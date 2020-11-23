От "коронавирус" до "белорусский": Оксфордский словарь не смог выбрать "слово 2020-го года"

В 2020 году было так много резонансных событий, что Оксфордский словарь (Oxford Dictionaries) не смог выбрать традиционное "слово года", ему пришлось назвать таковыми несколько слов и выражений.

Как пишет The Swaddle, в течение года оксфордская команда выявляла сотни значимых новых слов и употреблений. А использование слова "пандемия" за этот период увеличилось более чем на 57 000%.

В список попали такие слова и выражения:

белорусский – в связи с событиями на президентских выборах страны;

коронавирус;

пандемия;

социальная дистанция;

социальная изоляция;

локдаун;

COVID-19;

WFH (Work from Home – работа на дому);

пузыри поддержки (social bubble – круг общения во время коронавирусной ограничений, который позволяет избежать полной социальной изоляции);

ключевые сотрудники;

net zero (в значении "нулевое потребление энергии");

импичмент;

vote-by-mail (голосование по почте);

Black Lives Matter;

отпуск;

самогон и другие.

По традиции, нужно было выбрать "слово года", которое сигнализировало бы о том, что в мире считали наиболее актуальной и интересной проблемой или событием.

Однако, по словам президента Oxford Dictionaries Каспера Гратволя, он "никогда не видел года в языке, подобного тому, что мы только что прошли". По его мнению, 2020-й был наполнен новыми словами, не похожими ни на какие другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "локдаун" назвали словом 2020 года по версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Использование его на сайтах, в книгах, газетах и на телевидении увеличилось на 6 000%.

В топ-10 года также попали такие слова, связанные с пандемией: "коронавирус", "социальное дистанцирование", "самоизоляция", а также "бессрочный отпуск" и "ключевой работник".