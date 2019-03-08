Сегодня я хочу вам приоткрыть еще одну грань войны. Вот, не перестаю удивляться многогранности гибридной войны, и удивляюсь, когда люди сравнивают современную российско-украинскую войну со Второй Мировой.

Такое сравнение — не только ошибка, но и создание страшнейшего симулякра, не позволяющего увидеть всю глубинность процессов, а значит, не дающего обществу своевременно отреагировать на ситуацию и выставить защиту.

Ощущала ли Европа морально-психологические последствия Второй Мировой? Да она уже забыла, как оно и за что. А постсоветские страны, где "дидываивальщина" возведена в культ, до сих пор живут в состоянии симулякров, исторических, моральных, ментальных, строят на основании этих аллюзий современные государства, и даже на современных героев смотрят сквозь призму "правильно" выставленных приоритетов.

Российско-украинская война должна изучаться тут же и сегодня же, чтобы не дать возможности реваншистам переписать историю. Чтобы "никогда снова", вместо "повторим", чтобы война — это не прелесть героизма, а кровь и потери.

Поэтому я так пристально изучаю все ее трещинки. Режу душу об ее грани. Чтобы люди, читая мои расследования, видели не только текст, день сегодняшний, но и последствия, так сказать, линию горизонта, куда выведет нас победа или поражение.

Война — это люди. Это люди "ошибаются", слушая политиков, поддаваясь манипуляциям. Смотрите на Донбасс, он крикнул "пабагатому" и потерял все. Урок? Безусловно!

Вся политика, федерализация и "не будем кормить Киев", это мишура, скрывающая истинные цели "восставших" донбасян — Россия даст и пабагатому.

Жить богато, не грех, как и стремление к этому. Но, в моем "пабагатому", это развитие государства, личная ответственность, налоги, зарплаты, бизнес и даже экология. В их "пабагатому"- это просто даст. Не за труд и по труду. Забрать же и поделить. Даст, в частности за просто так, за предательство. Ведь аргумент "Донбасс — промышленный регион, и если мы уйдем, развалится Украина, что и нужно России, а значит, нам дадут", это аргумент лица, принявшего решение и рассчитывающего на последствия, правда, не очень осознающего ответственность за личное решение.

Война — это философия. Выигрывает тот, кто делает выводы. Вся наша жизнь — следствия только наших решений. Ведь могло большинство жителей ОРДЛО сказать кукловодам "нет". Могли остановить пабагатиков, примерами жизни на России. И даже те же пабагатики могли погуглить о жизни на России и сказать — мы не предадим свою страну, везде оно хорошо, но будем мы строить свое побагатому здесь, в Украине и с Украиной. Когда начиналась война на Донбассе, в наших городах не было оружия и ихтамнетов. И городские митинги, это горожане. Тысячи, миллионы людей, которых объединило одно желание и одна ненависть, ненависть к еще вчера своей стране.

Современное "мы не этого хотели — нас обманули" от жителей ОРДЛО, это их линия горизонта. Настигнувшая и внезапная, как зима, ответственность за решение образца 2014-го. Ах, за время пути "рыгспублики" решение поменялось, не совсем этого, не совсем того…

Поэтому пишу, чтобы те, кто смотрит на сегодняшний Донбасс, учились на его ошибках. История — это не просто учебник. История — это возможность сегодня не совершить тех же ошибок, которые был совершены вчера.

Сегодня поводом для размышления стала очередная грань войны. Думаю, что она будет интересна читателям.

ОРДЛО существует, хотим того или нет. И оно уже не виртуальная Тартуга, а вполне осязаемая субстанция, которая, опять же, хотим того или нет, влияет на всю нашу страну.

Это и уже осязаемое политическое влияние: все эти таруто-бойко-реваншисты существуют исключительно из-за восприятия обществом идей федерализации и даже оправдания действий "донбасских повстанцев". Пока прослойка общества вздыхает "нам бы в СССР", и шипит "каратели" в спины нашим военным, таруто-бойки будут петь песни о федерализации и "братской России"- есть для кого.

И экономическое. ОРДЛО стало огромным заводом по производству контрафакта. 80% поддельной табачной продукции изготавливается в ОРДЛО. Контрабанда из ОРДЛО и в ОРДЛО, начинает нравиться определенным прослойкам и структурам, чего грех таить, есть такие факты. Мы потеряли часть промышленного потенциала страны (как плохо, когда все в одном месте). И восстановление разрушенного может стать непосильной ношей для экономики.

Социальное. Вот, вы знаете, сколько жителей вашей области воюет в ОРДЛО? Я –да! Мне известно о 45 жителях Черкасской области, воюющих на стороне ОРДЛО. На часть из них возбуждены уголовные дела, — не переживайте, все пересчитаны. Одному даже в сельском совете землю, как АТОшнку выделили, но, вовремя люди (не чиновники) разложили чиновникам по полочкам, что такое АТО, и кто имеет право на УБД в Украине.

Переселенцы (и я в том числе) являются носителями вот такого обмена. И если одни, приезжая на новое место жительства, рассказывают правду и создают свои информационные блокпосты, организуя громаду, донося правду и делясь личным травматическим опытом, то вторые… Вторые делают тоже самое, но рассказывая свою правду: "Порошенко напал на Донбасс, так как мы против, и вот вы же тоже против, значит, мы делаем одно дело с вами, у нас один враг. И Путин, Россия, они же за мир, и ихтамнет, они просто помогают. Россия дала жителям Донбасса все". И вот сидят уже люди с блеском в глазах и завидуют жителям ОРДЛО, которые показывают фото в телефоне "смотрите, это нам аж 4 ящика гуманитарки Россия дала, мы 2 продали. А два съели, все бесплатно, еще и прибыль".

Я лично вот столкнулась с агрессивной формой не таких донецких (с украинскими флагами на аватарках), которые за каждую статью о деградации ОРДЛО, кидались на меня с жалобами "ты все врешь, там жить можно". Да, я не против. Жить можно везде. В Сахаре, на Марсе. Люди приспособились к жизни в ОРДЛО, жизни без воды, без лекарств, в очередях на КПВВ. Даже в серой зоне живут. Даже под обстрелами. У каждого свой критерий жизни, свободы, безопасности. Кому-то жизнь в оккупации, это не свобода, и слом, опасность и террористы. Кому-то какая разница, кто власть, лишь бы в своем доме. Есть даже те, кто хорошо зарабатывает сейчас, курсируя между мирной частью Украины и ОРДЛО, привозя жителям оккупации украинские лекарства, товары …

Новости Донбасс летит в Ад

В 2017-м году я вдруг обнаружила в ОРДЛО, скажем так, некоторую миграционную тенденцию. Она меня удивила, но так как это была не большая часть людей, я не обратила на нее внимания, оставив в папке "наблюдать". И когда в этом году Пасечник заявил о притоке в "вузы" ОРДЛО студентов из мирной части Украины, я сравнила показатели 2017-2018 и 2019 года. И поразилась. Да, студенты из мирной части Украины в ОРДЛО едут, и даже учатся, и привозят в свои города рекламные проспекты "учебных заведений" ОРДЛО.

Что самое удивительное, но жители оккупации, даже те, кто пророссийской позиции, не поверили в заявления Пасечника. Конечно, ситуация, не вот "все" или даже "много", но более чем 500 студентов в ОРДЛО это жители прифронтовых регионов мирной части Украины: Краматорск, Лисичанск, Северодонецк и даже Харьков.

Кто же едет учиться в ОРДЛО?

Сначала цитата из ОРДЛО: "Приток студентов с Украины, желающих и уже обучающихся в вузах ЛНР, свидетельствует о востребованности образования, предоставляемого Республикой. Об этом по итогам встречи со студентами Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник. "На встрече со студентами с Украины меня порадовали сразу несколько моментов: первое — они действительно хотят приезжать к нам учиться и оставаться работать в Республике. Второе — мы наблюдаем приток студентов с территорий временно подконтрольных Украине в вузы Республики. Это говорит о том, что наше образование востребовано, а пропаганда, которая работает против нас, малоэффективна", — рассказал он. "Хочу еще раз подчеркнуть — мы не делим студентов на своих и чужих. Они все обладают равными правами. И мы будем поддерживать стремление каждого студента работать и учиться в ЛНР. Откуда бы они не приехали", — подчеркнул Пасечник".

Россия много вложила в программу "Воссоединения народов Донбасса", которая начала действовать в ОРДЛО с 2016-го года. Много денег, выделяемых на пропаганду и поощрение жителей мирной части Украины, конечно, разворовывается чиновниками, где-то 70%. И все же, вот вам результат влияния ОРДЛО на мирную часть Украины. Скажем так, 500 человек, это не успех, это смех, и все же. Я не люблю сбрасывать со счетов даже мелочи, так как на войне их просто нет, мелочей.

Из ОРДЛО в мирную часть Украины подростки получают информацию через соцсети, через родителей, приезжающих в гости родственников. То есть эти дети, выбравшие для обучения "вузы" ОРДЛО из семей, где Путин и "русский мир" в фаворе. Эта стабильная категория. Она фактически не увеличивается в процентах.

Едут в ОРДЛО учиться дети тех, кто из мирной части Украины воюет в "армии л-днр". Дети опочленцев. Да, семьи здесь, они там, дети видят себя в "народной милиции" ОРДЛО после окончания украинской школы. Здесь тенденция к уменьшению. Опочленцы видят реальную жизнь в ОРДЛО и начинают переориентировать детей из вектора "русского" и "республиканского" мира в украинский. Дети чиновников ОРДЛО на 95% студенты учебных заведений Украины.

Едут в ОРДЛО (на эту категорию я попрошу обратить особое внимание) поступать в "вузы" те, кто не сдал ВНО в Украине, как правило, обучающиеся в русскоязычных классах. Эта категория все время увеличивается.

Наиболее востребованная профессия, на которую поступают в "вузы" ОРДЛО дети из мирной части Украины (не могу писать это толерантное "не оккупированная") — юрист, правоохранительные специальности (милиция). Еще много педагогов выпускает ОРДЛО. На фоне того, что эти профессии выбирают те, кто не смог сдать ВНО в Украине, вопросов признания "дипломов" становится еще больше.

Кстати, в последнее время студентов из прифронтовых городов Украины, имеющих пророссийскую или мызамировскую позицию в семьях, в ОРДЛО заманивают тем, что здесь всем обещают выдать российские паспорта. Особенно тем, кто является студентом или сотрудником.

Поступающих в "вузы" ОРДЛО не пугает, что эти дипломы не признаются в РФ (реклама здесь дает другую картинку, но студенты из ОРДЛО уже пробовали себя в России и осознали никчемность полученных бумажек). В ОРДЛО последнее время усиливается тенденция "ничего не будет, все признают". Мол, за годы войны люди женились-разводились-рождались-покупали имущество-получали дипломы. Этих людей миллионы, поэтому Украина обязана признать все документы, включая стаж работы на предприятиях ОРДЛО, ведь все эти люди заложники, Украина их не эвакуировала, а значит, чтобы не создавать социальный взрыв… Короче, надеются постучать касками-дипломами об асфальт возле Кабмина.

Последний год вообще дал в ОРДЛО надежду "наши придут, мы получим автономию, и сами будем решать, что признавать и кого делать героями".

Да и в Украине выбивать-требовать права-льготы, как два пальца. Это в "русском мире" все ходят по струнке и радуются, а под "хунто-фошиздами" можно касками об асфальт.

"Милиция нужна при любой власти" — это еще одна мантра, которая толкает студентов в "вузы" ОРДЛО именно на правоохранительные специальности. Опять же, уверенность (даже не надежда) на признание дипломов ОРДЛО Украиной.

Мотив прост — а кто будет работать в этом крае, нашпигованном оружием? Сюда поедут западенцы? Нет! Будут набирать из своих, вот и признают "дипломы".

То, что здесь творит "милиция" с народом, это мечта любого советского человека: пытки, побои, вседозволенность, взятки. О людях в погонах, которые за годы оккупации поднялись (стали миллионерами) на контрабанде, здесь рассказывают легенды, с придыханием и восторгом в глазах. Это еще один мотив. Даже возить людей и грузы через КПВВ в форме значительно легче и прибыльнее, чем без.

Свежий пример: Вечером 2 марта 2019 года в районе улицы К. Маркса города Брянка, участковый Стахановского ГУВД МВД ст. лейтенант полиции Горбаченко Евгений Михайлович, после пьянки сел за руль своего "Chevrolet Lacetti", г/н А 873 АС и совершил ДТП, въехав в мачту городского освещения, вместе с ним развлекалась пьяная его гражданская супруга сотрудник ЭКО Стахановского ГУВД МВД капитан полиции Фролкова Татьяна Викторовна, 1988 года рождения.

Детей манит романтизм войны. Более того, они видят разницу между "полиция Украины" и "милиция с народом" ОРДЛО. Вторая прельщает возможностями, властью, вседозволенностью.

Я не буду разглагольствовать на темы морали. Я просто предоставила фактаж. Для подумать. Знаю, меня читает много думающих людей, которые умеют видеть далеко за линию горизонта.

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