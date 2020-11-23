От "коронавирус" до "белорусский": Оксфордский словарь не смог выбрать "слово 2020-го года"

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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  • В январе 2020-го года люди чаще всего использовали слова "лесной пожар" и "импичмент"

  • В феврале наиболее употребляемым стало “оправдание", это было связано с персоной президента США Дональда Трампа

  • С марта в связи с пандемией все другие обогнало слово "коронавирус"

Команда Оксфордского словаря назвала 2020-й 'беспрецендетным' для языка

В 2020 году было так много резонансных событий, что Оксфордский словарь (Oxford Dictionaries) не смог выбрать традиционное "слово года", ему пришлось назвать таковыми несколько слов и выражений.

Как пишет The Swaddle, в течение года оксфордская команда выявляла сотни значимых новых слов и употреблений. А использование слова "пандемия" за этот период увеличилось более чем на 57 000%.

В список попали такие слова и выражения:

  • белорусский – в связи с событиями на президентских выборах страны;

  • коронавирус;

  • пандемия;

  • социальная дистанция;

  • социальная изоляция;

  • локдаун;

  • COVID-19;

  • WFH (Work from Home – работа на дому);

  • пузыри поддержки (social bubble – круг общения во время коронавирусной ограничений, который позволяет избежать полной социальной изоляции);

  • ключевые сотрудники;

  • net zero (в значении "нулевое потребление энергии");

  • импичмент;

  • vote-by-mail (голосование по почте);

  • Black Lives Matter;

  • отпуск;

  • самогон и другие.

По традиции, нужно было выбрать "слово года", которое сигнализировало бы о том, что в мире считали наиболее актуальной и интересной проблемой или событием.

Однако, по словам президента Oxford Dictionaries Каспера Гратволя, он "никогда не видел года в языке, подобного тому, что мы только что прошли". По его мнению, 2020-й был наполнен новыми словами, не похожими ни на какие другие.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что "локдаун" назвали словом 2020 года по версии толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Использование его на сайтах, в книгах, газетах и на телевидении увеличилось на 6 000%.

В топ-10 года также попали такие слова, связанные с пандемией: "коронавирус", "социальное дистанцирование", "самоизоляция", а также "бессрочный отпуск" и "ключевой работник".

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