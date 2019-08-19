За эти годы я научилась многому. Держать информационный удар. Ставить точку. Стирать многоточия. Верить врагам.

Это важно — верить врагам, ведь многие погибли, не поверив в банальные слова соседей "забрать и поделить, всех расстрелять", а я поверила, поверила, помня столетний опыт общения украинцев с большевиками-советами. Я научилась выделать главное и ценить второстепенное. Ведь на войне каждая мелочь важна и несет в себе огромную информацию.

Я знаю все грани войны и все ее трещинки. Это также важно. Уметь видеть все неудобное. Уметь говорить о неудобном.

А еще я умею подходить к черте, той, некой, моральной и ментальной черте, за которой зона, тьма, Мордор, даже если это где-то в глубине, невидимый такой Мордор, смотреть, думать, осознавать. Понимать, что ты не в силах что-то изменить или управлять этим, но в силах, чтобы говорить и фиксировать.

Сегодня я затрону самую острую грань войны. О которую я не раз резалась до нервных окончаний, до вен и артерий. Преступления без наказания.

Вернее, сначала это были преступления, страшные, дерзкие, нечеловеческие. Мне приходилось их фиксировать, но я верила, что вот-вот. Вот-вот последует наказание.

Я фиксировала. Как могла.

Кричала о них, пыталась достучаться до сердец моих земляков на Донбассе, но было поздно. Критическое большинство настолько быстро обнулило мораль, нашло оправдание себе и убийцам, и даже обвинение для жертвы "сама виновата", что остановить этот кровавый ком, наверное, не под силу никому.

Теперь, я знаю, что это преступления без наказания. Как бы ни было горько, но нужно просто это признать.

Нет, понятное дело, бумеранги, карма, божий суд и все такое, но я реалист. Мне бы хотелось земного суда по УК Украины, а суды небесно-кармовые оставить на закуску.

Знаете, за время войны я поняла много вещей. Во-первых, что люди существа кровожадные. В большинстве спит, то ли с пещерных, то ли с советских времен, некий гомункул, который в благоприятной среде просыпается и овладевает человеком, превращая его из разумного в сущность, управляемую ненавистью, живущую алчностью, жаждущую крови и насилия. Во-вторых, благоприятная среда для такого гомункула даже не сама война, а именно русский мир, вот это кроваво-серпастое, большевицкое, когда простой нарід получает для подпитки своих внутренних гомункулов красочные обещания политиков и начинает рвать "врага". Что удивительно, но врагом оказывается сосед, родственник, коллега по работе, тот, на которого указала пропаганда или сам простый нарід выбрал его для удовлетворения своих внутренних демонов.

Ну, вот, хорошо, прозвучали политические лозунги "Донбасс-это Россия", "не будем кормить Киев" и все такое. Это, вроде бы, понятно. Не понятно, почему после этого, люди, сбившиеся в стаи, получившие оружие, назвавшиеся "народным ополчением", "казачьими батальонами территориальной обороны", "защитниками Донбасса", стали грабить магазины, находящиеся в "защищаемых" ими городах, убивать земляков, грабить банки, почту, предприятия, насиловать русскоязычных женщин и детей.

В чем защита? И почему триколоры и серпастые флаги, поднятые "повстанцами Донбасса" для удовлетворения "протестных желаний в борьбе против киевской хунты", пробудили в людях потребность крови? Потребность писать доносы? Наслаждаться расстрелами и насилием? Жить в гетто без прав и свобод? Насиловать и оправдывать насилие? Убивать и оправдывать убийство?

Война должна быть изучена и психологами, препарирована до атомов, иначе это будет повторяться.

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Оккупант в данном случае вторичен. Он оккупант. Я сначала так же все преступления мешала в одну когорту, но это неправильно. Преступления, совершенные в ОРДЛО и Крыму оккупационной властью по отношению к местному населению, это одна грань войны. И она исторически верна и, как бы это грубо не звучало, исторически оправдана.

Орда, колониальные власти, захватчики и оккупанты никогда не щадили местных жителей, будь те необразованные индейцы или утончённые французы. Действиями оккупанта всегда будут насилие и мародерство. Это цель самой оккупации. И это преступления, военные, которые должны расследоваться военной прокуратурой и трибуналом, так как совершаются на войне. Военными ли, добровольцами, наемниками, но гражданами других стран против граждан других стран.

А вот преступления местных жителей против местных жителей, это другая грань войны.

И если преступления ихтамнетов, российских оккупантов и наемников, воюющих на стороне РФ, понятны, то преступления, совершенные местными жителями против местных жителей — нет.

Пытки и убийства украинских военнопленных оккупантами, опять же, это военные преступления.

Для меня важно, чтобы люди увидели другую грань, боле скрытую, умалчиваемую.

И если о преступлениях местных жителей и против украинских военных (вспомним, как местные жители ОРДЛО, женщины, зарубали лопатами катапультировавшегося украинского летчика), или мед в банке, работу по сбору и передаче информации о ВСУ, работу разведчиком и наводчиком, вербовщиком и подрывником в мирных украинских городах, еще как-то проговаривается, то, скажем так, бытовые преступления, совершенные в ОРДЛО местными жителями против местных жителей, в СМИ почему-то тема табу.

Преступления с политической окраской в ОРДЛО были в 2014-2015-х годах, но их мало. Это преступления против проукраинских активистов, такие, как казнь Иры Довгань, слава богу, не доведенная до конца, или казнь Владимира Рыбака, доведенная до конца.

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Но, опять же, в случаях убийств проукраинских и именно активных граждан, часто присутствовали российские оккупанты, ФСБ или "отпускники", или наемники-добровольцы, но доносили на украинских патриотов, участвовали в избиениях и пытках, да и расстреливали, местные жители.

За каждой смертью на Донбассе, за каждым доносом и изнасилованием, похищением и фактами мародерства в 80% стоят местные жители. И именно эти преступления останутся без наказания.

Как наказать человека за донос? Как наказать за то, что он сообщил оккупационно-коллаборационистским властям, что "здесь живет шпион ВСУ"?

Как наказать человека, который навел охотников за рабами (секс-рабынями или донорами) на соседку, сотрудника, коллегу, земляка?

Как наказать тех, кто насиловал, грабил и убивал в ОРДЛО мирное население?

Особенно тех, кто без погонов. Так сказать, мирные граждане, реализующие свои кровавые потребности через мирных граждан. На фронт ему пойти страшно, а убивать и насиловать в подворотне самое то.

В ОРДЛО доносы сразу после установления оккупационно-коллаборационистской власти, местные жители (помните же, не все, а критическое их большинство), начали использовать для решения личных проблем. Поссорился с соседом, раздел имущества при разводе или раздел наследства, не хотел отдавать долг, хотел занять место коллеги на работе, любовница решала проблемы с женой и наоборот… Банальные бытовые проблемы в ОРДЛО решаются через угрозы "я сейчас позвоню знакомым ополченцам или родственнику-ополченцу и тебя на подвал, кадыровцам в пользование, на органы, в рабство".

Да, о том, что будет, если вызвать "ополченцев"-"повстанцев", то есть о дальнейшей судьбе жертвы, здесь знают все.

Осознаете? Вдумайтесь в эти строки.

Мирные жители ОРДЛО, которые лояльны или поддерживают русский мир, русскую весну, "республики", "ополчение", или даже не поддерживают и разочаровались, все равно используют, как ихтамнетов, так и местных террористов-коллаборационистов для личных кровавых расправ над мирными жителями ОРДЛО.

И эти преступления останутся без наказания. И это даст уверенность в то, что так можно жить. Безнаказанность порождает хаос и превращает страну в СССР.

В СССР была полная безнаказанность властей. За ГУЛАГ и лагеря, расстрелы и пыточные, за преступления против граждан СССР никто не понес наказания.

Сталин да, он монстр, культ и все такое, но доносы писал не он, а ему. И в квартиры, освобожденные от соседей после доноса, заселялся вовсе не товарищ Сталин.

Он был скорее нитью, на которую были нанизаны тысячи бусинок. Так сказать, фундаментом, на котором стояла когорта жаждущих крови сограждан.

Вождь задавал тон. И даже не действием, а легким намеком на действия. А миллионы действовали.

И никто не понес наказания. Я имею ввиду из тех, кто доносил. Кстати, вот ОРДЛО-это калька с СССР. В СССР все преступления совершались гражданами СССР против граждан СССР. Как и в ОРДЛО. "Граждане республики" убивают "граждан республики".

От изнасилования, похищения, убийства, наезда пьяного опочленца в ОРДЛО не спасают ни триколорадки, ни иконки царя Николая, ни вера в русский мир, ни фото Путина.

Свои убивают своих. И эта грань войны для меня самая важная.

Ведь оккупанты рано или поздно покинут наши территории, и там останутся жить люди без наказания, вкусившие крови, насилия, власти, эйфории безнаказанности.

В ОРДЛО, где нет чужих, и все свои, а от "хунты" "освобожденные" территории ограждены линией фронта и охраняются российскими отпускниками, растет количество пропавших без вести, убийств, изнасилований, а соцсети городов превратились в бесконечный поток объявлений "пропал без вести".

На скринах ныне живущая в Санкт-Петербурге Виктория, жительница "освобожденных" РФ территорий Донбасса, которая живет с "Россией в сердце", верит в Путина и "освобождение Донбасса от укрофашистов" ищет младшую сестру Анастасию Юрьевну Куприянчук 1997 года рождения, пропавшую в оккупированном Первомайске –ОРЛО. Работницу паспортного стола ОРЛО, то есть коллаборанта, доверившего судьбу "освободителям" и "защитникам".

Кто она, пропавшая, трудно сказать. Не будем осуждать за работу в ОРЛО. В данном случае это может быт, как судьба выживавшего в условиях ОРЛО человека, так и судьба поддерживающего оккупантов жителя Донбасса, она могла быть и решалой по паспортным вопросам, частенько выезжавшей в мирную часть Украины, и молодой женщиной, устроившейся хоть куда-то, лишь бы прокормить себя. Там все сложно.

Судя по указанной информации, есть "надежда", что она еще жива и "просто" попала "на подвал" из-за доноса клиента, соседа, отвергнутого парня, родни. Хотя девушки такой внешности чаще едут не на подвал, а в секс-рабство, их отслеживают и продают местные жители местным жителям или российским боевикам.

Вооруженные люди в масках, забравшие Анастасию и обыскавшие ее жилье не представились и ничего не объяснили родственникам, друзьям или соседям.

Еще одна жертва войны. Еще одно преступление без наказания. Еще один факт, чтобы понять во что превратятся наши города, если их "освободят", если Украина станет ОРДЛО, приняв в себя "автономию". Да, и жителям Харьковской, Запорожской, Херсонской и мирных частей Донецкой и луганской областей, есть над чем подумать. Мир посредине для Украины гарантирован внесением этих областей в "автономную республику Донбасс".

О том, что все написанное имеет тенденции стабильности и роста, можно проследить по сслыкам на аналогичные материалы, где я с 2014-го года пытаюсь понять, как это жить в мире гетто, где свои убивают своих.

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