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9 сентября • обновлено в 12:58
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Оксана Забужко
Оксана Забужко
Украинская писательница и поэтесса Все статьи автора

Наче всіх бісів з бісенятами випустили разом

29.1т Читать материал на украинском

"ВЛАДА ЇХНЯ, КРАЇНА НАША" (с). Отак відвернешся на яких 2 тижденьочки всього (маю я, врешті-решт, конституційне право на відпочинок?), вертаєшся, а тут, гульк, - як в улюбленому анекдоті Івана Малковича, "озираюсь, а стодоли нема" (с): замість парламенту - "скажений принтер", небезпечних для Росії свідків відпускають на штири вітри, міжнародна репутація країни летить під три чорти, "міністр освіти" пише в фб пост з 10-ма граматичними помилками (орудний, блін! орудний відмінок, це 5-й клас, навіть обкладинку підручника пам'ятаю!))), обраного киянами мера вже замірились міняти "по лічному распоряженію" Главпуфика, і нарешті, Шустер, головний символ нашого довоєнного "10-ліття нагноєння", повертається на екрани, щоб продовжити з того місця, де його перебили, - загальне враження таке, наче всіх бісів з бісенятами випускають разом, бо спішать-хапаються встигнути, доки півень не запіяв!..)))

(Ордалії-абсурдалії, виганяння злих духів через випробування - вогнем, водою, мідними трубами: над "мідними трубами" можна поставити червоне кружальце: "ми зараз тут". )

Попри все, моє завдання в цьому чортоплясі незмінне - нагадувати, що ми все ще належимо до старих культурних націй (навіть якщо конкретний Вася чи Наташа про це нічого не знає!): поки в громаді є люди, які це пам'ятають (хай навіть у межах статпохибки - а в нас їх далеко більше!), шанси цілої такої громади витримати випробування завжди будуть розмірно високими. Тож, що називається, "стежте за оголошеннями": на цій сторінці публікуються тільки конструктивні новини.))

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"Момент Цемаха": вибір зроблено, крапки розставлені

(Навіть "Код Гурніка", якщо розібратись, - вийшов повістю про те, як українці виживали в не до порівняння гірших умовах, аніж сьогоднішні: в СРСР Сємічастного й Андропова, коли, здавалось би, шансів дожити "до співу півня" не було жодних, - але сповідуваний середовищем, яке мене сформувало, принцип "ВЛАДА ЇХНЯ, КРАЇНА НАША", навіть у вимушено обмеженому застосунку - таки давав свої плоди: через тиждень, коли книжка вийде друком, всі охочі зможуть побачити на живому прикладі, як це працювало.

А про інший, куди грізніший і амбіційніший книжковий проект за моєю участю, благополучно закінчений цього літа, розкажу трохи згодом - він вартий окремої розмови, і не одної.)

Словом - працюємо далі...

Як казала моя Дарина - "це наша війна, і ми її ще не програли" (с).

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Автор
Оксана Забужко Оксана Забужко
Тема
Реформы в Украине
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Оксани Забужко
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Комментарии
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Николаев Олег
Николаев Олег
Оксана, ты же обязательно прочитаешь. Пишу тебе из Москвы. Вот есть такая страна Португалия. А есть Дания. Есть Венгрия. Греция. И таких в Европе штук 30-40. Но ментально ты наша. Нет ничего у тебя общего с Португалией, с Ирландией, с Бельгией, с Норвегией, с Мальтой. И никогда не будет. Не будут в Испании кушать украинский борщ.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Viking Ingwar, В Швейцарии любят украинский борщ исключительно выходцы из бывшего СССР. Запад в принципе не любит первое блюдо. Они очень редко едят протертый супчик и всё. А за пределы Москвы и Московской обл. выезжают практически все. Это вы из Лос-Анджелеса не выезжаете и считаете, что Америка это весь мир.
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Николаев Олег, В Швейцарии очень любят. Даже говорят, что Украина должна получить за борщ Нобелевскую премию. А Вы за пределы Москвы и Моск. области когда-нибудь выезжали?
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Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
ну пропиарила девушка свою книжку как могла, чего копья ломать? заодно и в законно выбранную власть критику бросила.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Давно Обоз не публиковал сию порохоботинку.Видно у Оксеньки был "творческий кризис"
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Manfred Anry
Manfred Anry
Тарас Бор, А в тебе клімакс
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