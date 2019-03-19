Сегодня вернусь к одной из граней войны. Я даже не знаю, сколько их, этих граней. Война-это не только линия фронта, выстрелы, свои и чужие. Это вопросы, вопросы и вопросы, чаще всего без ответа. Так как на войне свои у каждого свои. И война, хотим мы того ли нет, затрагивает все сферы нашей жизнедеятельности, моральные и психологические аспекты, экономику, экологию, и даже культуру и историю. И чем дольше идет война, тем глубже она ассимилируется в мирные части страны.

Хочу сразу отбить все нападки "разжигаете". Нам необходимо проговаривание проблем и ситуаций, возникающих в ходе войны. Нравится это кому-то или нет. Затрагивает ли эта ситуация его или нет. Любое сокрытие проблем — работа на врага.

Говоря о наличии проблемы, порожденной войной, мы как бы обнажаем ее перед обществом, и это уже от общества и его структур зависит, принять ситуацию, начать решать проблему, или же вычеркнуть ее списка проблем вообще.

Вот, например, я считаю существующее все эти годы бесконтрольное автобусное сообщение между Украиной и ОРДЛО проблемой и гранью войны, но, оказывается, есть достаточно много симпатиков, которые считают, что эту сторону войны стоит замолчать и прикрыть.

Особенно яростно свое "фи" высказывают те "переселенцы" и жители ОРДЛО, кто ездит туда-сюда, и эта скрытая от глаз "дорога жизни" очень важна для тех, кто получает тут и там соцвыплаты, пенсии, зарабатывает на доставке мелких партий лекарств, продуктов, косметики, долларов из Украины в ОРДЛО.

Но, если бы эта "дорога жизни" была подконтрольной к учету въезжающих-выезжающих, и если бы не везли по этой "дороге жизни" из ОРДЛО наркотики, контрафактные сигареты, оружие, и если бы эта "дорога" не подкармливала коррупционеров, возможно, стоило бы и закрыть глаза. Чем больше людей, живущих в ОРДЛО, увидит Украину без Гиркина, Путина и их Лугандонских пабагатиков, тем скорее произойдет процесс реинтеграции и осознания содеянного. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Но, вот эта "дорога жизни", это уже бизнес, который питает коррупцию, да и угрожает безопасности страны.

Поэтому, поговорим о регулярных автоперевозках ОРДЛО-Украина, Украина-ОРДЛО.

Соцсети городов ОРДЛО забиты рекламой автоперевозок в любой город мирной части Украины. И рейсы Луганск-Киев или даже Стаханов-Киев регулярны, ежедневны, такой спрос. В основном, эти маршруты идут через РФ. Так и безопаснее, и "границы" соседней "республики" не пересекать, очереди меньше, да и проверок на КПП значительно меньше.

Все автоперевозчики имеют "лицензии" на перевозки и платят налоги в "л-днр". Им разрешено иметь украинские номерные знаки, тогда как среднестатистический "наварос" обязан ездить по ОРДЛО на "республиканских".

Все автобусы ОРДЛО снимают маршруты, чтобы не светится, как регулярные рейсы, но на все рейсы билеты можно купить на автовокзале любого крупного города мирной части Украины.

И, тем не менее, регулярно об этих транспортных жилах сообщают даже наблюдатели ОБСЕ. Автобусный поток в ОРДЛО настолько интенсивный, что в день фиксируется более 50 рейсов из ОРДЛО во все концы Украины.

Вопросы о блокаде, как и почему это существует, не мне. Я только фиксирую. Полномочий на задержание и расследование у меня нет.

Более того, подобные материалы вызывают много нарицания со стороны общества и особенно переселенцев, которые используют эти маршруты для проверки своего жилья, общения с родственниками, бизнеса или оформления соцвыплат.

Если бы эти маршруты не манили тех, кто не хочет к себе лишних вопросов. Или тех, чья биография не несет на себе пятен "референдума" или участия в НФВ, но, вот "бизнес"… ОРДЛО сейчас нуждается в украинских товарах, особенно в компьютерной технике. Здесь купить клавиатуру с англо-российско-украинской раскладкой, не вопрос. Телефоны. Лекарства. В общем, спрос порождает. Из ОРДЛО к нам идет поток сигарет любых марок. Дешевая водка. Дешевое курево. Дешевые наркотики. Их так много, что ими хотят "делиться".

Здесь странный вопрос. Вспоминаю Луганскую и Донецкую область образца 2014-2015-го года, когда Украина была страшным местом обитания "нациков", "правосеков", "хунты", "убийц и карателей". Все украинское вызывало раздражение страх, отторжение. Донбасс резко надел кокошники, чтобы стереть, смыть с себя все желто-голубое.

"Украина напала на мирных жителей Донбасса"- эту мантру повторяли на каждом шагу. Ну, еще "лагеря, колючая проволока, тайные тюрьмы СБУ, газовые камеры".

Те, кто ждал присоединения к России, те, кто кричал "пабагатому", были готовы "за три дня до Киева". И в эти "за три дня до Киева" вкладывались далеко не экскурсионные желания. За любовь к Украине убивали.

И вот сейчас, жители ОРДЛО, спрятав свои странички в соцсетях, "паспорта граждан л-днр", едут к хунте нацикам. В мирной части Украины — а в ОРДЛО ее называют "оккупированная Украиной часть Украины"- они покупают жилье, работают, получают пенсии, здесь учатся их дети.

Как же так? И "хунта" не пугает, и "нацики" с "правосеками" глаза не выедают?

Но, ответа на этот вопрос мы вряд ли получим.

Между тем, ОБСЕ в очередной раз сообщила об интенсивном автобусном пассажирском сообщении между оккупированной и свободной частью Луганской области через территорию России.

Кроме того, из ОРДЛО ходят пассажирские автобусы, как в РФ, так и в Крым, "Луганск – Севастополь", "Ровеньки – Киев", это уже банальность. Так, за несколько дней из ОРЛО в Россию уехали 160 автобусов, а из ОРЛО в свободную Украину через территорию РФ – 147.

Несет ли эта "дорога жизни" угрозу безопасности Украины, так и остается вопросом. Есть ли контроль над перевозками, со стороны Украины, и платят ли водители налоги в Украину, опять вопрос без ответа, за страхование жизни пассажиров даже вспоминать не буду.

Бороться с этим явлением сложно, поскольку такие рейсы маскируются под пассажиропоток между Россией и Украиной, ведь ограничения по въезду в Украину существует лишь для россиян.

Вся остальная информация для размышления в скринах.

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