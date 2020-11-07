На Луганщине погиб 20-летний десантник

Утром субботы, 7 ноября, на Донбассе погиб боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег Свинарик.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. В сообщении уточняется, что трагедия произошла на рассвете в Луганской области.

"Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", – написал Козицкий.

Известно, что Свинарик родился в селе Арламовская Воля Львовской области. В августе прошлого года он добровольно пошел на службу по контракту.

Олег Свинарик Facebook / Максим Козицкий

Волонтер-доброволец Владимир Правосудов (позывной "Штурм") написал в Facebook, что парень погиб в районе Половинкино.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.