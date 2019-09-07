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8 сентября • обновлено в 12:54
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Все статьи автора

До победы еще очень далеко. Враг силен

33т

Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое.

Новости
"До победы еще далеко!" Сенцов сделал первое заявление после освобождения

Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Теги
обмен Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Олег Сенцов украинский кинорежиссер, дальше можно не читать.
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4
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Golan Sim
Golan Sim
Пэрэмоха!.. Боротьба продовжується.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи!
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3
1
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Golan Sim, панада усе, панада усе, панада усе, панада усе -чи чи чи:))))))))))))
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3
1
Батонов Иван
Батонов Иван
А Надю Савченко кто нидь помнит? Так же и с Сенцовым поступите.
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9
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