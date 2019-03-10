Если кто помнит, в мае, когда на Донбассе подняли триколорадки и заявили, что больше не будут "кормить" Киев и "Донбасс-это Россия", "рыфырендум" должен был проходить по крымскому сценарию, то есть в "бюллетенях" должен был быть вопрос "Донбасс в составе РФ". Но не для того Вова бамбасиком играл, чтобы на бамбасике жениться. За пару дней тему переиграли по личному приказу ВВПука. И "народ Донбасса" — не весь, но в критическом его большинстве — рванул голосовать за "республики".

Не поверите, но опомнились через год и начали вопить "нам республики подкинули", то есть, "мы голосовали за присоединение, а откуда республики, не поймем".

Даже пытались доказывать, что в "бюллетенях" было "за присоединение к РФ", и не было "республик", но сбивались с такта. И даже подозревали Плотницкого, что он лично подменил "бюллетени", чтобы отжать себе "республику".

Понять простое — Путину нужна была вся Украина, ну, или большая ее часть, а так как не получилось и в "рыфырендуме" могли принять участие только 25 % жителей Донбасса, который никак не выглядел "новороссией", Путин сказал "фу" донбасским зверушкам, организовал гетто — там так и не смогли.

Гетто ему нужно было для развала экономики Украины, политической дестабилизации и прикрытия крымского вопроса. Мол, разменять, он уходит из Донбасса, а Крым ему, и мы молчим. Или…

Или он играет Донбасс по полной.

В Украине это понимают. На Донбассе нет. Там выслуживаются, все больше деградируя и прогибаясь. Заглядывают в глаза в надежде на подачку. И весело виляют хвостом, когда привозят корм. Дают лапу и служат.

Как только очередной разворованный завод ли шахта хочет мыкнуть — как же так, где зарплата — им обещают "вот-вот в Россию".

Я умиляюсь от этого зрелища. А завод на следующий день после "вот-вота" заработает? Его кирпичики-станочки "русские братья" взад вернут? Разминируют здесь все? Шахты откачают и запустят?

"Народ Донбасса" на такие глубокие вопросы ответить не может. Думать это не орать "забрать и поделить".

Им уже неоднократно из России напоминали – Донбасс, это Украина. Официально РФ называет ОРДЛО Украина, Луганская и Донецкая область и, как подписант Минских соглашений, гарантирует "Донбасс взад", то есть, воссоединение мирного края с не мирным.

Жителей ОРДЛО на России называют "граждане Украины", дают им вид на жительство, 180 дней пребывания, и требуют все документы для трудоустройства гастарбайтеров. Предлагают гражданам Украины ускоренную процедуру получения российского гражданства с переселением в Хабаровский край. Но не признают ОРДЛО частью РФ, и никогда этого не сделают. Санкции!

Мы первая страна, которая защитилась от агрессии на международном уровне, доказав агрессию, оккупацию, ихтамполно и ихтамстреляет, и ведем войну на политическом, международном и дипломатическом фронте.

Били ли по рукам РФ за какую-то войну, агрессию или аннексию? Нет! Отсюда вседозволенность и даже непонимание, мол, как за что, мы же всегда и везде.

Я помню, как в 2014-м свердловчане-опочленцы из террористического формирования "РИМ" показывали привезенные из РФ военные карты, где граница новой Украины, вернее, того, что от нее оставалось в случае успеха проекта "новороссия", проходила по Днепру. До сих пор мои земляки с опаской выбирают место для переселения.

И помню браваду "за три дня возьмем Киев и на Берлин". Используя наше замешательство, то, что Янукович фактически ограбил страну, вывезя из нее деньги, разворованную (читай подготовленную пророссийскими марионетками-предателями к сдаче Украину) армию, постмайданный период становления нации, кучу предателей во всех органах власти, включая пограничную службу, СБУ, Минобороны, МВД, конечно же, им удалось забрать у нас Крым и часть Донбасса.

Ценой невероятных усилий всей страны, добровольцев и волонтеров, граждан, в вышеописанных условиях, нам удалось не только срубить все головы "новоросской гидры" по городам, но и остановить наступление.

Это очень больная тема для "наварасов". Они же верили могущество РФ, Киев за три дня. А им даже не всю Луганскую и Донецкую область отжали.

В качестве "могем" в ОРДЛО мусолят тему нашего отступления и "котлов", тихо пряча при этом, что все это было сделано не руками местных коллаборационистов, а руками россиянских ихтамнетов.

Один на один "армия" ОРДЛО без "накопанного в шахтах оружия" в поле не воин. Даже не 2014-й год. Голи-боси давали по зубам тем, кого хорошо вооружала Россия.

ОРДЛынское "могем" я тут же отбиваю вопросом "а чего ж не дошли". Ну, вот пять лет, вы сидите, пыхтите в окопах, где ваша могущественная "на Берлин"? Шипят! Понимают, все русское "на Берлин", сдувается на санкциях, и ответках. ОРДЛО — марионетки Кремля. Сказали довольствоваться тем, что есть, сидят, каждый в своей кучке.

Пришлют из РФ гуманитарку — радуется "кормилец Украины". Привезут из РФ рубли на зарплату и пенсии- праздник, даже лапу дают от переизбытка чувств.

Вопрос "а если не привезут", "народ Донбасса" встречает вальяжно раскинув лапки: "должны-обязаны".

И пятый год, выслуживаясь, хают Украину, рассказывают сказки про "фошиздов", хотя 70% населения ОРДЛО спокойно и свободно выезжает в мирную часть Украины.

Из ОРДЛО свободно курсируют автобусы по всей Украине. Стаханов-Киев. Ровеньки-Киев. Свердловск-Киев. Харьков. Днепр. Полтава. Винница. Одесса. Чиновники ОРДЛО покупают квартиры в мирной части Украины, а приезжая в ОРДЛО, рассказывают о "хунте".

В ОРДЛО те, кто понял приоритеты ситуации, активно и цинично создают условия гетто для тех, кто отравлен пропагандой настолько, что уже не видит реальности, живя в своем симулякративном мире.

Смешно слушать, как мой кум, который ездит к своей сестре в Одессу, рассказывает о лагерях СБУ, газовых камерах и лабораториях по разбору населения на органы. В ОРДЛО он поп, и приход, который содержится в страхе, дает хороший доход. В Украине он обычный гражданин Украины. Да и она "навараска", когда вышла в 2015-м году замуж за "фошизда" и переехала из ОРДЛО в Одессу, сменила все триколорадки на странице на желто-голубые ленты. Даже на 9 мая у нее мак. Вот так!

Если разложить население ОРДЛО на психотипы по восприятию ситуации, то получится (проукраинских не считаем, мы знаем, что они есть, хоть и в меньшинстве), я беру тех, кто в 2014-м был настроен по-"навараски" или "какая разница", так вот эти люд сейчас разделяются на тех,

— кто все понял, и постарался выехать скрыть свою позицию на 2014-й год

— кто все понял, но не может выехать, приспосабливается к жизни там, хотя сильно разочарован построенным миром.

— кто верит в "республику" и ее "независимость", и даже не хочет в РФ (хотя в 2014-м хотел)

— кто не верит в "республику" считает это переходом в "русский мир" и ждет "вот-вот"…

И пятый год из ОРДЛО несется вой дрессированных зверушек путина – "вова, вазьми, я гатова".

Вова смеется и не берет. У Вовы санкции и доллары в Швейцарии. Вове бы это все чудо навараское назад "взад" впихнуть, повезет, если, на его паритетных условиях.

А "народ Донбасса" все стоит с протянутой рукой, скулит и пытается обратить на себя внимание, надел кокошники, обул лапти, в руках балалайка, в глазах тоска. Мол, мы же вам все отдали, и жизнь, и заводы, и города, и женщин, и детей, а вы…

Кстати, когда Путин наиграется Донбассом и, подняв его за хвост, даст ему ускорительный толчок для возврата, что будут петь все эти люди?

Реинтеграция — это вопрос на 10-20 лет. И чем дольше Донбасс и Крым в оккупации, тем сложнее реинтеграция.

Реинтеграция может вернуть нам территории, но не вернуть людей. Реинтеграция может сделать Донбасс Украиной, а может Украину сделать Донбассом.

И если кто- то думает, что мир, это раз-два и тишина, все улыбаются и машут, — а на Донбассе многие так думают, мол, скорее бы, как до войны, он ошибается. Прекращение военных действий, еще не мир. За прекращением военных действий последует разоружение "мирного населения", работа с фанатиками "русского мира", протесты "мирных граждан" с требованиями "как до войны и немедленно", реваншизм, разминирование, принятие сложных решений в части не восстановления или перепрофилирования предприятий, экологическая и эпидемиологическая ситуация, жизнь рядом с обществом с обнуленной моралью.

И зря, что вот сейчас мы считаем опасными лишь людей с оружием, называющих себя опочленцами –"повстанцам"-народом Донбасса". На самом деле намного опаснее те, кто в 2014-м внушил людям, жителям Луганской Донецкой области, что они "народ", что "Донбасс- исконно русская земля", что кокошник и балалайка. Эти люди намного опаснее. Они – манипуляторы. Они тихо уйдут в тень, чтобы тихо выполнять свою работу по реваншизму.

Манипуляторы выводили людей на площади, обещали даже то, что Путин не обещал — "Россия нам даст", "Донбасс-кормит", "на Берлин". Манипуляторы запускали пугалки: "вуйки спустятся с гор и заберут наши шахты, так как на Западенщине нет работы", "католики будут всех канонизировать", "правосеки снесут нашу историю", "шахтеры будут работать на восстановление Майдана", "всех сделают геями", "будут забирать детей в американские семьи", "прививки делают девочек бесплодными, чтобы убить славянскую расу", "донбасские казаки", "народ", "история наварасии".

Манипуляторы учат детей в школах, и "вузах", чаще всего имея родственников в Украине и выезжая в Украину, рассказывают о "зверствах хунты". Манипуляторы пишут статьи в газетах- "Украина замерзает", полвареника, "все выехали".

И если кто-то думает, что война это исключительно люд с оружием, он ошибается. Война — это детсад, школа, вуз, история, наука, культура, религия, театр, кино, юмор, газета, телевидение, музей… У войны тысячи граней. И тысячи нитей.

И стоит пропустить хотя бы одну, как из темноты повеет мерзким тленом "не забудем-не простим-повторим-деды воевали-русский мир-скрепы". Помните об этом!

Цитата: "Писатели России и Донбасса подготовили текст открытого письма, в котором призвали власти России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. Под письмом подписались более 100 известных литераторов, на данный момент текст и подписи переданы в Госдуму России и в Администрацию Президента России Владимиру Путину. Об этом 21 февраля корреспонденту информационного агентства "Исток" сообщил секретарь Союза писателей ЛНР Андрей Чернов.

В письме сказано, что война в Донбассе привела к множеству жертв, повлияла на судьбы людей, но она не заканчивается. В России поддерживают жителей ЛНР и ДНР, но писатели считают, что этого не достаточно.

– Чем Донецк и Луганск хуже Южной Осетии или Крыма? Донбасс – это плоть от плоти и кровь от крови нашей общей Родины. Там говорят на одном с нами языке, чтят общих героев, у нас одна история и православная вера. Не нужно ждать пока войска хунты устроят в Донбассе "люстрацию", убьют и покалечат десятки тысяч людей, разобьют города, уничтожат экономику. Давно назрела насущная необходимость признать независимость двух провозглашённых республик Донбасса, – сказано в открытом письме.

Инициаторами обращения является группа пермских писателей, а текст подготовили член Союза писателей России, кандидат филологических наук, депутат Галина Чудинова и доктор наук, профессор МГУ, писатель Юрий Нечипоренко. Под призывом признать республики Донбасса подписались российские писатели и публицисты Алексей Полубота, Сергей Лукьяненко, Татьяна Набатникова, Алексей Слобожанинов, Лидия Довыденко, Николай Климкин, луганские писатели Андрей Чернов, Светлана Тишкина, Сергей Прасолов, писатели из Донецка Валентин Пехтерев, Владислав Русанов и другие. Также обращение поддержали не только писатели, но и представители других профессий. Шахтеры. Металлурги. Врачи. Преподаватели".

Да, кстати, "бамбас" в его вот этой извращенной форме, он забавный. Если бы не война, их даже можно просить выдать что-нибудь эдакое на-гора, чтобы изучать глубины "лучшего в мире советского образования", давшего нам советского человека.

Письмо же писали не глупые люди, ну, как по профессиям и образованию, элита, так сказать. И…

Южная Осетия непризнанная "республика" — поэтому она ничуть не хуже Луганска и Донецка. На равных. И она также зависит от финансирования з бюджета РФ. Дадут-не дадут покушать, нужно ждать в клетке.

Донбасс — плоть от плоти Донецкого каменноугольного бассейна, географический топоним, то есть его плоть — Земля.

В Южной Осетии, Абхазии, Чечне, понятное дело, православие и русский язык, главное, осетинам и Кадырову об этом не говорите. Хотя, когда на Луганщину заезжали кадыровцы, абхазцы и осетины, женщины крестили их вслед, кормили их пирожками со свиной печенью или беляшами, и называли их "наши православные братья мусульмане".

Россия поддержала жителей Донбасса — могли бы и уточнить чем, ихтамнеты, оружие, а то не вежливо как-то. Война не заканчивается — из разряда Донбасс так ничего и не понял. Окончание войны в руках путина. Выведет Кремль войска из Крыма и ОРДЛО, перестанет спонсировать опочленцев деньгами и оружием — будет мир.

О разбитых городах понравилось. Интересно, как будет "народ Донбасса" после деоккупации объяснять, куда делись заводы-шахты из тыловых городов, где не было военных действий.

Вот, например, шахты в ОРДО все закрыли, приказы "власти" Захарченко-Пушилина. Или заводы в Россию вывезли. Приказ о "перемещении" завода и оборудования подписали Захарченко или Пасечник, или Плотницкий. Так что на "хунту" особенно и не взвалишь.

80% заводов-фабрик закрылись в тыловых городах ОРДЛО под управлением "крепких наварасских хозяйственников", о чем на сайте "мыныстров" имеются приказы и другие документы. Часть заводов и пароходов вывезена в РФ, часть просто на металлолом "народ Донбасса" распилил. Восстанавливать будет, кто — надеются, что Украина. И при деоккупации никто не скажет "хунта" или "мы сами", будет народ Донбасса" голосить, как потерпевший- "это все оккупанты".

Я думаю, что вот эти песни "о разбитых городах" — это новое веяние из СМИ-РФ. Чтобы скрыть факты разграбления Донбасса и избежать санкций и выплаты репараций, что нужно? Правильно, разбомбить все в щебень, чтобы не было доказательств "разграбления". Поэтому в СМИ-ОРДЛО все чаще звучит "о разбитых хунтой городах". На фоне того, что в СМИ-ОРДЛО это самые "разбитые хунтой города" — эталон процветания и стабильности, у думающего человека появляется улыбка и вопросы. "Наврод бамбаса" в лице ынтылигенции в седьмом поколении по линии партии пишет вот такие опусы.

Понравилось "не нужно ждать, пока войска хунты устроят в Донбассе "люстрацию". В том, что мы победим и Луганская и Донецкая область вернутся в Украину Луганской и Донецкой областями, даже "наварасы" не сомневаются.

В тему "на коленях": В ОРДЛО на шахтах шахтеров заставили добровольно и с улыбкой рассчитаться с ТОВ ДТЭК (регистрации я в Украине, стаж, налоги и все такое), написать заявление на прием на работу в "Внешторгсервис" (компания с регистрацией в Южной Осетии, налоги туда же, стаж в никуда же), и вот в прошлом месяце шахтеры добровольно и с песней проголосовали об увеличении профсоюзного взноса. Кстати, о закрытии шахты или завода, здесь так же добровольно и с криками "хунта"-"фошизды" голосует коллектив.

Так что если вам начнут рассказывать "шахтеры — гордое племя", не верьте. Им "какая разница кто платит", за бутыль технического спирта они проголосуют за закрытие своей же шахты и сами ее утопят. На шахтах ОРДЛО задержка 2-3 месяца в выплате зарплаты. Дают по 40-46%. И вот в Краснодоне праздник. Неожиданно дали зарплату с задержкой всего на один месяц, это считается расцветом и процветанием. А, как вам?!

Донбасс на коленях: к лотку приучен, команды выполняет!

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