Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое.
Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!
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