Як пропагандивно-моральний захід, вимагання репарацій за вдіяні Росією злочинства - непогана ідея, хоч консеквентність вимагала б від України одночасне вимагання репарацій від Німеччини (а може й Австрії). А це вже стає трохи небезпечною грою, яка може закінчитися некорисно для України (бо змобілізує німецьких та австрійських гіпернаціоналістів та соціалістів проти України). Звичайно, реальна можливість отримання таких репарацій від будь-кого дорівнює нулю.

Новости Росія опинилася на грані національної катастрофи

Чи вибачиться коли-небудь Росія перед Україною, то тут треба ще довго почекати. Бо в такому випадку Росія ще має позбутися Путіна, перейти на демократичний шлях, позбавитися своїх імперських ілюзій. А все це навряд чи скоро відбудеться.

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