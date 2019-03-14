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Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юристВсе статьи автора

Проект "народ Донбасса" в стадии завершения: Россия уже сыта по горло

3.3т

"Народ Донбасса", жители ОРДЛО в своей пророссийской позиции на пятый год войны все же начали раздирать залитые победобесием глаза и задавать вопросы себе, нам, ихтамнетам и окружающему миру.

В первых двух статьях, на основании социологических исследований я показала вам текущее состояние "народа Донбасса", вошедшего в ступор от "расцвета и процветания" своих "маленьких угольных швейцарий" и вместо линии горизонта, за которой еще больше побагатому, упершегося в линию границ гетто своих несвобод.

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Что дальше? Мы еще к этому вернемся, так как статьи нашли отклик и даже установили режим монолога с теми, кто хоть как-то думает и что-то читает, смотрит помимо "раша-гебельс-тв".

Сегодня я сделаю паузу в рассказах о соцопросах, скажу лишь только, что их проведение подтверждается жителями многих городов ОРДЛО, и подчеркну, что это явление, как соцопрос и корректировка жизни гетто по его результатам, на войне я вижу первый раз.

Знаете, за время войны я сделала открытие: жители ОРДЛО настолько зависимы от чужого мнения, настолько информационно всеядны и неразборчивы, что быстро подхватывают разные лозунги, легко меняют свои убеждения, что если им неделю рассказывать, что они улус, антрацитовые народы, аборигены, которые должны съесть Кука, они в это не только поверят, но и сменят образ жизни до корректируемого.

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Видимо, это и стало платформой для соцопросов и коррекции поведения забавных зверушек. Судя по всему, Кремль нанял новых военных консультантов, которые помимо изучения победобесия, закончили, как минимум среднюю школу.

Сегодня я рассажу о новых открытиях жителей гетто, которые, судя по всему, начали оглядываться по сторонам и увидели реальность, а не то, что им показывают под соусом процветания.

Нет, я не об экономике. Я о ментальности. На пятый год войны в ОРДЛО вместе с вопросом "что дальше" стал звучать вопрос "кто мы".

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Очень странно, что на пятый год. Ведь "кто они" им, "наваросам", из России рассказывают с первых дней. С первых дней войны, все ихтамнеты-добровольцы-наемники-абхазцы-осетины и другие русские люди называют местных жителей Донбасса просто, пренебрежительно и снисходительно – х-хлы.

И даже люди на фронте, в камуфляже с одинаковыми триколорадками на шевроне в одном БТРО (незаконном террористическо-коллаборантском военном формированиии) разделены на белых людей (русских) и третий сорт не брак (х-хлы).

Кстати, я ничего нового и удивительного в этом не вижу. В 90-е, когда наши шахтеры ездили в Гуково на заработки, их там называли х-хлами, салоедами, малоросами и платили ровно половину от того, что получает гражданин РФ. Даже осетин-абхазец-армянин будет на России получать больше, чем х-хол. Таков менталитет "братьев". И тогда на России украинцев из Донбасса кидали на зарплату, и сейчас.

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Шахтеры Свердловска и Ровеньков, которые встав с колен и прекратив "кормить Киев", ощутили дискомфорт в районе холодильника, сейчас массово ушли работать в Гуково, но не на российские предприятия, а на ТОВ ДТЭК "Обуховская" Ахметова. Это единственное предприятие на России, где "наваросам" хоть и платят меньше, чем гражданам РФ, но стабильно. Без кидков.

Позиция россиян командиров и кураторов БТРО проста – х-хлы должны защищать свои дома от фошиздов и освобождать Украину, а не прятаться за наши спины, как в 2014-м. Эта позиция сейчас зазвучала крайне остро. Приказ по ОРДЛО — формирование БТРО должно выглядеть, как 70% местных донбасян и 30% россиян и других граждан. А было наоборот.

Поэтому 2017-2019 обозначились для "народа Донбасса", как годы больших потерь. Ими на фронте затыкают любую опасную нишу.

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Донбасс "развели, как лоха"

Но, вот эти высокие фронтовые отношения не разбудили "народ Донбасса". "Защитников" и "освободителей" здесь начали ненавидеть после пьяных дебошей в городах, разбрасывания гранат, захвата и уничтожения предприятий, безнаказанности за совершенные преступления.

Вообще "народ Донбасса" разбудить трудно. Знаете, если люди после 5 лет жизни войны и жизни в гетто так ничего и не поняли, вряд ли они смогут понять что-то выше урчания в животе. Вот, смотрите, в 2014-м году, когда Донбасс ждал "как в Крыму" и готовился провести "референдум" по присоединению к РФ, им из Кремля сказали "фу", и сменили вопросы "присоединиться к РФ" -"остаться в составе Украины" на "поддерживаете ли вы акт самостоятельности народной республики".

И "народ Донбасса" это проглотил, весело махая хвостом рванул голосовать. Ставил галочку "за" "самостоятельность республики", но ментально, духовно и физически все еще голосовал "за присоединение к РФ".

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Вы даже не представляете уровень этой упоротости, когда люди внушили себе, что вот "голосуя на референдуме они автоматически присоединяются к России" и жили в этой уверенности 2 года. Более того, они еще и пытались спорить, что никогда не голосовали за "республики", а только за "в России высокие пенсии и зарплаты".

Здесь многие до сих пор уверены, что так оно и было, а потом бюллетени украли и поменяли на "республику". Говорят, что это сделал сам Турчинов, чтобы отомстить жителям Донбасса. А Путин? Путин же завсегда за них. Вот так!

Эта "референдумщина" жителей ОРДЛО не отрезвила. Посмотреть на жизнь непризнанных "республик"? Нет, смотреть – это не их. Тупо орать, тупо переть. Куда и зачем,- это вопросы третичного плана.

"Нам сказали, что едут бандеры валить памятник Ленину, — говорят свердловские шахтеры о марте 2014-го, мы тупо взяли арматуру и поехали защищать памятник. Так был митинг, полная площадь людей, все приехали защищать Ленина, и русские флаги, нам сказали, что это самооборона из России приехала. Потом начальник милиции предложил создать отряды самообороны, как на России и дежурить у памятника и по городу. Нам понравилось. Вся власть народу! Гайдей это возглавил и мент Гафаров. Все было в рамках закона Украины, как у майданов. Им можно. И нам можно. Мы были против того, чтобы трогали Ленина и за русский язык. А потом все сказали — а давайте, как в Крыму, проголосуем и Россия нас заберет. И мы пошли голосовать".

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Пять лет оккупации: жители Донбасса так ничего и не поняли

А бандеры приехали?- спрашиваю земляков.

Нет, но мы их два года ждали! — последовал ответ,- нам же сказали, что они "едут".

Сейчас они опускают глаза и тупо мычат "мы не этого хотели-нас обманули-мы просты люди, мы хотели просто хорошо жить".

Я могу понять желание "хорошо жить" у жителей загубленных "крепкими хозяйственниками" городов: Красный Луч, Торез, Снежное, Енакиево, но не понимаю пабагатиков успешных городов Луганска, Донецка, Ровеньков, Свердловска. Вот нашим свердловчанам не верят в ТОВ ДТЭК Павлограда. Те привозят корешки с зарплатами в 30-50 тысяч гривен за 2010-й год. И ноют "мы хотели еще богаче".

Не отрезвило донбасян (я всегда так пишу о людях с пророссийской позицией) и то, что "братья" россияне, "защитники и освободители", ограничивают их пребывание на России, как и украинцев, требуют с них патент на работу, как с гастарбайтеров любой страны, въезд по паспортам граждан Украины, документы ОРДЛО не признаются, карточки банка ОРДЛО обслуживают всего несколько банков, а не все российские.

Все задержанные жители ОРДЛынии, боевики, агитаторы, пропагандисты, которые имеют паспорта ОРДЛО (Лугандоно-Дыры) на России считаются гражданами Украины и депортируются исключительно в Украину.

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Донбасс летит в Ад

Было смешно, когда в 2014-2015-м году в Антраците кизяк Козицин объявил город Антрацит станицей Козицинской Ростовской губернии. "Народ Донбасса" встречал кизяков цветами, жег украинские паспорта и получал кизякинские.

Так как из величия на Донбасс кизяки привезли "ГРАДы" и запах мочи, то антрацитовцы рванули через РФ в Украину за пенсией, да и магазины все были разграблены теми же кизяками, поэтому проще было поехать за покупками в Гуково и Новошахтинск, в зоне гетто продуктов тогда не было. На украинско-российской, уже тогда контролируемой исключительно россиянами над ними, важными кизякинцами, ржали российские погранцы. Они селфились с тупо улыбающимся населением, писали в интернете — "глянь, дебилы х-хлы с какими паспортами ездят" и… Не пустили их в РФ! Попутно пояснив не только умственные способности донбасян, но и особенности строения РФ, где давно нет губерний.

Снайпершу из Свердловска на ростовской таможне российский пограничник хлестал по лицу лыныровским паспортом и ее военником, не ласково приговаривая – "овца тупая, запомни, ты гражданка Украины, х-хлушка и просто овца, нет никаких республик, есть Луганская область Украины, где вас дебилов, нужно держать, пока вы не подохнете".

В Ростовской области лучше лыныровские документы не показывать. Могут побить, а то и полиции сдать, как террориста. Здесь люди ОРДЛО и "народом Донбасса" сыты по горло.

Все бизнес-грузы, следующие на Россию из ОРДЛО, считаются грузами идущими из Украины на РФ, все документы только с тризубом. Поэтому "наваросские" предприятия, которые работают на поставки продукции на Россию и из России, перерегистрировались в Северодонецке и платят налоги и в ОРДЛО, и в Украине, им нужны легальные документы для работы с РФ.

Регулярно, когда из ОРДЛО тянет жареным, на России выпускают какого-нить лимоново-жириновско-зюганова с воплями "нужно взять", "Донбасс-Россия". Тогда в ОРДЛО попускает, "народ Донбасса" млеет и пускает слюнки "ну, вот, дождались, мы же говорили, нужно потерпеть, не зря же все это, вот-вот".

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Жителей ОРДЛО не отрезвило даже то, что Путин подписал указ о "упрощенке", то есть упрощенной системе предоставления гражданства гражданам Украины. Не "гражданам ЛНР" и "гражданам ДНР", а гражданам Украины. Так как не признает Россия все эти "лугандонии". И чтобы получить на России гражданство, нужно представить украинские документы.

На пятый год войны "народ Донбасса" спрашивает – "кто мы". А и правда, кто?

Они с радостью приняли идею, что они "новороссы" и стали яростно доказывать – "Украины никогда не было, всегда была Новороссия". Потом проект "новороссия" закрыли и жители ОРДЛО стали орать – "мы великий народ Донбасса, исконно русский коренной народ Донбасса", забыв, что "Донбасс" топоним, всего лишь аббревиатура обозначающая географическое расположение Донецкого каменноугольного бассейна. "Жители Эвереста", "жители пустыни Сахара"… Есть страна, и есть нация, и есть народ, и есть географические топонимы. Но, людям с "самым лучшим в мире советским образованием" это трудно объяснить.

Проект "народ Донбасса" тоже в стадии завершения. Если в Украине на выборах победит проукраинский президент, то вряд ли влажные мечты ВВПука о впихивании ОРДЛО в зад в качестве "автономной республики Донбасс", станут явью.

Жители ОРДЛО ездят на машинах с ОРДЛынскими номерами, здесь штрафы и отжим авто без Лугандонской регистрации. Все и даже проукраинские перерегистрируют машины в МРЕО ОРДЛО и получают ОРДЛынский техпаспорт и номера. Украинские "теряют". На границе перед КПП или КПВВ машины "обувают" в украинские номера.

Жители ОРДЛО, все, кто получает там пенсии и зарплаты имеют "паспорт", " пенсионное" ОРДЛО, и военный билет. Но, выезжая в Украину за пенсией, они прячут ОРДЛынские "документы" и становятся гражданами Украины с правами и обязанностями. Въезжают в ОРДЛО и оп — "наварос-народ Донбасса-гражданин л-днр". Если мужчина – еще и резервист.

Эта игра уже всем привычна. И всех устраивает. Она даже нравится тем, кто получает 2-4 соцвыплаты, занимается провозом лекарств, решалам. Да и простым людям, которые ездят в мирную Станицу за покупками к хунто-фошиздам, скрипят зубами около украинских флагов, и улыбаются на блокпостах ОРДЛО — мол, съездили к укропам, обожрали их, все, мальчики-освободители, ждите, когда Украина замерзнет-дефолт-заголодает.

Эту игру прячут под маску "нам нужно как-то выживать". Без содрогания в душе снимают "укропские" номера, крутят "лугандонские" — так надо, мы выживаем здесь, пока вы нас не хотите освобождать.

Я не знаю, как правильно. Вернее, знаю. Поэтому я после "переселения" и вывоза семьи ни разу не пересекала линию разграничения. Для меня хоть на минуту снять украинские знаки, это потерять страну и себя. Но, мне говорят, что я не права, нужно быть толерантнее и лояльнее, мол, страшно переселиться в 30-40-50. Нам с мужем на момент переселения было 43 и 46. Мы сменили профессию, стиль жизни, уровень жизни. Много потеряли. Еще больше приобрели: себе покой и зарплату, маме-пенсионерке стабильную пенсию и медицинские услуги, детям обучение и будущее.

Мы просто всегда знали, кто мы. И ни разу не попытались в себе найти кого-то нового. Мы даже вернулись на родину наших репрессированных предков. Не специально. Так вывела судьба. И дети тоже знают мантру "свій до свого", "рабів до раю не пускають" и все будет Украина!

А жителям ОРДЛО следует определиться. И хотя бы самим себе ответить на вопрос — кто они? Народ Донбасса? Граждане республик? Русские? Украинцы? Граждане Украины? Новороссы? Казаки? Кизяки? А может вообще уже граждане Осетии, Абхазии и аллах с ними акбар?

Люди без самоидентификации не нужны никому, как и предатели. Это вам, "народам бамбаса" уже и россияне говорят. Ведь если у тебя нет самоидентификации, ведь если тебя болтает по жизни и ты не успеваешь переобуваться с лаптей в шаровары, если ты свою косоворотку пытаешься представить, как вышиванку, то за таких говорят "як гівно в ополонці".

А ведь когда-то в долыныэровские времена, здесь жили гордые шахтеры, граждане Украины, которые даже детей направляли "учит украинский, это будущее, я неучем был, так хоть ты человеком побудешь".

А сейчас… Сейчас на обочинах ОРДЛО перед КПП и КППВВ сидят перепуганные ОРДЛынцы, которые прячут свои никому не нужные "документы"-триколорадки, достают из тайников паспорта граждан Украины.

Новости из зоны. Цитата: "Так мы Украина или ЛНР для соседей? Одиннадцать килограмм мяса птицы без документов не пустили в Россию. На таможне в Гукове решили вернуть груз на Украину.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска "Гуково" инспекторы отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ и транспорте обнаружили 11 килограмм незаконного мяса птицы. О том, что факт перевозки мясных продуктов, не оформленных должным образом документально, выяснилось во время досмотра одного из автомобилей, пытавшихся пересечь границу России, сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что перевозчик груза не оформил на мясо птицы ветеринарно-сопроводительные документы в электронном виде при помощи системы "Меркурий". Хотя был обязан это сделать, в соответствии с действующим законодательством.

Поскольку, именно ветеринарно-сопроводительные документы позволяют характеризовать территориальное и видовое происхождение той или иной продукции, указывают на эпизоотическое благополучие места производства продуктов, а также определяют ветеринарно-санитарное состояние самих продуктов питания, их отсутствие является грубым нарушением.

Поэтому инспекторы приняли решение вернуть груз на территорию Украины и не допустить его ввоз в Россию".

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Олена СтеповаОлена Степова
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Уже давно понятно кто они. Тупорылые инфантильные мудаки!
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Belov Тима
Belov Тима
Ну вот честно,хоть мб и неправильно,но честно , ненавижу донбасят всеми фибрами души ,пусть сдохнут там твари,Были хорошие зп у шахтеров,работали предприятия ,был лига чемпионов и концерты мировых звёзд,вам мало было суки?!,Подумали Мацква ,это рассея?,теперь жрите гавно и я не понимаю почему пенсии платят кричащим путен приди!!!
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