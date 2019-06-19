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Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юристВсе статьи автора

"Повстанцы" Донбасса: истории "героев"

2.3т

Сегодня социальная история. С героями, скринами, в общем, все, как не любят те, кто привык орать "вы все врете, в ОРЛО живут исключительно высокоморальные люди". Как там по новомодному: повстанцы?

Вот о них и расскажем.

Знаете, я на этой войне большое внимание уделяю вот именно социальному фактору и не устаю повторять, что война — это, прежде всего, люди.

Эти люди верят в пропаганду, эти люди раскрывают свои моральные или аморальные качества, эти люди готовы падать на самое дно или проявлять чудеса героизма.

Психология, важнейшая из наук. Она препарирует и вскрывает в человеке то, что он тщательно прячет в себе: мораль, честь, совесть, инстинкты.

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И кукловоды не управляют высокой моралью. Они используют для управления социумом самые низменные его инстинкты.

Пабагатому! Забрать! Халява! Расстерлять! — это банальные ступени пирамиды Маслоу, красиво расписанные, как "физиологические потребности" и более известные, как "хлеба и зрелищ".

Просто "хлеб" и "зрелища" у каждого среза общества свои.

Для кого-то хлеб, это необходимая норма продуктов, а для кого-то "хлеб" — это боярка-водярка и наркота, и, чтобы удовлетворить свою потребность в "хлебе насущном", индивидуум готов на все, убивать и предавать страну, родину, веру. А насытившись, он тут же хочет зрелищ, и, да-да, вы правильно поняли мою мысль, у каждого среза общества зрелища свои. Одни идут в театр, а вторые, требуют крови. Так вот, большинство граждан с постсоветским менталитетом, в качестве зрелищ всегда выберут насилие. А в качестве самореализации не будут рисовать картины или вышивать крестиком, а писать доносы. И им важно быть причастным, к партии, "ленину", вождю, массам. Поэтому к агрессивному меньшинству, орущему "расстрелять", тут же примкнет даже молчаливое большинство, 80% социума побегут, так как все побежали.

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Основная масса "попочленцев" из Лугандонии, внятно не могут объяснить свои порывы, позвавшие их в ряды террористов. Вы можете услышать от "за все хорошее, против всего плохого", "за республику и независимость Донбасса" и тут же пойдут вариации "без Украины", "с Украиной, но на наших условиях", "с Россией", " в составе СССР". Причем, большая часть перечисленного свободно уместится в голове одной личности. Это, как на России "за царя, КПСС, Путина, СССР", но с долларами, бизнесом и олигархами на иномарках.

Предложите среднестатистическому строителю "русского мира" и носителю "русских скреп" выбор: ключи в подарок от "Москвича" или "БМВ" и он выберет "БМВ", но повесит на торпеду иконку убитого большевиками царя, красный флаг и надпись "на Берлин".

И первое, что гнало в ряды террористов, была не политика, нет. Этим прикрывались. Это красивая обвертка "революции народа Донбасса". Мародерство. Возможность украсть, отжать, и доминировать.

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Всегда, говоря о войне и людях, подчеркивая цели и моральные качества сторон "конфликта", я привожу такой пример:

— в мирной части Украины, те, кто считал себя гражданами страны и патриотами, тут же объединились для защиты своей родины, свободы и безопасности, и создали мощное волонтерское движение, тратили свои деньги и время на помощь стране, отдавали последние деньги и жизни, не считались с затратами и временем.

Так люди спасли Украину. Кто-то плел сетки, кто-то ремонтировал авто, кто-то учил оказывать медицинскую помощь, кто-то вязал носки, кто-то делал борщи. Сдавали кровь. Перечисляли деньги. Так разворованную и уничтоженную армию привели в боеготовность. Так спасли тысячи переселенцев.

Так добровольцы стали армией. Так народ стал нацией.

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Хотя, это началось задолго до войны. Майдан. Протест против обыдлячивания страны. Защита культурных и исторических ценностей. Народ стал нацией уже тогда, ведь за время Майдана не был разгромлен или разворован ни один магазин, расположенный в районе "массовых беспорядков".

— в ОРДЛО, то есть на "освобожденном Донбассе", как только толпа получила власть и оружие тут же были разграблены все магазины. Они празднуют годовщину захвата "МЕТРО". Понимаете? Первых, кого убивали и бросали на подвал, были предприниматели. Они забирали автомобили у своих же сограждан, соседей и горожан. То есть отжимали авто с луганской и донецкой регистрацией у людей с луганской и донецкой пропиской и даже царем Николаем на торпеде авто.

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Гуманитарку из России и Красного креста продавали свои своим. Даже лекарства продавали, воруя у больных.

И это не только во время войны, здесь так было всегда, поэтому сюда и пришла война.

Мусор под дверь соседу, в посадку, в ставок. Выпил пиво, разбил бутылку о столб. Война, она начинается с малого.

Тысячи убитых и пропавших без вести мирных жителей ОРДЛО погибли по вине своих же земляков, которые убивали, торговали рабами, продавали соседей в рабство и на органы, насиловали, похищали ради выкупа или мести.

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Здесь для "ополченцев" мирные жители (защищаемые) не плетут маскировочные сети, не сдают кровь в больницах, не собирают гуманитарку. Любые попытки собрать гуманитарку военным, это принудиловка в школах, Вузах или предприятиях для фото-видео, не более, так, пара банок закруток из подвала или пара ящиков печенья.

Отношение мирных к граждан к "защитникам" и "освободителям": они сами себе наворюют и им Россия все дает, зачем им помогать, кто бы нам помог.

Здесь, в ОРДЛО, нет гражданского общества. Есть люди, живущие на территории, и все.

Им сказали "новороссия", они орут — да, мы новоросы. Им сказали "народ Донбасса", они уже и забыли про "новороссию". Вот, яркий пример, того, что жители ОРДЛО (в их пророссийском критическом большинстве, ведь там есть и проукраинское меньшинство или те, кто просто за мир) не имеют ни корней, ни национальной, ни гражданской идентификации.

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Они гордятся тем, что они "республика" и "независимые", но живут "с Россией в сердце" и хотят стать частью РФ, то есть утратить независимость республики.

Они, получив "паспорта республики", и гордясь "республикой", тут же получают паспорта граждан РФ, то есть отказываются от "гражданства республики".

Им все равно, как их называют и идентифицируют.

Основные уголовные дела в ОРДЛО, это кража оружия в "народной милиции" "опочленцами", торговля наркотиками, кражи гуманитарки и кража бюджетных денег бюджетными работниками.

То есть, свои крадут у своих. Во время бедствия, войны, катастрофы.

И вряд ли здесь что-то поменяется.

А теперь социальная история. В скринах заявление одного из военнослужащих в/ч 11011 "народной милиции лнр", больше известной, как "ополчение" или "повстанцы" по-новопрезидентскому – отдельной инженерно-саперной роты ОРЛО, которое он выложил в сеть.

Заявление анонимное, здесь, в ОРДЛО, так принято, это норма в таких делах, в котором опочленец признаётся, что служит в ОИСР , где его сослуживцы "герои-защитники" воруют продовольствие со складов военной части, которое продают гражданскому населению ОРДЛО. Продовольствие, отмечу для читателей из Ихтамнетии, привезенное из РФ исключительно для нужд военных , как своих ихтамнетов, так и военных "республики".

Местные торгаши, ой, уважаемые налогоплательщики ОРДЛО, мирные граждане и заложники, которые с первых дней войны наладили отношения с "защитниками" , как с "крышей" в 90-е, ждут звонка и приезжают к гаражам-подвалам, где получают для торговли сгущенки-тушенки-каши-масла, которые РФ привозит в военные части бесплатно.

Так что снимайте блокаду с ОРДЛО, может и нас накормят.

В документе, он приводится в скринах, рассказывается, что военнослужащий в/ч 11011, Ковалёв Сергей Сергеевич (на фото), используя своё служебное положение, совершает хищение продовольствия предназначенного для личного состава.

Но, как полагается подчиненному, работает под четким руководством и крышей своего командира Зиганшина Эдгара Эрнстовича. Данные указываю еще и для коллег из "Миротворца".

Командир обворовывает своих подчиненных и получает за это кэш, и он доволен. Подчиненные кушают подножный корм, такова их миссия.

Ворованные продукты Ковалёв продает через своих знакомых: Шпотенко Евгения, Кулешова Владислава и Сурженко Андрея, они все жители Луганска и ответственные налогоплательщики ОРЛО мирные граждане и заложники обстоятельств, которые регулярно приезжают в мирную часть Украины, ибо бизнес, безвиз и квартиры в Днепре и Харькове.

За каждый ящик тушенки "повстанец" Ковалёв получал от 1200 рублей, 500 рублей за ящик консервированных сардин, за масло подсолнечное — 250 рублей за пятилитровую баклажку, сыр шел 300-350 рублей за килограмм. Также продавались чай, сигареты, масло сливочное, крупы, сахар, мука и т.д.

Такая должность в "повстанческих войсках республик Донбасса" стоит от 1000 у.е.

Как и на России, борцы с барыгами, олигархами и "омеригой" почему-то все время барыжат, хотят стать богатыми олигархами и расчет ведут в американской валюте. Ну, то такое!

Кстати, если новый парламент вернет (а он вернет) в действие закон о референдумах, первый референдум у нас будет о признании "автономной народной республики Донбасс" в территориальных границах Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой области (а не в границах ОРДЛО, как многие думают), то есть станет частью нашей страны.

И не нужно говорить "не проголосуют", у нас парламент будет ОППО-рего-комми-и другие уважаемые слуги народа. В этой позиции слово "проголосуют" следует читать, как "посчитают". Выборы Президента 2019-ть были последними и единственными честными, демократическими и прозрачными в Украине. Дальше-фсе! Приехали! Ефремов. Кивалов. Колесников.

А это значит, что "повстанцы" получат УБД на равнее с АТОшниками и ВСУшниками, ведь они "защищали народ Донбасса" от "кровавой порошенковской хунты". А самое интереснее, что эти "войска" войдут состав ВСУ, ведь это граждане нашей страны.

Как говорится, неисповедимы пути твои, Господи, а чувству юмора так позавидовать можно.

Так что там у нас со снабжением армии? Ведь "специалистам" из ОРДЛО-"повстанцев" нужно присмотреться к балансу, свести дебет с кредитом, чтобы уверенно диджитилизироваться и реинтегрироваться.

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Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ты можешь и дальше истерить Степова, дристать, и стучать рогами об стенки))) Вас Донбасс навсегда послал найух уродов нацистов)))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Шабака-фас! и зооофилу-кобылкину шмоне срочно найти старую методичку.
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