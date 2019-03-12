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Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юристВсе статьи автора

Насущный вопрос жителей Донбасса: "где жратва, Зин, ой, Вован?"

1.3т

Сегодня я продолжаю публиковать социологические исследования, проводимые в ОРДЛО, а также рассматривать удивление на лицах "народа Донбасса", подошедшего к очередной черте и наконец-то задавшего себе вопрос "что дальше".

Как мы уже писали, в ОРДЛО идет негласная перепись населения и изучение социального мнения по интересующим оккупантов вопросам.

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Жители Донбасса наконец интересуются "Что дальше?"

Прежде чем описать вопросы и ответы, которыми социологи баловали респондентов, я остановлюсь на главном вопросе ОРДЛынского сегодняшнего и насущного- "где жратва, Зин, ой, Вован?"

В ОРДЛО с удивлением оглядываются по сторонам и недоумевают, как это РФ, которая, по мнению "народа Донбасса", должна и обязана, прекратила поставки гуманитарных грузов на территорию ОРДЛО.

Цитирую: "В Кремле объяснили приостановку поставок гумпомощи в Донбасс. Россия проводит оценку потребностей Донбасса в гуманитарной помощи, практика ее оказания не прервана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано прекращение поставок гумпомощи из РФ в Донбасс.

"Нет, там нет ничего другого, это не значит, что эта практика прервана. Там происходит просто оценка потребностей. И в зависимости от того, как эти потребности требуют оказания такой помощи, тогда принимается соответствующее решение", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Это было обидно и неожиданно. Это очень удивило "народ Донбасса", который все еще ждет от России "па-багатому" и считает, что РФ обязана содержать, поставлять и отвечать за финансово-социальную ситуацию в "независимых республиках".

Недовольство прекращением гуманитарных поставок опять же подчеркнуло тот факт, о котором я писала в первой части исследования. Жители ОРДЛО осознают, что они сателлиты РФ, "республики" полностью зависят от политической воли Кремля и финансирования, а заявленная "независимость республик" — ни что иное, как пшик и сотрясания воздуха.

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"Республики" получают кураторов, местных "руководителей", оружие, финансирование и курс "партии", проложенный в Кремле, и не имеют права на свое мнение.

Осознать это на пятый год войны — большая победа для "народа Донбасса".

Опять же в вопросе "что дальше" нет самостоятельных движения жителей ОРДЛО или "политиков ОРДЛО". Вопросительная констатация, так бы я назвала сегодняшнее состояние жителей ОРДЛО.

Это когда вопрос "что будет, если Россия перестанет присылать нам деньги на зарплаты и выплаты, продукты и перекроет границы" уже не столько вопрос, сколько констатация факта абсолютной зависимости. Уже сам факт звучания в воздухе "маленькой угольной швейцарии" такого вопроса, это победа и перелом.

Жаль, что его задает себе очень маленькая часть граждан ОРДЛО.

Большая часть признает — "от нас ничего не зависит".

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Это больше 70% жителей ОРДЛО. Эти люди признают, что решать их судьбу будут не они на различных псевдореферендумах, а Кремль и Украина. Они не готовы на конфликт с РФ, ну, а уж тем более, на проявление недовольства. Они примут любое решение.

Кстати, после заявление российской стороны о прекращении поставок "гумки" в ОРДЛО пошли разговоры о том, что Россия несправедлива к Донбассу, так как Приднестровье, Южную Осетию Абхазию и Чечню она кормит все годы оккупации.

Более того, Чечне еще и долги за газ простила, а "народ Донбасса" за газ платит, что является нарушением его прав.

"Эх, нам бы своего Кадырова" — вздыхает "народ Донбасса" и мечтает, какой бы была "республика", если бы остались живы Мозговой, Моторола, Гиви и Захарченко.

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Почему "наварасы" бегут со своих "риспублик"?

Вот здесь можно рассказать о первом вопросе, ответ на который поручено найти социологам ОРЛО- "какой руководитель был лучше – Пасечник или Плотницкий, и как бы вы отнеслись к возвращению Плотницкого".

65% опрошенных ответили, что при Плотницком была стабильность, рост и процветание, больше наказывали за преступления, и цены на рынке регулировались в автоматическим режимом (автоматический в ОРДЛО от слова автомат, а не автоматика).

Люди не против, чтобы в ОРЛО вернулся "крепкий хозяйственник".

Если разворачивать изучение этого вопроса, то оказывается, что часть тех людей, которые на вопрос "хотели бы вы, чтобы Донбасс снова стал Украиной", ответили положительно, в ситуации "возврат крепкого хозяйственника Плотницкого" они бы подождали с возвратом в Украину и дали шанс "главе" сделать из Донбасса "угольную швейцарию".

Большая часть из этих людей, приверженцев "крепких хозяйственников", кстати, считают, что и Украина бы выиграла от "все в зад", то есть, возврата Януковича.

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Антимайдановские настроения здесь по-прежнему велики, то есть, все свои беды жители ОРДЛО связывают с Майданом "если бы они не скакали, войны бы не было, Янукович бы был президентом, а так Россия пошла защищать законно избранного президента и бороться с хунтой, защищая интересы жителей Донбасса".

"Возврат Плотницкого" — вопрос для изучения мнения на улицах и на предприятиях довольно странный. Скорее всего, ОРЛО ждет смена "рулевого", но не факт, что возврат Плотницкого.

В ОРЛО достаточно большой процент людей, которые считают "крепким хозяйственником" Пушилина и выступают за слияние с ДыРой.

Замечу, что в 2014- 2016-м российские социологи не проводили опросов в ОРДЛО, маркером для принятия решений были соцсети, где количество "за" считалось под картинками – маркетами типа "ты любишь СССР", "один стакан у автомата", "прививки-зло", "лопух вместо туалетной бумаги".

Теперь в ОРДЛО регулярно изучают мнение на улицах и предприятиях. Это настораживает. Скорее всего, Кремль увидел просчеты в оценке населения и пытается их исправить.

Новости
"Защитники" народа Донбасса ненавидят этот самый народ

Одной из главных проблем в ОРДЛО называют конфликт между ихтамнетами и местными коллаборантами. Россия потеряла часть активных добровольцев из-за того, что приехавшие защищать "народ Донбасса от хунты" видят, как "народ Донбасса" ходит на работу, бухает, грабит друг друга, и никак не стоит в очередях у военкоматов, чтобы защищать свою землю от "кровавой хунты". Более того, он регулярно ездит к этой самой хунте. И очереди на КПВВ, и автомобильный поток на КПП это подтверждают. Например, в Киев регулярно ходят автобусы "Ровеньки-Киев", "Луганск-Киев", "Донецк-Киев", "Стаханов-Киев". За пять лет войны автоперевозки из ОРДЛО в Украину увеличились в десятки раз, практически из каждого города ОРДЛО идут рейсы во все крупные города мирной части Украины. Спрос порождает движение.

Как я писала в первой части, достаточно высокий процент населения ОРДЛО недоволен концентрацией ихтамнетов в городах Донбасса и увеличением криминогенного фактора, вызванного аморальным поведением людей в камуфляже.

Новости
Донбасс летит в Ад

Стартовавшая в ОРДЛО перепись населения, а также участившиеся опросы показывают, что ОРДЛО ждут кардинальные перемены.

Из ОРДО, например, "законодательно" запрещен выезд мужчин, имеющих задолженность по алиментам и судимость.

Женщины в ОРЛО так же требуют принятия такого закона. Хотя ОРЛО лидер по трудовой миграции. То есть, большинство мужчин ОРЛО работают вахтовым методом, как в Украине, так и в РФ, и даже в Польше и странах ЕС.

Донбасс, который орал "ххлы моют жопы в Европе", подчеркивая пренебрежение к социально-важному труду, сейчас активно получает загранпаспорта и выезжает на заработки в Польшу, Эстонию, Германию.

Работать на Россию едут те, кому Миротворцем закрыт въезд в Украину, шахтеры приграничья (и то они выбирают российские предприятия Ахметова) или те, кто реально боится выехать за пределы привычного ему "русского мира".

Поэтому одной из первейших задач оккупационно-колаборантных властей стоит остановка миграции и наполнение "армии" ОРДЛО местным населением.

Вопрос о закрытии КПП и КПВВ уже назрел. Оккупанты прощупывают факторы восприятия населения этого вопроса. Ну, будут бунтовать или нет.

Потому здесь регулярно вбрасываются новости "смертность на КПВВ", "в Украине эпидемия и можно заразиться, если туда поехать", "всех пенсионеров вербуют в СБУ-шпионы", "газовые камеры", "похищения", "разборка пенсионеров на органы".

Количество таких выпадов в СМИ-ОРДЛО возросло, что свидетельствует о попытке снизить человеко-поток на КПВВ.

Реакция "народа Донбасса"-кормильца Украины на прекращение поставок гуманитарки несколько удивила.

В СМИ ОРДЛО пропаганда рассказывает нам о цветущем крае, который начал расцветать и лопушиться исключительно после "освобождения". Но зачем тогда гуманитарные грузы в столь цветущие "республики"? Вопрос как бы логичен.

На фоне пропаганды процветания "республик" в СМИ-ОРДЛО выступления того же Ходаковского "Киев должен начать поставки продуктов, иначе у нас будет катастрофа" или слезливое "наварасское" — "тяжелая экономическая ситуация в ЛНР", звучат смешно.

Вы, неуважаемые, или трусы или крестик. А то процветать и зависеть от гуманитарных грузов как-то абсурдно. Так орать на фоне развалившихся заводов о том, что они обогнали по уровню жизни "швейцарию", Украину и США, это нужно уметь.

Прекращение гуманитарных поставок, на самом деле, сильный сигнал из Москвы. И неожиданный. 28 февраля "республики" ждали 85-й анонсированный и заявленный гумконвой. И…раз-два такое заявление. "Политика поставки гуманитарных грузов будет пересмотрена".

Мамочки ОРДЛО мечутся по соцсетям, спрашивая друг у друга "будет ли детская гуманитарка". Странички вопрошательниц забиты "россия-вперед", "путин-это эротично", "республики", "хунта".

Вот кому бы стенать о гуманитарных грузах, так не мамочкам ОРДЛО. Здесь все делают двойные документы — свидетельство о рождении ОРДЛО и свидетельство о рождении в Украине — также получают выплаты, двойные. Во многих семьях дети — кормильцы семьи. И чаще здесь рожают из-за денег, украинских выплат, которые худо-бедно могут поддержать штаны "наварасам".

В нынешнем году РФ ни разу не отправила на оккупированный Донбасс свою "гумпомощь", несмотря на то, что экономическая ситуация в регионе скатилась на дно.

О том, что россияне будут урезать пайки "республикам", речь шла давно.

Возможно, это связано с санкциями, которые "вода камень точит" все же проели в экономике РФ огромную дыру.

Возможно, урезание пайка "кормильцам Украины" связано с попыткой вызвать бунт. Тогда следующий шаг РФ — закрытие КПВВ и КПП для "народа Донбасса".

И наблюдение за забавными зверушками. Начнут орать и возмущаться, им напомнят — "война, идите воюйте с хунтой, занимайте Киев и Берлин, и будет вам еда" вот в "не нравятся республики-марш в Украину" верится с трудом. Я лично связываю затягивание петли только с позицией подтолкнуть "народ Донбасса" к агрессии против Украины.

Россияне значительно урезали снабжение и финансирование "республик" не просто так, особенно зная, что за 5 лет их "крепкой хозяйственной" оккупации на Донбассе назрела гуманитарная катастрофа.

Не просто так здесь пытаются пересчитать население и разбить его на социальные группы: пенсионеры, студенты, работающие. Отдельно идет перепись медицинских работников и шахтеров.

В СМИ-ОРДЛО этого не напишут, но увеличились количество и категории людей, которым запрещено выезжать из ОРДЛО.

А вот вопросы для изучения общественного мнения "чье лучше управление республикой Пасечник или Плотницкий" и "не вредят ли республике люди, которые регулярно ездят в Украину" — вызывают удивление.

Что дальше? — приобретает контуры, границы и черты.

Что дальше будет с "народом Донбасса", если Россия решит закрыть все шахты? Вывезти специалистов в Сибирь? Запретит ездить в мирную часть Украины и закроет КПП и КПВВ? Решит все разбомбить, испытывая новое оружие? Решить вернуть "в зад", то есть, вернуть Донбасс в состав Украины без каких-либо условий и автономий? Просто перестанет привозить деньги на зарплаты и соцвыплаты? Что будет, если РФ заставит всех мужчин от 17 до 60 уйти на фронт и воевать против Украины? Отправит в Сирию?

Что дальше? Даже если вернут Плотницкого, непризнанность и зона гетто никуда не денутся. Не вернутся разграбленные заводы. Смена кукол во "власти" ОРДЛО кровавым или бескровным путем, не меняет сущности непризнанной оккупированной территории. И никогда РФ, повторяю, никогда РФ не признает "республики" своей частью.

Россия не просто оккупировала Донбасс. Она им владеет. Как рабовладелец. Она вывозит заводы, закрывает шахты, торгует ворованным углем. ОРДЛО — это артерия, из которой Россия будет пить, пока не закончится ресурс.

Она может принять любое решение по ОРДЛО без учета мнения его жителей. Ну, хотя бы потому, что о чем бы их не спрашивали, 70% уверенно дают картинку – "нам все равно, от нас ничего не зависит, мы примем любое решение".

Закончу скринами. В них очень много. Особенно правды. Той, которую тщательно скрывает "народ Донбасса". Вся политика, все вот эти "против бандер", "нациков", "за Ленина", "с Россией", "против Майдана" — это ширма, ширма донбасянского "па-багатому", "Россия нам обещала, нам дадут", "если мы развалим Украину-нам дадут", "большие пенсии, бесплатный газ, колбаса по 2-20".

Но когда "кормильцы Украины" кричали "нам дадут", они даже не представляли, что…

И вот теперь, через 5 лет войны, в полной зависимости, в зоне гетто, в полным ограничением прав и свобод, ожидая приговора, "народ Донбасса" спрашивает себя и нас — что дальше?

К России вопросов нет!

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Тег
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Источник:Информационное сопротивление
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