Импринтинг — знания и понятия, усвоенные (часто неосознанно) в самом раннем, еще дошкольном возрасте, которые оказывают сильное влияние на всю остальную жизнь человека, занимая в сознании место "непреложных аксиом".

Цитата: "Для учащихся 5-11 классов ОРДО выпустили первые экземпляры учебников по истории Донбасса. Учебники разработали учителя истории общеобразовательных организаций. Пособиям присвоен гриф "Допущено Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики". Учёные исторического факультета Донецкого национального университета создали фундаментальный труд "История Донбасса от древности до современности", который рассчитан на преподавателей и студентов.

Это издание стало базовым для разработки школьных учебников, адаптированных под конкретный возраст. Потребность в учебниках по истории Донбасса назрела ещё в 2015 году, раньше эта дисциплина не изучалась, и таких пособий не было. Новые учебники разработали учёные-историки и краеведы республики для изучения истории Отечества, пособия также могут быть использованы в преподавании курса "Уроки гражданственности и духовности Донбасса". Для пятиклассников в республике выпустили пособие "Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого края", для 6 класса – "Историческое краеведение: страницы древней истории Донецкого края".

Учебник для 7 класса – "Историческое краеведение: Донецкий край в эпоху Средневековья", для 8 класса – "Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI в. – конец XVIII вв.)". Для 9-классников разработано учебное пособие "Донецкий край в XIX веке". Десятиклассники будут изучать "Страницы истории Донбасса XX века (1900-1939 гг.)". И завершают цикл учебных пособий по историческому краеведению "Страницы истории Донбасса: новейшая и современная история (с 1939 г. до современности)" для 11 класса в двух частях. – Это уникальные книги, созданные нашими учителями".

Давайте представим, что, оккупировав СССР, гитлеровская Германия начала обучение детей на оккупированных территориях (а между прочим тогда в СССР 70% сельского населения не умели ни читать, ни писать). Обучение бы велось на русском и немецком, потихоньку вытесняя русский и выводя в преобладание немецкий язык. Обучение велось бы с присутствием в процессе 80% пропаганды "Германия-освободитель", "СССР и Сталин-тирания", "не забудем-не простим СССР за наше не счастливое детство", "умереть за Рейх", "Рейх- наша Родина", "вокруг все враги и не чистые расы, только мы". Обучение бы велось с детсадовского возраста, и пропаганда бы сопровождала детей до подросткового и юношеского возраста. Даже свободное время и время летних каникул было бы заполнено пропагандой: милитари-школьные лагеря, митинги, марши, патриотические фильмы, книги и песни. Скажите, кем бы выросли экс-советские "счастливые" дети?

А теперь еще раз прочитайте описанное и подумайте: а не так ли мы с вами, рожденные в СССР жили? Так!

Пропаганда сопровождала нас с рождения и шла с нами всю жизнь.

По азбукам и картинкам с детских детсадовских лет мы учили "дедушку Ленина", любить СССР (не Украину, Беларусь, Казахстан), а именно СССР-нашу Родину. Разговаривали на русском. Учили ту историю "своей страны", которую нам предлагали в учебниках.

Митинги. Патриотизм. Линейки. Спасения Анжелы Дэвис. Слезы от страха "нападет Запад". Все наше время в школе и вне ее было заполнено пропагандой. Кроме школы, пропаганду нам давали наши родители, выросшие в мире импринтинга.

Сколько из нас говорит советскими маркерами. Ну, например, "ни шагу назад-позади Москва", "великая отечественная". Для скольких движение в Европу – это страх попасть в ловушку капитализма. Для скольких Афган — это долг и братская помощь, а не оккупация чужой страны. Сколько празднует 23 февраля, требует выходной на 1 мая. Столько же, сколько "субсидии", "льготы", порешаем, договориться, взятка…

Так за 100 лет со дня Октябрьской революции родилось несколько импринтинговых поколений. И только 5% из них на весь СССР имело критическое мышление и получало критические знания.

Оглянитесь. Вслушайтесь в "льготы", "субсидия", "обязаны", "забрать и поделить", "нам всем дадут", "пусть он сделает нам", "это нас не касается", "какая разница", "мы ничего не решаем", "нет реформам", "порешать", "договориться", "это не наше", "они должны обеспечить".

Я вот слышу со стороны тех, кто остался в ОРДЛО- "вы должны нас освободить", "вы обязаны за нас платить", "вы обязаны все отстроить", "это наша малая Родина", "мы за Украину, но без укропов и нациков".

Чем подняли Донбасс и Украину? – "фашисты", "мороженое", "колбаса", "как в СССР", "гей-европа".

Политтехнологи до сих пор играют на импринтинге, якорях, осевших в сознании и генной памяти, якорях СССР, мира тотальной пропаганды.

Мы живем в мире импринтинговых людей, 80% которых не обладают критическим мышлением, у них синдром выученной беспомощности.

Их "малая Родина" заканчивается на пороге квартиры или дома. Они думают, что КВН решит их проблемы. Они ненавидят работу, если на ней нельзя украсть. Вождь-их все. Они готовы убивать тех, у кого мнение отличается от их. Они приветствуют насилия "всех в лагеря". Они не считают пропаганду насилием и проблемой. Их выбор, это не международная политика, реформы и развитие страны, и даже не национальная идея, а банальные "пообещали, нам сказали, обязаны, дадут". Телевизор до сих пор (а это же символ и рупор пропаганды) руководит нашим миром.

Сказанное в телевизоре, да хоть свинкой Пепой, но основанное на якорях импринтинга, является приказом, призывом к действию, истиной в божественной инстанции.

Мир импринтинговых людей, читаем, предсказуем, ограничен. Здесь любая несвобода воспринимается, как дар небес, если общество информационно обработано с экрана. В СССР телевизор и информация играли важнейшую роль в формировании образа "счастливого советского человека". Все знали, что он есть, и терпели неудобства ради того, что и они завтра будут так жить. И страх, страх того, что капиталист из загнивающего Запада заберет у них их концлагерь.

Те, кто в СССР хорошо жил, используя блат и дефицит, тот против реформ и за "порешаем"-"договоримся".

Многие не видят никаких проблем в том, что реинтеграция оккупированных территорий пройдет без вмешательства психологов. Без программ по реабилитации. Просто поднимем флаг, договоримся с Путиным и… Мир. Труд. Май.

И в наше и так не здоровое общество, общество импринтинговых людей, придут другие, но уже воспитанные на маркерах "желто-голубое-это фашизм", "народ Донбасса", "Донбасс-это Россия", "Украины никогда не было", "Россия-великая страна", "убивать", "не забудем-не простим", "повторим".

Это война, и она вечная. Ее не смогут остановить ни "где-то посредине", ни "перестать стрелять".

И нам стоит признать, что эксперимент, поставленный над нами в СССР, успешный, и до сих пор пропаганда СССР работает и дает результаты. Как будет еще не один год после наступления "мира", то есть, военной тишины, работать пропаганда "республик".

Мир импринтинговых людей — это мир реванша той системы, которая информационно формировала социум на протяжении большого временного участка.

25 лет по "украинскому" телевидению идет пропаганда ненависти и презрения к Украине. 5 последних лет люди откровенно ненавидят и презирают свою страну, отказались от национальной идеи, ненавидят и не поддерживают реформы или полученные цивилизационные блага, даже в том случае, если пользуются ими. Мы удивляемся росту реваншистов-регионалов? Мы удивляемся тому, что люди, разговаривающие на украинской мове, защищают честь, достоинство и репутационные (имидживые потери) путина? Выступают против победы Украины и готовы принять поражение? Радуются проигрышам своей страны, поражениям, вечно депрессируют и находятся в состоянии вечного зубожиння, скупая доллары?

Здесь реванш системы — это нормальный эволюционный виток. И даже не советской системы. Любой системы, удобно вложенной в сознание граждан. 90-е и пацанские терки, крутость "бригады" и мурчащих "пацанов" -это всего лишь полученные определенной категорией людей знания, импринтинг, который показывает сознанию "правильный берег".

В Украине в рамках реинтеграции ОРДЛО обговариваются амнистия и прощение. В ОРДЛО как мантра на всех углах звучит "не простим-повторим".

Если наложить эти пять лет войны, это пять поколений. Если разбить по категориям, можно получить такую картину:

— первая волна попавших под пропаганду, это дети, выросшие в Украине и получившие первичное образование в Украине (детсад-школа).

Напомню, что на Донбассе было право выбора обучения. Русскоязычные и украиномовные классы. Мои дети с детсада учились в украиномовной среде, так что реинтеграция в Черкасской области прошла незаметно, они просто влились в среду ровесников, не выделяясь из нее.

Те же, кто учился в мирное время на Донбассе в русскоязычных классах, это 100% "наваросы", никто из этих детей не выбрал обучение в Украине. Вне зависимости от пропаганды, они просто стали вынужденными "гражданами" русскоязычной среды.

Даже если в 2014-2015 подростки и подхватили за взрослыми лозунги "русской весны", и даже попробовали свою жизнь с "документами" ОРДЛО, и даже побывали на России, те, кто на начало войны был в возрасте выпускных классов, в большей части, сравнив, выбрали Украину. То есть, те дети, подростки, кто помнит мир и пожил в ОРДЛО, даже в условиях пропаганды, могут включить критическое мышление и сделать выводы.

Среди подростков, которые могут сравнивать свою жизнь до "республики" и в реалиях комендантского часа повальной лыныэровщины, высокий процент тех, кто выбрал обучение в Украине, пусть даже и попробовав себя в жизни "республик". Даже вот сейчас те, кто на начало войны был в возрасте 5-6 класс, пожив в реалиях "русского мира", стараются покинуть зону гетто. Репетиторы украинского языка в ОРДЛО в цене.

-вторая волна это те, кто вошел в "республиканскую" жизнь в не совсем сознательном возрасте (детсад-младшие классы).

Здесь уже единичные случаи, когда дети связывают свою жизнь с Украиной и могут фильтровать пропаганду. Все эти случаи — исключительная заслуга семьи. То есть, это проукраинские или просто думающие люди, вынужденные остаться в оккупации, которые помогают детям ориентироваться в реалиях. Они тайно и тихо готовят детей к "побегу". Чаще всего пользуются услугами дистанционного образования и подготавливают детей к сдаче ЗНО. Большинство этих детей, за время войны ставших выпускниками, выбирают военные профессии, кадетские корпуса, службу в "народной милиции" ОРДЛО.

-третья волна, это те, кто все эти пять лет из детсада до школы знает только "республику" и русский язык.

Среди этих детей, которым в 2014-м было 2-5 лет, и которые сейчас пошли в "республиканские" школы, нет граждан Украины. Украина для них враг. Их мир, это мир войны, победы над фашистами, вечная борьба за Россию и ее идеалы.

Импринтинг — знания и понятия, усвоенные (часто неосознанно) в самом раннем, еще дошкольном возрасте, которые оказывают сильное влияние на всю остальную жизнь человека, занимая в сознании место "непреложных аксиом".

В детсадах ОРДЛО вместе с первыми знаниями, буквами, словами, идут Ленин, Сталин, Путин, царь Николай, монархия, православие, оружие, месть, кровь, гибель, жертва.

Здесь учат бороться с фашизмом, который обозначен желто-голубым. Ненавидеть бандеровцев, которые обозначены, как носители вышиванки, веночка и украинского языка. Здесь учат побеждать и умирать за "русский мир", православие и путина.

И тот, кто не видит в этом проблемы, всего лишь носитель знаний, знаний лагерной системы СССР, где пропаганда никогда не считалась оружием массового поражения.

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