есть ниши, в которых в "республиках" люди за год стали долларовыми миллионерами — решалы пенсий, возилы пенсионеров в Украину, решалы по украинским документам, банкиры, как правило, это работники милиции, прокуратуры, суда, адвокаты, нотариусы, сохранившие себя в системе, и работающие с украинской стороной решений вопросов.

В 2014-2015-м ОРДЛО гордо орало – "ничего укропского есть не будем, российское самое качественное, потому что ГОСТ, как в СССР". В конце 2016-го "народ Донбасса" попустило, и в ОРДЛО хлынули продукты украинского производителя. Даже сами ОРДЛынские предприятия предпочитали паковать свою продукцию в этикетки-подделки украинских продуктовых брендов, так как российское и "сделано в л-днр" брали плохо.

Со стороны мирных частей Украины тут же нашлись те, кто "деньги не пахнут", и продукты в ОРДЛО хлынули тоннами. Схема была проста: экспорт продуктов в РФ или Беларусь, вывоз фур на территорию РФ и заезд через неконтролируемые КПП в ОРДЛО.

Попустило гордый "народ Донбасса" и на счет "хунта-укропы-нацики", те, кому удается заработать на войне, скупали недвижимость именно в "укропии", жить в ОРДЛынии никто не хотел, сейчас, после обнародования в ОРДЛО плана "особый статус, автономия", у многих владельцев квартир в Харькове, чуть дымят мозги и волосы, вложить тысячи долларов, чтобы твоя квартира была в "автономной республике Донбасс", согласитесь, глупо. Выиграли те "наваросы", кто купил квартиры в Киеве и Днепре.

Кстати, не устаю повторять, жить в "угольных швейцариях" настолько крута и пабагатому, что все чиновники ОРДЛО, бизнесмены и "мыныстры", предпочитают жить в Киеве, Днепре и Львове. Вот, на днях в Киеве задержали сына нашего луганского миллионера Держака, это владелец спиртзавода "Луга-Новы", самого стабильно работающего предприятия в ОРДЛО.

Соцсети ОРДЛО забиты объявлением поиска телефонов водителей автобусов, следующих каждый день по маршруту "Луганск-Киев", "Ровеньки-Киев", "Свердловск-Киев", "Донецк-Киев"…

Эти рейсы не светятся табличками, просто "нерегулярные перевозки", ездят на украинской регистрации по ОРДЛО, и их никто не трогает. Так что свобода передвижения для жителей ОРДЛО сохранена.

Как и право на получение соцвыплат. В мирной части Украины получают и детские, и пенсии и другие выплаты, заключают договора с семейными врачами, пользуются программой "доступные лекарства" сотни тысяч жителей ОРДЛО. Не ездят в мирную часть Украины только те, кто окончательно впитал в себя яд киселево-соловьева-скабеевщины и трясется от ужаса "укропы-нацики", ну, и те, кто по глупости сжег-разорвал свой украинский паспорт или попал в списки СБУ-"Миротворца", с последними списками, думаю, вопросы уже будут решены в ближайшее время, не зря наш Гарант заговорил о социальной поддержке, цитирую "военных оккупированных территорий". Да и суд решил, что арест за госизмену — это нарушение прав человека. Если человек не считает себя гражданином, то какая такая госизмена и сепаратизм, это личное мнение человека и его право на свободу слова.

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ОРДЛО стало доступно для Украины, а Украина стала доступна для РФ, не только для ОРДЛО. Ну, то такое, ассимиляция или мир посредине. Это, говорят, модно и толерантно. Вот жители ОРДЛО, те, кто имеет 3 паспорта, говорят о себе — "мы граждане мира". И считают, что паспорта — это пережиток системы, везде в мире должно быть СССР, а значит, они, граждане СССР, могут ездить везде с одним паспортом- советским или российским.

В "республиках" на фоне развития и процветания заявили о повышении социальных выплат и зарплаты бюджетникам. Соцвыплаты и зарплаты не повысили, а цены на продукты скакнули, как раз на заявленные проценты повышения.

Ой, о главном, в "республиках" цена на бензин и солярку ниже, чем на России. И это при том, что ни газ, ни нефть, ни бензин, здесь не добывают. В ОРДЛО уже из российского Гуково ездят заправляться дешевым бензином.

Кстати, цена на многие продукты в ОРДЛО дороже, чем в Москве, что дает право "республиканцам" гордится своей "угольной швейцарией", мол, вот, обогнали по уровню жизни даже Россию.

Здесь, кстати, высокие цены заявляются, как высокий уровень жизни. Мол, чем дороже, тем фешенебельнее. Финансово-экономическое положение в "республиках", заявленное, как полная победа социализма и коммунизма, все же дает о себе знать, нет–нет и выстреливает в СМИ возмущениями уже от "мыныстров" о плохом и не сознательном народе.

В ОРДЛО заговорили о том, что уровень оплаты услуг ЖКХ без учета оплаты за газ и электричество в 2018 году составил 88,6%. По итогам первого квартала 2019 года уровень оплаты населением составил 83,5%, а прочие коммерческие потребители оплатили только 67% выставленных к оплате счетов.

В общем, здесь, если у тебя автомат, то можно и не платить — "яипалявоевал" и граната в руке, решают многие коммунальные проблемы. Снизился и процент оплаты коммунальных услуг со стороны населения, многим просто не хватает денег, а многие, особенно те, кто опочленцы, ой, повстанцы же, или получают 3-4 выплаты, просто не платят, так как ждут обнуления долгов. Это им обещали в рамках "федерализации" и "автономной республики". Следите за руками: ОРДЛО и "л-днр" как таковых же нет, юридически это пустышка, а Донбасс — это Украина, но в оккупации, и когда ОРДЛО вернется в Украину с особым статусом и в качестве "автономной республики Донбасс" деятельность "республиканских" банков-коммунальных предприятия будет признана незаконной, а все долга за период оккупации спишут.

Поэтому основные неплательщики услуг ЖКХ в ОРДЛО — это менты, прокуроры, чиновники, те, кто владеет информацией.

С 3 по 10 июля в ОРЛО отключают поставки электроэнергии. Сюда электроэнергию поставляют из РФ-энергоблок "Дружба". Отключение заявлено, как плановые ремонты "с любовью из России". Многие жители начали заморозку фруктов и овощей, а так же хранят в морозильных камерах мясо, полуфабрикаты. Отключение не только спровоцирует хаос-преступность в темное время суток, но и лишит многих жителей ОРДЛО запасов. Во время отсутствия электроэнергии жители ОРДЛО останутся без воды, что уже привычно, воды здесь нет уже больше полугода, без телевидения, интернета. Что удивительно будут остановлены даже многие предприятия.

Веерные отключения здесь начались с 2014-го, как раз с переподключения энергосистем ОРДЛО на Россию, и продолжаются все эти годы. Их маскируют под "ремонты", "замены столбов", "обрезку деревьев" и отключение ведут по улицам, кварталам, что дает иллюзию "работ". Такое полное погружение ОРЛО во тьму, здесь впервые.

"Мыныстры" говорят, что идет переподключение систем, то есть ОРДЛО подключают назад к украинской системе энергообеспечения и Счастьинской ГЭС, и РФ больше не будет нести затраты на поставки электроэнергии. Эти работы ведутся в рамках реинтеграции ОРДЛО в Украину, так как теперь ОРДЛО будет занимать огромную площадь. Напоминаю, не тешьте себя иллюзиями, что "автономию" дадут вот этому ОРДЛынскому кусочку. В "автономную республику Донбасс" уже внесены вся территория Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомню так же, что "Донбасс" — это топоним и аббревиатура от "Донецкий каменноугольный бассейн". Как в "Донецкий каменноугольный" впихнут Херсонскую и Запорожскую, а ведь еще есть планы и на Одесскую, я не знаю. Но, в Украине же есть суд, самый судейский суд в мире. Так что…

Кстати, отключения электроэнергии "народу Донбасса" советуют переждать на "международном курорте" Седово, это в "днр". Правда, лугандонцам нужно пройти таможню и границу между "лнр" и "днр", а это несколько часов-сутки на жаре. Но, видимо оно того стоит, курорт Седово с комарами и опочленцами на загаженных пляжах, это вам не Днепровские пляжи и не нескрепная Турция с Египтом. Кстати, народу туда едет немеряно.

При "федерализации" Украины, и появлении кучи "республик", жителям страны придется изучать опыт лугандонцев по пересечению "границ" и "таможен" между "автономией" и Днепропетровской областью, Черкасской и Полтавской, Николаевской и Херсонской, а уже молчу о "Криворожском царстве" и "Галицкой губернии". Кстати, пересечение таможни, это еще и уплата курортного, таможенного и дорожного сбора, если кто не в курсе.

Купаться во время отключения электроэнергии лугандонцам будет негде, все ставки и озера "республики" кишат палочками и заразой, так как купаются там скрепные люди с сифилисом, гонореей и туберкулезом с чесоткой. Там же тихо на дне разлагаются трупы тех, кто был признан соседями "врагом народа", ну, или просто реально кого-то обидел, и были применены "республиканские" сатисфакции.

А вообще в "республиках" жить можно. Доказано "народом Донбасса". Так что: лето, море, отпуска, нам без света не тоска.

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