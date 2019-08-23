В ОРДЛО активизировались работы по "возвращению" "республики" в Украину.

О независимости и самостоятельности "республик" речь уже давно не идет и снята с повестки, за такое в ОРДЛО уже можно получить по зубам и на подвал. Как и за речевки о "воссоединении с Россией".

Кремль толкает вчерашние "независимые республики" назад в Украину. Так как "кормильцев Украины" Кремль кормить уже не в состоянии. Вот только с такой позицией не согласны ни боевики-террористы из местных жителей, ни более чем 70% жителей ОРДЛО, ни руководство "республик".

Первые из-за страха получить за свои преступления народный суд, вторые из-за страха потерять вторую пенсию, да и телевизор в голове с 2013-го гудит "Донбасс независим-не будем кормить Киев-с Россией в сердце". Третьи же, бояться потерять бизнес и миллионы, которые они хваткой рукой тырят все эти годы из российского кармана, ведь "возврат республик" в Украину в любой качестве и под любым соусом (автономия, особый статус или законные луганская и Донецкая области) грозит "отставкой" и окончанием финансовых вливаний РФ в ОРДЛО. Вряд ли Пасечника и Пушилина оставят в живых и допустят к бюджетным деньгам восстановительного бюджета.

ОРДЛО провело заданные Кремлем акции "Зеленский услышь Донбасс" настолько гадко и вызывающе для РФ, что Кремль решил вмешаться и прислал в ОРДЛО кураторов по "возврату", ведь следом прошли многочисленные акции "Путин услышь Донбасс", которые полностью нивелировали "обращения к Украине".

ОРДЛО изо всех сил сопротивляется кремлевскому сценарию по возврату. А у Кремля не получается СМИ-манипуляциями развернуть насыщенный ненавистью к Украине Донбасс назад.

В общем, донбасский гамбит медленно превращается в донбасский котел или даже путинский шпагат, хотя мне ближе ассоциация о сексуальных играх земноводных. Ведь Кремлю для спокойного возврата ОРДЛО в УКраину придется бороться со своей же пропагандой, убеждая вчерашних о "наварасов" и "граждан республик" стать гражданами Украины.

Новости Преступления без наказания

А возврат или "слив Донбасса" по-"республиканским" меркам (ведь там большинство считает такой поворот предательством народа Донбасса) уже неизбежен. Идет мозговой штурм, готовится перепись населения, арестовываются за хранение наркотиков и оружия наиболее одиозные боевики, редеют и ряды "народной милиции", так как развернута массовая вербовка в ЧВК РФ с отправкой в Осетию, Чечню, Абхазию (думаю, что усилится российско- грузинский конфликт, как отвлекающий маневр от возврата ОРДЛО) и Сирию-

Путин активно изображает из себя адвоката "народа Донбасса" и требуя от "виновника гражданской войны", "киевских карателей и хунты" амнистии для "жертвы", то есть "невиновного Донбасса", красиво меняя приоритеты и вешая на жителей ОРДЛО все преступления, совершенные на российско-украинской войне, как коллаборционистами-террористами, так и российскими ихтамнетами.

И вот, в оккупированный Луганск из России прибыла делегация во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого принято называть куратором боевиков на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), ссылаясь на собственные инсайдерские источники.

По словам автора, целью визита Суркова может быть "слив" оккупированного региона Украине.

Почему в Луганск, если негласно "столицей" Донбассе всегда был Донецк, спросите вы. Отвечу, ОРЛО лояльнее относится к Украине, чем ОРДО, и Пасечник, как экс-СБУшник, имеет все нити-связи для успешного "возврата", да и луганчане больше "устали" от войны, чем дончане. В общем, это политические нюансы, которые понимают только выходцы из этого анклава.

Помните я писала, что в мае 2014 луганские сепаратисты-террористы носились с лозунгом "Никогда Луганск не будет кормить Киев, Москву и Донецк", так вот удивительные и забавные грани местного "сепаратизма"- противостояния луганских и донецких сейчас активно используются ФСБ для формирования "комитета спасения Донбасса" и возврата ОРДЛО в юрисдикцию Украины.

Наступает горячее время, будет интересно. Хотя и страшно. Ведь "зрада" ожидает не только ОРДЛО, но и...Но это уже другая история. Мы будем писать, анализировать и, что самое главное, идти на много шагов впереди российско-медведчуковских многоходовочников, раскрывая все карты и планируемые шаги противника. Группа "ИС" имеет достаточно информаторов внутри ОРДЛынского анклава.

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