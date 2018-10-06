Сегодня Олег Сенцов прекращает голодовку. Об этом он заявил в письме, адресованном "Всем, кому это еще интересно".

Олег пишет о 145 днях борьбы, 20 кг потерянного веса и подорванном организме. А ещё сокрушается, что цель не достигнута, и просит прощения "у тех, кого я подвел". В письме сестре Сенцов более откровенен. "Обидно проигрывать, но выбора мне не оставили, я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - поясняет он.

Слова о поражении, извинения и просьбы о прощении - все это говорит нам о том, что Олег Сенцов не до конца осознаёт, что победил. В первую очередь потому что выжил, - пишет Лариса Волошина для Деловой столицы. - Его смерть нужна исключительно Владимиру Путину. А ещё всем тем, кто надеялся использовать жертвенность Олега в своих целях. Например, Медведчуку, который в интервью "112 каналу" говорил, что уж он бы об освобождении Сенцова точно бы договорился. Но при условии. А дальше следовали путинские хотелки: от признания легитимности выданных в оккупированном Крыму морякам судна "НОРД" российских паспортов до собственноручно написанного Олегом прошения о помиловании на имя главаря российской бандитской федерации. Которое тоже стало бы своеобразным актом признания вины и российского гражданства Сенцова. Ведь только так оно может быть принято путинской канцелярией к рассмотрению.

Россия разработала, казалось бы, беспроигрышный план. Либо Сенцов, а с ним и Украина соглашаются с тем, что Путин имеет право судить захваченных в Крыму украинских граждан, либо пусть умрет. И тогда его смерть можно будет конвертировать в акции гражданского недовольства. В Киеве, конечно же. А где же ещё? Ведь это Украина отказалась идти на политические уступки. Ведь это украинские власти оттеснили Виктора Медведчука от переговоров по Сенцову, о чем он не забыл упомянуть в нашумевшем интервью каналу "112 Украина".

Россия с самого начала планировала воспользоваться голодовкой Олега Сенцова для того, чтобы поднять ставки. Даже акции в поддержку "политического заключённого Олега Сенцова" укладывались в кремлевскую канву. Ведь политический заключённый в международном праве - это оппозиционер, оппонент правящего режима. Но разве режим Путина - это легитимная власть для украинского гражданина Олега Сенцова? Политический узник Кремля - это россиянин Ходорковский, но не Олег Сенцов. Заложник, политический заложник, некомбатант, захваченный на оккупированной территории. По всем признакам Олег Сенцов - жертва военного преступления, совершённого оккупантом на оккупированной территории. Это прямой путь в Гаагу. Именно поэтому российские власти так старались приучить мир к лживому термину "политический узник", подразумевая, что Сенцов - российский оппозиционер, который ничем не отличается от Толоконниковой и узников Болотной.

Именно поэтому к Сенцову не допускали ни украинского омбудсмена, ни украинского консула. Татьяна Москалькова - российский уполномоченный по правам человека - четко заявила, что Олег Сенцов - российский гражданин, поэтому украинским представителям доступ к нему закрыт. А вопрос "двойного гражданства" Олега Сенцова должен быть решён в украинском законодательном поле. Россия требовала от Украины признания законности выданного жителям оккупированного Крыма российского гражданства. Выжить и не признать над собой российскую юрисдикцию для Олега Сенцова означает сорвать планы Кремля по легитимации аннексии.

Однако и это ещё не все. Олегу удалось переломить российский пропагандистский дискурс в мире, представлявший оккупацию Крыма как спор хозяйствующих субъектов на постсоветской территории. На 100-й день голодовки украинского режиссера, словенский философ Славой Жижек и французский экономист Кристиан Тобира опубликовали на страницах издания Le Monde статью, в которой пояснили историю Олега, его позицию и необычайное мужество. Рассказ о значении голодовки Олега Сенцова для коллективного Запада они начали с событий в Грузии 8 августа 2008 года. То, что очевидно для нас: Россия - страна агрессор, которая планомерно захватывает территории соседних государств; что попустительство Запада в Грузии является причиной захвата части Украины российскими войсками; что практика западных политиков не замечать российской агрессии продолжается, а это значит, что после Украины Путин двинется дальше, намного дальше. Все, что знает каждый украинец, теперь стало новой европейской интеллектуальной мыслью. Жижек и Тобира в данной статье пришли к выводу, что Сенцов сделал то, чего не сделал коллективный Запад - дал бой неприкрытому злу. Не струсил, не отвернулся, не промолчал. И назвал вещи своими именами. Теперь о том, что Запад продолжает ручкаться с убийцей Путиным, пишут все издания мира.

Позиция европейских политиков, ставших послушными марионетками в руках Путина, разрушает само понятие права, свобод, цивилизации. Об этом всем говорят интеллектуалы с мировым именем, приводя в пример Олега Сенцова. Крупнейшие кинофестивали мира в своих жюри оставляют для него место. Путину впору спрашивать: "А сколько у этих киношников и философов дивизий?". Для того, чтобы понять произошедшее, надо знать, кто такой Жижек. Это философ, работы которого лежат в основе всех образовательных программ в области социологии, философии, политологии и политической антропологии. Славой Жижек - это Макс Вебер современности. Его слова подхватываются студенчеством и становятся идеологией современного европейца. Когда правду о российской агрессии, Крыме и Украине провозглашает Славой Жижек - это победа Олега Сенцова. Своим поступком Олег пробудил достоинство у европейских мыслителей. Очень быстро правда о путинской России, оккупации Крыма и соглашательстве Запада будет растиражирована в тысячах трактатов, киноработ и произведениях современного искусства. Олег Сенцов для таких мыслителей как Жижек стал образцом культурного человека, в одиночку бросившего вызов империи зла, ханжеству и воинствующему невежеству. Победа ли это? Конечно. Могу поспорить, что путинские стратеги не рассчитывали на такой поворот.

Нет никаких сомнений, что Олег Сенцов скоро окажется на свободе. Украина не перестанет бороться за него. Так же, как не перестанет добиваться освобождения всех своих граждан, оказавшихся в заложниках у Кремля. Постепенно оценка происходящего меняется и в мире становится все меньше экспертов и интеллектуалов, которые могут позволить себе рассуждать о том, что российская агрессия против Украины - это перебранка "загадочных русских" на постсоветском пространстве, которые рано или поздно помирятся к всеобщему удовольствию коллективного Запада. Чем дольше продолжается эта война, чем больше Путин наглеет в ответ на предложение отпустить заложников - тем скорее в мире станет неприличным вступаться за путинский режим и рассуждать о необходимости диалога с Россией.

Когда я прочитала в письме Олега строчки о проигранной борьбе, я вспомнила о героях Норильского восстания, об участниках крымскотатарского национально-освободительного движения, о Васыле Стусе, Вацлаве Гавеле, Петре Григоренко. Знали ли они, что победят советского монстра? Испытывали ли отчаяние и сомневались ли в том, что их жертва уже сама по себе подвиг? Что поступок, который не приносит результата в условиях полного запрета на гражданскую позицию - уже результат? Думаю, что они тоже теряли веру. Но они победили. Как победил Олег Сенцов, когда закончил своё письмо из российской колонии словами "Слава Украине!". Потому что на эти слова уже сегодня тысячи и миллионы людей по всему миру отозвались "Героям Слава!". Спасибо тебе, Олег.