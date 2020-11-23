От "коронавирус" до "белорусский": Оксфордский словарь не смог выбрать "слово 2020-го года"
В январе 2020-го года люди чаще всего использовали слова "лесной пожар" и "импичмент"
В феврале наиболее употребляемым стало “оправдание", это было связано с персоной президента США Дональда Трампа
С марта в связи с пандемией все другие обогнало слово "коронавирус"
В 2020 году было так много резонансных событий, что Оксфордский словарь (Oxford Dictionaries) не смог выбрать традиционное "слово года", ему пришлось назвать таковыми несколько слов и выражений.
Как пишет The Swaddle, в течение года оксфордская команда выявляла сотни значимых новых слов и употреблений. А использование слова "пандемия" за этот период увеличилось более чем на 57 000%.
В список попали такие слова и выражения:
белорусский – в связи с событиями на президентских выборах страны;
коронавирус;
пандемия;
социальная дистанция;
социальная изоляция;
локдаун;
COVID-19;
WFH (Work from Home – работа на дому);
пузыри поддержки (social bubble – круг общения во время коронавирусной ограничений, который позволяет избежать полной социальной изоляции);
ключевые сотрудники;
net zero (в значении "нулевое потребление энергии");
импичмент;
vote-by-mail (голосование по почте);
Black Lives Matter;
отпуск;
самогон и другие.
По традиции, нужно было выбрать "слово года", которое сигнализировало бы о том, что в мире считали наиболее актуальной и интересной проблемой или событием.
Однако, по словам президента Oxford Dictionaries Каспера Гратволя, он "никогда не видел года в языке, подобного тому, что мы только что прошли". По его мнению, 2020-й был наполнен новыми словами, не похожими ни на какие другие.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "локдаун" назвали словом 2020 года по версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Использование его на сайтах, в книгах, газетах и на телевидении увеличилось на 6 000%.
В топ-10 года также попали такие слова, связанные с пандемией: "коронавирус", "социальное дистанцирование", "самоизоляция", а также "бессрочный отпуск" и "ключевой работник".