Давно не писала о жизни в ОРДЛО. Если честно, то не очень хочется. Все это настолько типичные и однообразные тексты с одинаковыми сюжетами. Банальные убийства. Банальные трупы. Банальная поножовщина. Банальные подрывы гранат.

Вообще, если присмотреться к миру, то криминальные хроники типичны для каждого государства. Если бы не криминал, то у кинематографистов не было бы тем для детективов и сериалов про копов. А так, тем и сюжетов, хоть заснимайся. Но, есть одно "но". Территория ОРДЛО, это, как пара улиц в нормальной стране. Это всего 25% от территории Луганской и Донецкой областей. То есть, это очень маленькая территория, и на ней происходит свыше 100 криминальных случаев в сутки.

Жизнь в "ЛНР"

Осознаете масштаб? То есть не одно преступление на область, а 100 преступлений на 1 город.

Пьяные разборки, размахивание оружием и гарантами, это одна сторона медали. ДТП-это вторая. Изнасилования. Похищения. Грабежи. В общем, много всего.

Но, есть в ОРДЛО особый вид сюжетов в криминальных хрониках. Это, когда люди, просто идущие или едущие, просто выключаются и падают замертво. Все эти смерти без видимых признаков насилия. Шел-упал-умер.

Вышел за сигаретами-хлебом-умер. Умер возле проходной. На остановке. Возраст таких людей разный. Как и пол. Умирают и мужчины, и женщины, и молодые люди. Но, не старики. Причина смерти неопределенная. Пишут "острая сердечная". На самом деле, никто особо не разбирается.

Это очень странные смерти. Их много.

Еще один аспект жизни в ОРДЛО, это внезапное обнаружение трупов в самых неожиданных местах.

Вот, опять обнаружили труп без головы. В посадке возле погрузочной шахты имени Свердлова, города Свердловска. Это место находится на поселке 1-2 Свердлова, так называют поселок, являющийся пригородом и раскинувшийся вокруг одноименной шахты. Я эти места знаю хорошо, так как прожила там до "переселения" 42 года, с момента рождения до декабря 2014-го на улице Нахимова.

Трупы часто находят на терриконах, в посадках и водоемах ОРДЛО. Чаще всего, их нельзя опознать. Вот этот "сюрприз" был без головы. Голову нашли чуть дальше, отдельно от тела.

Здесь всегда три варианта.

Как правило, эти "сюрпризы" в виде "всадников без головы", это либо местные жители, заботливо похищенные и "подарившие" имущество "освободителям-защитникам", ой, сорри за не политкорректность, конечно же, повстанцам.

Либо сами "повстанцы", заботливо укокошенные местными жителями или коллегами за не корректное поведение.

Либо местные жители, заботливо укокошенные местными жителями.

В зоне уже давно осуществляется сатисфакция по ОРДЛынски. Самосуд, по-народному. Когда нет власти и судов, когда суды "народные" и милиция с "народом", когда "защитников" и "освободителей" нельзя наказать ни за какое преступление, тогда мирные люди выходят на тропу войны и сами сводят счеты с обидчиками.

Новости Самая скрываемая тема в ОРДЛО

Вчера с ножом в груди из своей квартиры увезли в больницу Эдуарда Виговского, 1992 г.р., жителя г. Луганска. Нож под сердце Эдуарду вонзил родной старший брат Дмитрий, после чего пытался сбежать… Жалко маму этих пацанов… это удар в ее сердце. Не люблю писать о семейных разборках, но это классический библейский сюжет, который нам лишний раз напоминает, что все возможно.

И если пьяных куражистов, которые простой народ и местные жители, лишающие жизни и здоровья своих сограждан или даже близких, еще задерживают, то вот "элиту" "повстанцев", конечно же, не трогают.

Поэтому местные жители, мирные местные жители, которые давно уже поняли закон войны — каждый сам за себя, и если тебе угрожают, тебе лучше убить первым- стараются не оставлять следов и убирают своих обидчиков разными путями.

Самосуд-это еще одна грань войны.

Здесь, в зоне, в ОРДЛО, давно люди живут по другим законам. Убить могут из-за зависти, из-за неосторожно брошенного слова, из-за ревности, из-за мести. По причине, защищаясь, без причины. Ведь свои здесь у каждого свои. Как и причины для убийства.

Вряд ли, когда-либо, хоть какая-то часть преступлений, совершенных в ОРДЛО с момента оккупации, ой, "народного восстания народа Донбасса против Порошенко и его киевской хунты", будет раскрыта.

И еще, люди там так привыкли жить. Это теперь их закон. Правы ли они, убивая своих обидчиков или не правы, я не знаю. Теперь в тренде оправдывать диктатуру, насилие и тиранию, как в СССР, когда-то оправдывали насилие и тиранию. Стокгольмский синдром? Синдром выученной беспомощности? Наследие НКВД, вбитые в память плачами страх и покорность режиму? Сложно сказать.

Если всмотреться в современное общество, можно увидеть оскал СССРа: расстрелять-поделить-доносы-сборы списков врагов народа.

Культ насилия в пост советских странах, все еще процветает. Возможно именно поэтому люди, попавшие в оккупацию так быстро начали оправдывать своих палачей и обвинять жертв. Изнасиловали-сама виновата. Убили, расстреляли- было за что. Бросили на подвал- возможно враг народа.

Судя по всему, этот вирус сталинских времен, все еще вбит в геном гомо-советикуса, разбудить его в нем, ой, как легко. Остановить трудно.

И тогда жизнь мирных городов становится такой банальной и обыденной в криминальных хрониках.

Новости из зоны: В городе Петровское (ОРЛО), пожилой мужчина задушил свою жену, а после повесился. Убийца-самоубийца 1953 года рождения, супруга 1951 г.р.

Вчера в заброшенной горной выработке в районе пос. Елено, (окрестности Брянки) ОРЛО, МЧС обнаружили труп Андрея Мисниченко, 1990 года рождения, жителя Брянки. Он умер от отравления метаном в незаконной горной выработке (копанке), необорудованной средствами защиты.

В минувшую субботу в Луганске Чуклай Олег Олегович, 1978 года рождения, житель Луганска, взорвался у себя дома на гранате, которую "нашел" на улице города.

По заявлению соседей был задержан Ляхов Захар Валерьевич, 1984 года рождения, житель пос. Калиново, ул. Маяковского, 54, ОРЛО. По месту жительства которого была обнаружена мини-нарко-лаборатория, и 1200 мл ацетилированного опия. Задержанный Ляхов является мирным гражданином ОРЛО, участником незаконного терористическо-коллаборционистского формирования, да что ж такое, где моя политкорректность — героем повстанцем, против "киевской хунты", участником народной милиции "луганской народной республики".

На фоне того, что политкорректность в отношении "повстанцев и мирных граждан Донбасса, пострадавших от рук кровавого режима Порошенко" это сейчас тренд и фактически новый курс новых лиц нашей страны, не имеющих опыта в политике, то я даже не знаю, как правильно написать о реинтеграции всех задержанных "повстанцами" "повстанцев" и квалификацию совершенных всеми ними действий.

Думаю, что моим читателям стоит перечитать все написанное мною за время войны, чтобы понять, что будет уже завтра, и как себя вести в условиях "автономной народной республики Донбасс" всеукраинского масштаба.

Ведь по сути, все, что произошло на Донбассе, должно было стать уроком и прививкой. ОРДЛО — это черное зеркало, в которое мы должны были смотреть каждый день, и, видя, эти страшные метастазы, выдирать из себя гомо-советикуса. Но, нет!

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