О социальном и материальном процветании и стабильности "республик" я пишу очень часто. Каждое новое закрытое предприятие, каждая авария на старом и не модернизированном, уменьшенные площади для посевов, массовый выезд специалистов в поисках лучшей жизни, все это, как нельзя лучше иллюстрирует ложь пропагандистов ОРДЛО.

Фишка, так сказать, фундаментальная скрепа пророссийских жителей Донбасса была "не будем кормить Киев". Ну, вот это горделивое "они скачут-Донбасс работает", а презрительное "вуйки спустились с гор и им негде работать", и фантастическое "это наши шахты", и сказочное "мы сами будем продавать уголь за валюту", просто окрыляло в 2014-м тех, кто ратовал за немедленное отделение от Украины и присоединение к РФ.

Это потом, чтобы сделать хорошую мину при обкаканной попе, когда "свободный народ Донбасса", "наваросы" и другие гомосы с телевизором вместо мозга, обалдело посматривали на "республику", всунутую им вместо "назад в СССР" и "Донбасс-это Россия".

Дык мы всегда были за "независимость", "республика-это хорошо", "Путин нас потом к себе возьмет", "многоходовочка", — блеяло новоросское стадо, подбадривая себя, — "он же обещал", "ему некуда деваться", "России нужен наш уголь".

Ну, о том, что Донбасс с его пенсионерами и алкоголиками нужен Путину, как козе баян, я также пишу регулярно. Худо-бедно, нужно донбасянское мясо, которое будет воевать во всех локальных войнах России или размазывать мозги москвичей на митингах против великого Пу. Да и донбасские заробитчане-гастарбайтеры, которые хоть чуть-чуть питают экономику РФ, тоже нужны. Но, не пенсионеры и инвалиді. Этим даже паспорта граждан РФ по упрощенной процедуре не выдают. Неликвид!

Территории нужны, это да. Чтобы НАТО в затылок не дышало. Чтобы ресурс использовать, вон в шахты ОРДЛО опять 240 тонн неизвестных грузов сгрузили. И это только за прошлый месяц.

Но, это отдельная история. Сегодня исключительно о процветании ОРДЛО. Так сказать, анализ экономического прорыва и экономического потопа. Чтоб хунта позавидовала, да скорее референдум провела и стала ОРДЛынией. Это же так здорово: копеечные зарплаты в рублях, ограничение передвижения, комендантский час, безработица, и гуманитарка.

Вот о ней и поговорим.

В СМИ ОРДЛО все время заявляют о том, что "республики" вздохнули после снятия экономического гнета киевской хунты, поднялись удои и добычи, растут зарплаты и социальная защищенность населения, ежемесячный рост пенсий и ежемесячное снижение цен на все группы товаров и услуг. В СМИ ОРДЛО Украина замерзает и разрушается, закрывая предприятия, и теряя миллионы заробитчан, а вот "республики" и РФ процветают.

Вспомните СССР. Там же всегда загнивал Запад и расцветал СССР. Вот в ОРДЛО именно так. На этой информационной технологии здесь людей держат в гетто. И точно так же, как в СССР, каждый город думает, что "светлое будущее" наступило в соседнем городе –"республике", а значит, скоро приедет и к ним.

Не поверите, но жители ОРЛО завидуют жителям ОРДО, так как уверены, что в ОРДО лучшие правители и жизнь там лучше.

И если внимательно всмотреться в эти СМИ-победизмы ОРДЛО, мы увидим СССР, так как используются те же информационные технологии. Победизм и внешний враг времен ЦК КПСС, перекочевал в ОРДЛО, так как успешно выжил и расцвел на современной России, где жители Москвы не знают, как живет Иркутск или Казань с Воронежем.

Новости Деградация в ОРДЛО набрала необратимые обороты

Это очень плохая и страшная игра. Она создает симулякр и уводит людей от действительности. Нет внутреннего врага, есть только внешний — Запад, США, и внешний друг, который поможет победить нашествие нескрепных НАТОВцев. Нет кризиса и просчетов в экономике, коррупции, так как их вычеркнули из информационного пространства, оставив только нужные победы или нужных врагов.

Так вот, меня все время "расцвета" ОРДЛО беспокоил один вопрос: Если в ОРДЛО все расцвело после "победы над киевской хунтой и освобождения", почему туда тоннами везут гуманитарку Красный Крест, ООН, Россия, Европа?

Если там все работает, люди ездят в Египет и Европу, открываются автосалоны и турагентства, наращивается и добывается, утраивается и удесятеряется экономика, почему туда везут гуманитарные грузы и почему люди толпятся за ними? Как объединяется в головах "гуманитарная катастрофа" и "процветание и развитие республики"?

Задумались? В ОРДЛО такие вопросы раздражают. Там все знают правду, и о "процветании", и об "освобождении", и даже о "развитии", поэтому за такие вопросы могут и в "мгб" на подвал, или расстрелять. Как врагов народа и укропов. Ведь только глупые укры могут задавать умные вопросы.

Кстати, на вопрос, откуда в "республиках" "национальная валюта" российский рубль, если "республики свободны и независимы", там так же не ответят, как и на вопрос — откуда рубль в ОРДЛО, если там нет своего монетного двора.

Логика и критическое мышление — это исконные враги критического большинства жителей Донбасса. А "народ Донбасса" живет и процветает в условиях гуманитарной катастрофы. Вот так-то! Как говорила моя счастливая кума — "хоть тушенки вдоволь поем", давясь в очередях за гуманитаркой.

До войны она ездила на море по бесплатной путевке от профсоюза шахты, делала ремонт, покупала продукты, но… Но горевала, ведь все нужно было купить, что для гомо-советикуса трагично и болезненно. Зарплата, различные бонусы на предприятии, где она работала — это для "гей-европейцев" и "нацико-укропов".

Гомо-советикус счастлив лишь тогда, когда можно украсть, урвать, вырвать из глотки соседа, отдубасив пол-очереди соплеменников или переплатив бешенные деньги за дефицит. А если ему еще и дали халяву, то гомо-советикус будет лизать пятки благодетелю, целовать руки, и благолепно ценить обстрелы и копеечную рублевую зарплату, ожидая очередную гумку.

Гуманитарка в ОРДЛО — это средство выжить лишь для малой толики обездоленных и потерявших украинские выплаты и работу людей, но это огромный стимул сохранять именно это гетто для большинства. Где же еще будет столько халявы и возможности бесплатно закусить побухавшим.

Отношение к гуманитарным конвоям в ОРДЛО странное. Во-первых, там считают это обязанностью РФ и всего мира. Кормить их, тех, кто "уголь за валюту, не будем кормить Киев". Они вообще не понимают, как это им могут что-то не давать бесплатно. Они все пострадавшие.

Вообще "Россия обязана" — это мантра, которую по сто раз на день повторяют на Донбассе. Обязана дать, обязана взять… В общем, должна, как-то так!

Гумкой (особенно детской) в ОРДЛО кормят собак и кошек. Ее не едят дети из-за вкусовых качеств или родители боятся давать после массовых отравлений. Ее не едят взрослые, те, кто может позволить себе нормальные продукты, но при этом все, кому положена гуманитарная помощь в ОРДЛО, ее гребут и давятся в очереди, за нее пишут доносы на соседей, и "фи, у меня этого мясного пюре детского 6 ящиков стоит, я им кошечку кормлю".

Гуманитарку здесь продают. То есть, полученное бесплатно продают. Не только воровитые чиновники или медики, или учителя, которые получают на школьное питание продукты. Ее продают жителям ОРДЛО жители ОРДЛО. Более удачливые менее удачливым.

Здесь никто и никогда не отдаст что-то нуждающимся. Отдавать и раздавать — это обязанность России и "республики", ну, и Украины, она же во всем "виновата".

То есть соседка, получив гуманитарку, потому что одинокая мать 7-ми детей (это выгодно в ОРДЛО не оформлять брак, выплат больше), будет кормить детскими пюре кошечек-собачек, продавать его своим соседям. Но не отдаст той, у кого 2-е детей, и она не является получателем гуманитарки, так как официально замужем. Не отдаст в приют. Старикам. Опочленцам. Продаст или поменяет, но не отдаст. Выбросит, но не отдаст. В этом они все, русские-советские люди. Еще и выйдет на улицу, и громко будет рассказывать. Сколько ей дала добрая Россия и сколько она выбросила или скормила кошечкам.

Отношения между людьми здесь — поле для романистов. Можно написать романы, сидя у одного подъезда.

Гуманитарку продает не только получившее ее население (то есть, по сути оно в ней не нуждается, но получает), а и чиновники. В аптеках "республики" продается 80% гуманитарных грузов. Сеть магазинов "Народный" Плотницкого прославилась тем, что реализовала большую часть гуманитарных грузов по цене выше рыночной для жителей ОРДЛО.

Кстати, на "референдум" в мае 2014-го критическое большинство жителей Донбасса бежало еще и потому, что там раздавали бесплатно бонусные карты в "первые республиканские и народные" магазины с 1%-ной скидкой. Я спрашивала у кумы, спасла ли ее эта карта с бонусами, и сколько раз она ей воспользовалась. В ответ мычание — ну, так давали же.

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Вот вдумайтесь, что могут построить люди, которые так себя ведут в условиях войны и оккупации. Они пожирают друг друга, как были готовы сожрать нашу страну, лишь бы что-то дали, халява, бесплатно.

Нищие духом никогда не будут богаты! Но, вряд ли это поймет гомо-советикус.

В отношении жителей Донбасса, ждущих гуманитарку от России, в отношении жителей Донбасса друг к другу, к продуктам, к гуманитарным грузам, к своим и чужим, так много, что прослеживая вот эти высокие отношения понимаешь — война здесь надолго. Это, раз. Второе, они не смогут жить по-другому. Третье, самое страшное, они считают это поведение нормой. И, главное, им все равно от кого брать и что, хоть гречку, хоть ядерные отходы, им все равно, кого убивать, русскоговорящих соседей по Донбассу или русскоговорящих москвичей.

Это черная аморальная пустошь, рожденная СССРом. И она не имеет четких границ. Она просто там, где "забрать и поделить, всех расстрелять, дай, халява, какая разница". И это страшно. Носители этой черной пустоши притягивают только смерть и разруху, ведь они и есть разруха.

Цинизм? Я даже не знаю, как назвать все происходящее там. Чиновники, в том числе и в "народной милиции республик" — там у них так называют армию — воруют гуманитарные медицинские грузы у "армии".

Вообще, вся ситуация с медициной в ОРДЛО такова, что последний год огромнейшие потери среди военных-террористов ОРДЛО именно из-за нехватки медпрепаратов и отсутствия специалистов.

В ОРДЛО умирают от перитонита и сепсиса. Раненые на фронте просто истекают кровью по дороге. Потери противника, конечно же, не могут не радовать, но огорошивают средневековьем.

О смертности в ОРДЛО я тоже писала. И это страшно. Там просто довоенные показатели побиты в десять раз. То есть мирное население, которое должно ноги целовать защитникам, попросту их грабит. Командиры грабят подчиненных. На фронте, там, где лекарство — это жизнь. Медицинские гуманитарные грузы разворовывают.

Я пишу не для пожалеть или вызвать эмпатию, а для того, чтобы вы осмыслили глубину этих черных дыр в человеческих душах. Почему? Ну, ребята, они, я имею ввиду местных коллаборционистов-террористов, пророссийских жителей ОРДЛО, все равно граждане Украины и когда-то вернутся к нам, социумом, равными по правам. Что они принесут нам? Эту пустошь? Их "генералы", их врачи, чиновники, вольются в нашу мирную жизнь со своим устоем?

И вот тот, кто так же себя ведет в мирной части Украины, это же их половинка. А если такие половинки объединятся? Гомо-советикусы стремятся к объединению, не между собой, в зоны, в гетто, в СССР, они не могут жить в ином пространстве.

В ОРДЛО критическое большинство людей не просто пошло на поводу пропаганды РФ в создании "республик" и террору Украины, нет. Они искренне и воодушевленно построили тот мир, в котором им комфортно. Свое подобие. По своему лекалу.

Так же живут россияне. Мы ждем от них человечности, мол, вот-вот проснутся, восстанут, построят новую свободную Россию. Кто? Эта Россия и этот Путин — это они. Их зеркальное отображение. Любой президент любой страны, это зеркальное отображение критического большинства граждан. Их эго, желаний, мечтаний.

В России гибнет тайга. Где протесты, требования, эмпатия и сожаление, где волонтеры и спасители, где петиции и пикеты? Им все равно. Кто и где гибнет. Русские на Донбассе, или русские в Сирии. Русские в Сибири или русские в Иркутске. Они готовы пожирать, мародерить, они хищники.

Вы спросите, а как жил Донбасс до войны, была ли там вот эта моральная пустошь? Да, была. Не так заметна, так как были сдерживающие факторы: мораль, суд, социум был не однороден. Теперь, когда оттуда вытеснили проукраинских и даже пророссийских, но с другой точкой зрения, там открылись двери в Ад.

Любые выборы на Донбассе — это фальсификации, покупка голосов за гречку. Любые не такие это люди-изгои. Культурные мероприятия, похожие на вечный Первомай, но с конъюнктурой к вышиванкам. Ложь. Мимикрия. Меня тут донбасяне как-то одернули за пост на тему культуры жителей Донбасса. Напомню, я пишу о критическом их большинстве, которое вы знаете по крикам "путин введи" и "Донбасс не будет кормить Украину", мол, "мы тут культурные и вот не надо". В качестве доказательства присутствия в ОРДЛО культуры было написано "мы, между прочим, культурные люди и культура здесь есть, мы ездим в Египет и в Турцию". Это шикарный коммент. В этом вот это критическое большинство, как на ладони.

С конца прошлого года в ОРДЛО со стороны РФ приостановлена поставка гуманитарных грузов пищевого назначения. У мамочек это вызвало шок. У тех, кто детским пюре кормил котиков. Они просто терзали соцгруппы и чиновников вопросом "когда, должны- обязаны".

Потом все стихло. Повторяю, ситуация в ОРДЛО не настолько критична, чтобы люди там получали продукты. Есть города на линии фронта, там другая ситуация. Тыловые города — это рестораны, кафешки забиты посетителями, магазины, решалы за украинской пенсией, банки, где можно порешать перечисления из Украины и Европы от родных-заробитчан. Есть очень нищие. Есть! Но больше спившихся, безработных, которые и не хотят работать, перебиваясь мародерством. Но, основная часть тех, кто выносит двери пунктов раздачи гуманитарки, это вполне обеспеченные люди, с зарплатой, часто с двумя пенсиями. То есть, там нет голода. Чаще рутинная жизнь. Правда, города там уровня 50-х годов СССР. Но, что построили. Назад же в СССР хотело вот это, критическое большинство.

Затронь эту тему в ОРДЛО, и тут же затопчут — "ой, а вы попробуйте прожить на нашу зарплату". Сорри, вы жили на гривневую зарплату при Украине, в мире и сохранности, и были всем не довольны, и сломали этот мир, и убивали за то, чтобы не жить в Украине. Теперь мы живем на свою зарплату.

Кстати, на этой теме "народы Донбасса" очень скользят и часто попадают в расставленные ими же ямы. Например, их любимое "Украина с нами воюет, идет гражданская война". Я тут же подхватываю — "то есть война у нас гражданская, а это значит, что она идет в Украине везде, то есть вы, жители Донбасса, живете на войне, и мы, украинцы, живем в условиях войны, но почему вы получаете гуманитарные грузы, а мы нет, мы же замерзаем, хунта у нас, каратели, все разрушается, барыга из банкоматов доллары килограммами вывозит". Ох, что тут начинается. И война, оказывается не гражданская, и Украина живет, как сыр в масле, и зарплаты у нас хорошие, и магазины полные, и работы полно.

Ну, да ладно.

И все же, скрепные и православные "народы Донбасса", как же так получается, что вы гуманитарку продаете, кормите ею котиков, не помогаете своей армии и своим старикам? Почему у вас в газетах и по телевизору процветание, а гуманитарные грузы вам необходимы и жизненно важны? И почему всю гуманитарку вы стабильно разворовываете и продаете? Друг другу. В условиях войны.

Вопросы, как всегда, останутся без ответа. Ситуация в ОРДЛО-армии настолько критическая, что за лето от столбняка умерло 46 "военнослужащих народной милиции" ОРДЛО. И все бы ничего, но в "армии" ОРДЛО за медикаменты уже начали убивать, совершать на аптеки налеты. Поэтому из РФ экстренно прибыл 85-й гуманитарный конвой с более чем 100 тоннами медикаментов и медимущества. Весь гуманитарный груз предназначен для "министерства здравоохранения" ОРЛО, как мы писали ранее, это самое криминальное "министерство". В ОРЛО каждый третий медицинский работник находится под следствием или осужден за кражу продуктов или лекарств из гуманитарных грузов. Скрепы?

Так что, как бы не хорохорились "народы Донбасса", и не выпячивали свое процветание, оно все равно перечеркивается стабильностью нищеты. Как духовной и моральной, так и материальной.

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