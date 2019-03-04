О происхождении топонима Русь ходит множество романтических легенд и сказок, мы же постараемся разобраться в истории его появления логически.

Происхождение названия Русь все так или иначе связывают с началом, с истоком, с этносом русские, но так ли это на самом деле? Могут ли быть другие не совсем привычные, традиционные причины происхождения этого топонима?

Прежде всего давайте определимся с самими причинами нашего исследования: мы знаем как и весь мир что Русь была за всю историю одна - Киевская.

Правда после взятия Киева Батыем топоним начал свое путешествие по территории Руси и мы узнали о существовании Красной, Белой и даже Черной Руси. Стали появляться различные пропагандистские популистские названия Новгородская Русь, Московская и так далее.

Но имели ли те кто называл себя Русью право на это название? Право называться русскими?

Скажите, вас не удивляет, что во Франции живут французы, в Чехии чехи, а на Московии живут русские?

Нет?

Русь в Киеве, в Киеве живут украинцы, абсолютно идентичные с культурой языком и религией Руси, а в Москве оказывается живут русские, не имеющие к Руси никакого духовного или культурного отношения! Парадокс!

Почему Русь ? Версии.

Один из вариантов происхождения топонима Русь связывают с именем народа, этноса: русские, или русы или руги.

Руги - были кочевниками и славились прежде всего тем, что умели обрабатывать землю и выращивать Рожь. Рожь была их культурным достоянием, основой всего, центром их мироздания, если хотите. Вокруг колосков ржи плелись многочисленные мифы, рожь была предметом их религиозного культа.

Да во многом отголоски обожествления ЖИТА ЖИТТЯ, сохранились в культурной прослойки Украины и до сих пор.

Сами обратите внимание, колоски у нас принимают участие везде, это и символ благосостояния - урожая, и символ счастья сытости, и многое, многое другое.

Этноним РУГИ стал производным от выращиваемой племенами ругов культуры: РЖЫ ЖИТА, производным от слова RUGR .

В зависимости от языка и способа написания называли ругов: Rugii, Rugians, Rygir, Ulmerugi, Holmrygir, Rugier, говорили про славян-германцев-скандинавов еще и: роги, рузи, русы, руяне (rujanen, rani).

А из-за вариативности позиционных аллофонов g / j, j/z и прочтения букв j/i также могли называть:

ruth, ruz, rud -по-кельтски красный

roux, rousse - француцский рыжий, рыжая

rouge красный

сербски - руйан темно-красный

Именно поэтому Русь вполне могла быть Красной - красивой, прекрасной - Киевской Русью.

Топоним Русь также связывают с руслом, истоком нации - русской нации, которым также традиционно считается Киев, а вовсе не Новгород, идею о котором так упорно и долго навязывали нам московские историки-фантасты.

Форма праввления - Русь

Одним из новых вариантов происхождения названия который никто до этого не рассматривал, это идея о том, что Русь - это не названия этноса или местности, а название государственного строя, устройства государства.

К примеру, как Республика Франция , Римская Империя , Московский Улус - Киевская Русь .

То и есть Русь - это нечто вроде как Республика того времени.

Теория достаточно интересная даже если учесть тот факт что назваться иначе форма правления в Киеве не могла, так как политического понятия Республики в широком смысле тогда не существовало.

Крепость, Высокий Замок Русь

Эта идея пришла мне в голову давно, но для того чтобы подтвердить эту теорию раньше данных у меня было мало.

Сегодня же я практически уверен, что это одна из самых жизнеспособных теорий.

Согласно De administrando imperio византийского императора Константина Багрянородного от 952 года, русские караваны, направляясь в Константинополь, собирались в районе Киева, где переоснащали ладьи, готовя их к далекому морскому путешествию , и указывает место сбора: ладьи собираются в Киевской крепости , которая называется Самбатас .

Древнее тюркско-хазарское Самбатас происходило от сочетания слов сам и бат , что обозначает Верхняя крепость или Высокий Замок - Русь!

То и есть, более чем вероятно, что Русь - это и есть Киевский Замок - символ государственности, отличительный знак города готового отстоять свои интересы, защитить людей, укрыть их.

Аналогично с Русью можно сказать и про Московский Кремль, исторический центр города. Города, который был целиком и полностью слеплен с Киева.

Кремль - это просто и буквально означает: Күрүөбүл , Күрүөмүл = Загорожина , заграина , или, буквально с саха Крепость . Интересно еще, что Кремль был построен древними Массаками, и его строение соответствует божественному знаку Священного лебедя только из дерева оттого и прозвано Москово.

Но вернемся к Киевской Руси.

Древний Киев был не только славянским, но и полянским городом, теми самыми полянами которые и по сей день живут в Польше. И долгое время Киев оставался самым восточным славянским и полянским городом.

Киев стоял на границе славянского и тюркского мира, которая фактически проходила по Борисфену - Днепру.

Удержать такой город было важно не только для самих его жителей, но и для всей Европы в целом, так как Киев был неприступной скалой, о которую многие годы разбивались волны нашествий многих тюркских народов.

Киев пережил и гуннов и угров, и половцев и печенегов. Не устояла его Крепость - Русь, славянская твердыня лишь от навалы протомосковитов - монголов, которые вовсе не силой, а подкупом, наемного воеводы Дмитрия, взяли город.

Крепость была отстроена, когда Киев стал частью Великого Княжества Литовского и Русского и еще не раз становилось костью в горле различных захватчиков.

Исчезла она окончательно после того как Киев стал частью Московии, и новые хозяева стерли с лица земли его главный и столь ненавистный им символ - Киевскую Крепость - Высокий Замок - Русь!

К вышеприведенным фактам в доказательство моей теории я могу привести еще и факт того, что тризуб не исчез с герба Киева, он видоизменился, осовременился, его заменила рука с арбалетом свисающая с небес! Со стен замка!

Именно его, настоящий герб Киева - арбалет, мы видим и на титульной странице альбома голландского художника ван Вестерфельда побывавшего в городе в 1651 году:

Также во время раскопок именно на Замковой горе и в ее окружении, были найдены византийские монеты императоров Анастасия (правившего в 498 518 годах) и Юстипиана (527 565), относящийся к концу V и VI века, амфориски херсонского производства, бронзовая фигурка льва. А это доказывает что на Замковой горе, был мощный культурный слой, датированный византийскими монетами императоров.

И именно град князя Кия на горе, крепость с мощными стенами стал тем местом откуда пошла Русская земля, вера, культура - откуда пошла Русь.

Та самая Русь, которая стояла и стоять будет!

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