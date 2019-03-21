Вот, представьте себе страну, чей президент или народ вмешивался бы в жизнь другого государства. Ах, да, о чем это я, все уже дружно сказали – Россия.

И все же. В цивилизованном мире, куда РФ уже вход закрывается, а мы вроде, как не покидали эту зону, приняты дипломатические отношения и уважение территориальной целостности, культуры, народа, нации.

Ни разу Украина не позволяла себе захват чужих территорий, а уж тем более, распоряжаться, командовать или указывать другим государствам и странам.

Вообще, цивилизованное общество очень отличается от страны Советов, поэтому не воспринимается россиянами и носителями совка. В цивилизованном обществе вам не будут кричать "должны и обязаны", водить строем и окружать "заботой", которая в том же цивилизованном мире называется иначе- психологическое насилие, а в СССР это было нормой.

Мы до сих пор носим в себе якоря психологических травм, полученных в эпоху коммунизма. Мы до сих пор имеем в системе управления и жизнеобеспечения страны советские лекала, так и не давшие нам свободы. Но, мы хоть работаем над собой, избавляемся от вируса коммуно-тоталитаризма.

А Россия так до сих пор живет по кальке СССР, фактически сделав насилие нормой жизни. Культивируемый на России православный национал-соцализм еще аукнется миру, как аукнулся Украине.

Злокачественные образования на нашем теле, называемые "л-днр" или ОРДЛО, так же созданы по типу СССР- страх, насилие, гетто, мракобесие, террор, унижение, якоря служения и подчинения, стадные инстинкты.

Что самое страшное, так это то, что все годы существования Луганской Донецкой области, здесь был культ совка, поэтому , когда я слышу "народ Донбасса никто не поставит на колени", "Донбасс выбрал свободу" я смеюсь. Здесь культ рабства и подчинения, выработанный на генном уровне, здесь преклонение подобострастие в крови.

Мэр города, руководитель предприятия, генеральный директор угольного предприятия, это местный бог, который имеет право "первой брачной ночи" и делать все, что захочет со своим подчиненным.

Вспомните выступления новоявленных "наварасов" образца март 2014-го- "мы против киевской власти". Здесь готовы были умереть за местную власть, и она этим пользовалась. А чего стоят шахтеры рыдающе "Беркут-наши мальчики"? Их милиция терроризировала, "Беркут" избивал на акциях протеста в 90-е. В том же Свердловске, где я жила до войны, жены сопровождал шахтеров до банкомата в день зарплаты, так как одиноких шахтеров подстерегали сотрудники правоохранительных органов, под маркой "ты пьян, проверим в отделении", завозил, забивали, забирал деньги. Никто не жаловался. Вдруг такое единение и защита "наших мальчиков".

Знаете почему? Так велела местная власть и директор шахты. На митингах в 2014-м шахтеры транслировал в массы лишь то, что им велели. Их личное мнение было только в лчных желаниях "пабагатому".

Потом, когда "их обманули" многие переехал в тот же Павлоград, где спокойно работают рядом с хунтой правосекам, от которых в 2014-м году, объединяясь в отряды "народной самообороны", охранял памятник Ленину.

Скажи местная власть им сейчас "назад в Украину", пойдут. Скажут "мы марсиане"- будут рассказывать истории о том, что они коренные марсиане Донбасса.

Вот сейчас над ОРДЛО звучит "Бог терпел и нам велел", и "народ Донбасса" терпит, не бастует, устраивает их отсутствие дорог, и маленькие зарплаты, и "защита" России.

Здесь культ "одобрямс" любой линии партии, вплоть до весело и с песнями идти в крематорий, если партия одобрена "батей", так здесь называют руководителя предприятия. Вы думаете одобрямс Януковича и выбор Партии Регионов довлеющей политической силой "народом Донбасса", это личный выбор каждого жителя? Нет! Так сказали. Выступил "батя" на рабочем собрании, и "все вступили в партию", все полюбили Януковича.

Здесь за "батю" пили на праздниках днях рождения, молились в церквях. Это здесь норма. Как норма насилия против любого инакомыслия. "Батю не уважаешь"- нормальный вопрос в любой пьяной шахтерской компании.

Помните Люсино "батя, я стараюсь"? Она это искренне. Она просто обычный "народ Донбасса", который действительно старался для "бати". Такое воспитание. Люди смеялись, а стоило бы задуматься, ведь вот так воспитано критическое большинство жителей Донбасса. Продукт насилия и психологического слома.

Приведу пример из 90-х, чтобы показать системность коленопреклонения "народа". На шахте "Должанская-Капитальная" в 93-м году на рабочем общем собрании шахты шахтерам предложили отказаться от 13-й зарплаты, чтобы купить в шахту вентилятор. Шахтеры единогласно проголосовал "за", даже не задумываясь, что это государственное предприятие, с финансированием из министерства, и это самое министерство профинансировало не только покупку вентилятора, но и общее снабжение угольной отрасли из государственного бюджета Украины.

Конечно же, на собрании не был весь коллектив, только представители и профком, многие люди, получающие в то время редкие проценты из нескончаемой задолженности, были против такой обдираловки, но все смолчали. 13-ю здесь больше не платили, как оказалось, это был не единоразовый отказ, а внесение изменений в коллективный договор предприятия. Присутствовавшие на собрании разводили рукам, коллектив, молча, жевал гнилой, перемерзший лук, который привезли вместо зарплаты.

В марте 2014-го на шахтах "батя" Ахметов через менеджеров местных обособленных подразделений дал приказ собираться в отряды "народной самообороны, чтобы охранять город от бандер", осудить Майдан, выступить за предоставление автономии и федерализации Донбассу.

Никто не задумался, зачем и почему, нужно л это людям лично. Никто не спросил "федерализация в составе Украины, а почему флаги на митингах РФ". Никто не спросил "как будем жить без госдотаций", пенсий, гражданства Украины. Месендж был подхвачен массой, как истина первой инстанции. Война-это люд. Люд могли думать своей головой, а могли стать "народом Донбасса". Критическое большинство моих земляков выбрало второе.

Люди массово вкушали предоставляемые им информационные маркеры: " в России люди живут богаче", "Донбасс кормит Украину", "будем сами распоряжаться своим заработанным", "бандеры", "одесская хатынь". Потом пошли "как в Крыму", пабагатому.

Скажу сразу, РФ и местные "бати" работали в информационный унисон, раскачивали, пугали, обещали. Но, здесь, внимание, информация подавалась лишь та, которую активно потребляли люди, то есть она ложилась на их внутренний мир, их желания, не вызывая отторжения.

Людям не давали информации, которая могла бы не соответствовать их внутреннему миру. "Забрать поделить, всех расстрелять, в лагеря, убить всех бандер, за три дня взять Киев, потом Берлин"- соответствовало.

И когда я слышу от "народа Донбасса"- "мы не этого хотели, нас обманули"- я вижу лишь эмпационную манипуляцию и попытку спрятать свою вину за ответственность третьих лиц, не более.

Регионалы кстати, были уверены в том, что это стадное можно контролировать корректировать, используя, как оружие против Украины, шантажируя страну "народом Донбасса", но просчитались в партнере в Кремле. У партнера на "народ" был другие планы.

И пять лет войны мало что здесь изменили в сознании людей. Абсолютная зависимость от телевизора и местного авторитета. Не поверите, но в ОРЛО скучают за "крепким хозяйственником Плотницким" даже готовы подождать с "автономией" и "возвращением в Украину", чтобы дать шанс Плотницкому все же "присоединить нас к Росси".

Здесь по приказу местной власти активно ходят на митинги, скорбят за очередным заихтамнеченным "моторылой", ругают НАТО, осуждают "тоталитарные режимы" других стран, пишут петиции в защиту "братского народа Мандуры", особо не заморачиваясь в том, кто это, что это где это.

Сайт Президента РФ забит письмами и петициям от "народа Донбасса". То есть они живут в "независимой республике", со своим "главой", а по всем вопросам обращаются к руководителю чужой страны. И никогда Путин не будет виновен в проблемах "народа Донбасса", так как он "батя", ему все можно, многоходовочка, всех переиграл.

Обращаясь к Путину "народ Донбасса" требует от мелочи "заставить директора завода отдать зарплату" до "разбомбить Украину". Просят, и "вернуть мужа", "заставить работать ЖКХ и вывезти мусор" и даже "поставить на место Порошенко". Каждая петиция заканчивается подобострастным "вы наш кумир".

Чаще всего из ОРДЛО Путину пишут коллективные письма "возьмите нас к себе" и собирают подписи коллектива медсестер, союза писателей, профсоюза работников.

Я об этом писала, стоит еще раз вернуться к этому вопросу, так как он до сих пор актуален. Как актуально участие жителей ОРДЛО во все возможных мероприятиях, по типу "Донбасс против".

Против чего здесь только не выступают, с серьезными лицами тружеников, держащих на своих плечах мир. "Народ Донбасса" был против НАТО, политики Обамы, и даже российских курсантов, станцевавших веселый танец в стиле кафе "голубая устрица".

Естественно, выступают здесь и против украинских законов, украинской политики, осуждают украинских писателей, блогеров, фильмы, требуют запретить книги, Бандеру, снести все "укро-нацистские памятники". Ни разу, правда, не требовал сделать ремонт дорог в ОРДЛО, повысить зарплату или в большинстве случаев, хотя бы просто ее отдать. Не требуют не вывозть заводы в РФ, не требуют не закрывать шахты не вырезать на металл предприятия. Видимо, для "народа Донбасса" это менее актуально, чем полтика США, Литвы или Канады.

Вот сейчас в школах и "ВУЗах" ОРЛО проходит акция "Луганск против выборов Президента Украины". Учителя собирают подписи, выводят детей на митинги, требуют на родительских собраниях подписей под петициям от родителей. Все это активно добровольно. Учителя здесь самый активный исполнитель и участник всевозможных акций и флешмобов.

Вопрос "как вы независимые наварасы относитесь к Украине", как вопросы "имеет ли право одна страна влиять на жизнь и волеизъявление другой", здесь лучше не задавать. Стеклянные глаза, тупой взгляд "мы не допустим к власти"… Вы? В Украине? Не допустите?

Понятное дело, что они за любого Президента, кто признает независимость Донбасса. Они даже готовы проглотить обиды на Тимошенко –вернее "батя" так приказал"- лишь бы …

Здесь вообще смешно. Те, кто кричит о себе "республика", выступает за "независимость" ОРЛО или ОРДО и тут же подписывает петицию –воззвание к Путину "вы обязаны присоединить нас к себе".

Те, кто мечтает "вот-вот" и "Путин нас возьмет" не против "автономия Донбасса" в составе Украины.

"Бати" с телеэкранов, на собраниях, в СМИ наговорили столько, что многие в ОРДЛО уже по отмашке "батиной" руки готовы нести любую ересь, лишь бы… Они даже не знают, что "лишь бы", одни ждут гуманитарку, другие утешают себя "лишь бы не хуже", третьи верят в то, что их петиции и требования к Путину, НАТО и Украину важны нужны.

"Донбасс кормит всю Украину" развил здесь такое же имперство в головах, как "великая Россия победит весь мир". Критическое большинство жителей ОРДЛО до сих пор обижено на Украину, что их требования не услышаны, не выполнены, они же "кормили", поэтому "вы обязаны и должны".

Самое страшное, что вот сейчас они "против выборов в Украине", потом они будут "только наш Президент". Сейчас они не бастуют из-за невыплат зарплат, разбитых дорог и уничтоженной инфраструктуры, а завтра, когда "автономия" или "захват Донбасса киевской властью"-застучат каски, "народ Донбасса" знает, что требовать у "хунты" безопаснее, чем у российского "освободителя".

Тема "Донбасс против выборов", это повторение заезженной пластинки "Донбасс просто не принял киевскую хунту, незаконно свергшую Януковича, Порошенко и Турчинова, которые захватили власть с помощью Майдана".

Он уже забыли, что захватили города до выборов в 2014-м году, забыл за россиянина Гиркина в Славянске, кадыровцев, живущих в общежитиях, как встречали русских казаков в городах, как заезжали танки из РФ, как "народной самообороне" раздавали автоматы с "Уралов" с российскими номерами.. Но, то такое, "девичья память", фишка "народа Донбасса". Спросите среднестатистического жителя ОРДЛО об участи РФ в войне на Донбассе. Хитрая улыбка - "ихздесьнет", "оружие наше ополчение нашло в поле".

Фишек для отговорки своего участия в "русской весне" у "народа Донбасса" много. Один и тот же собеседник в ходе разговора может выдать такой спектр. Но, начнет он с "мы просто хотели федерализации в составе Украины". Собьете его с толку вопросом "почему тогда на митингах о федерализации были триколоры и звучали призывы присоединится к России" он тут же отреагирует "мы просто был не согласны с киевской хунтой, захватившей власть, вот Порошенко он же захватил". Думаете, сейчас ваш контрольный "Россия лично ВВПук признали законными выборы 2014-го года в Украине, подписали Минские соглашения и на всех офциальных встречах ВВПУк официально признает Порошенко Президентом Украины" обежоружит "навараса"? Нет! Он тут же выдаст "мы не этого хотели-нас обманули, вообще, мы ничего не решаем". Отдышится и зайдет с фланга "зачем вы напали на наш Донбасс и бомбите мирные города".

Эти фишки здесь работают беспроигрышно, поэтому "республика" против выборов в Украине. И "народ Донбасса" отчаянно верит, что имеет право требовать от Украины и того президента, который ему лично подойдет (батя скажет, что нормальный) или "признать их автономию" или… В общем, как карта ляжет. Но, главное, что мы, Украины должны и обязаны, а "народ Донбасса" нам никогда ничего, он же не встанет на колени.

Даже в "автономии", на которую здесь так надеются и ждут они видят свою победу, поэтому все чаще возвращаются к теме "мы никогда не был за присоединение к России, вы нас не так понял, мы за автономию в составе Украины".

Критическое большинство жителей ОРДЛО прячут на блокпостах свой "лыныровско-дыныровский" паспорт, но требуют от Украины.

Кто вы? Граждане, какой страны? Украины или все же "республики"?

Донбасс так и не смог пройти самоидентификацию. Создал "республику"- ездит в Украину за документами и пенсией. Получил "паспорта" "республки", номерные "знаки" и прочие "документы"-прячет их на блокпостах и КПП, в Европу по украинскому загранпаспорту, квартиры-обучение детям в Киеве и Днепре. А так да, они "народ Донбасса", а мы "хунта".

31 марта 2019 года на Ярмарочной площади Луганска соберут учащихся всех школ ОРЛО, студентов и преподавателей, чтобы они выступили против выборов в Украине. Что хочет показать этим "народ Донбасса"? Что он "за автономию в составе Украины", "за независимость", "за присоединение к России"? Почему против выборов в Украине, а не в Уругвае?

Сотни бессмысленных акций и флешмобов. Тысячи пабагатому, монотонность "мы не этого хотели-нас обманули". И не нужно рассказывать о том, "заложники, бедные, несчастные, их вывозят под дулами автоматов". Все акции проходят с участием только абсолютно согласных. Не согласные дети и родители просто игнорируют акции, им за это ничего не бывает.

Здесь табу на принуждение. Только добровольно и с песнями. Учителя собирают детей из тех, кто считает себя "наварасом". Но, это здесь не сложно. На пятый год войны выращены поколения детей, искренне верящих в "республику". Учителями-преподавателями учебных заведений всех уровней здесь работают только те, кто без морального напряга над собой, так сказать с чистой душой, рассказывает о любви к Сталину, Моторыле, Гиви и "республике". Нести пропагандистскую ересь и воспитывать ненависть к Украине вряд ли сможет патриот Украины. Поэтому, к сожалению, на пятый год войны в ОРДЛО учебные заведения являются уже слаженным винтиками системы. Из нее вытеснили все, что мешала слаженной работе- детей и учителей, которые против этой шизофрении.

Дети, которые вынуждены здесь учится, но получают в семье корректировку по политической ситуации, параллельно учатся, используя дистанционные классы в Украине, они всячески избегают участия в акциях, справки о болезни, просто жесткий отказ. Но, их и не трогают. Здесь знают, что сломать таких вряд ли получится, так что они выедут из "республики" любой ценой. Пропаганда воспитание здесь подается, как и раньше, только тем, кто готов ее принимать, только то, что готовы принимать.

Так что на акциях "республика против" или "республика поддерживает ВВПука" один и те же лица. Еще одно поколение "батя-я стараюсь". Вряд ли они станут настоящими гражданами, хоть какой-нибудь страны. Как я уже поняла, наличие паспорта в кармане не делает из людей граждан. Быть гражданином своей страны- высшая степень развития социума. Но, вряд ли "народ Донбасса" поймет, о чем я.

Кстати, а вот здесь можно улыбнутся. Как мне сообщили информаторы из "мыныстерства" ОРЛО- данная "акция" не согласована с РФ. Это личная инициатива ОРЛынцев, лично "мыныстра образования" с одобрения "мыныстра мгб". Так сказать глубокий подлиз ВВПУку с надеждой на "вот-вот".

Как все это будет выглядеть на фоне того, что ВВПук опять может признать законными выборы в Украине, не знаю. Отмываться от своих же какашек лугандонцам не впервой, отмоются и на этот раз.

Скорее всего, эта акция, визуализация смутных разговоров, идущих в кулуарах Лугандонии эхом из темных сурковских коридоров. Мол, ВВПУк в случае проигрыша его кандидата, не признает законность выборов в Украине на основании того, что не было наблюдателей из РФ. Но, он сомневается. Ведь его решение будет идти в разрез с мировым. А это, чревато! Вот в Лугандонии решили ВВПука такой акцией подстраховать, чтобы доказать свою лояльность и подстегнуть "взять к себе". О том, что не признание ВВПуком выборов в Украине, всего лишь продолжит мучительную смерть Донбасса, здесь не думают. Батя, не велел!

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