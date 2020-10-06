На Донетчине от COVID-19 скончался кардиолог, заразившийся на операции

В Краматорске 5 октября от осложнений коронавируса умер врач-кардиолог Олег Марченко.

Мужчине было 58 лет. Как сообщила в Facebook волонтерка Валентина Варава, медик заразился, когда оперировал неотложного пациента с обширным инфарктом.

"Пациент оказался больным "ковид". Завотделением кардиологии тоже тяжело больна, сейчас на ИВЛ", – написала Варава.

Она добавила, что в регионе врачи оказывают неотложную помощь пациентам без тестов на COVID-19, потому что результатов ждут по 2-3 недели.

Чиновник областного департамента здравоохранения Александр Педенко подтвердил, что в Краматорске от коронавируса умер врач, но не назвал его имени, пишет kramatorskpost.com.

На брифинге в Донецкой ОГА чиновник сказал, что это третий медик на территории Донетчины, умерший от COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 64 смерти от коронавируса.

"Все, что нужно было сделать, сделали, но, к сожалению, болезнь взяла вверх", – сказал Педенко.

По его словам, с начала пандемии в области у более 300 медиков обнаружили коронавирус, 196 из них уже выздоровели.

Олег Никитович Марченко работал врачом-кардиологом палат интенсивной терапии Межрайонного кардиологического отделения Краматорской городской больницы №3.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине официально подтверждены 234 584 случая коронавирусной инфекции. Из них 4348 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 4520 человек (+90 за сутки), а 103 401 пациентов (+2149) полностью побороли болезнь.