"Первая и основная ошибка Зеленского": экс-командир полка назвал последствия "формулы Штанмайера"

Выборы на Донбассе должны проходить при условии окружения ОРДЛО войсками Нацгвардии и введением на оккупированную территорию миротворцев вместе со спецназом Нацполиции Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил бывший командир полка специального назначения "Днепр-1" и экс-нардеп 8-го созыва Юрий Береза, отметив, что в украинском парламенте ни в коем случае не должны сидеть террористы "Л/ДНР".

"Я никогда не приму того, что террористы могут сидеть в украинском парламенте, те, кто убивал украинских граждан. Я готов бороться против этого до конца, как и большинство тех, кто принимал участие в русско-украинской войне с 2014 года", – сказал он.

Об условиях возможного проведения выборов на Донбассе, Береза вывел свою "формулу" того, как они должны проходить.

"Мое видение украинских выборов на Донбассе – украинские войска должны находиться на линии российско-украинскую границу. Я допускаю такой момент, что так называемое ОРДЛО будет окружено войсками Нацгвардии, а внутри, на момент проведения выборов, будут находиться" голубые каски" вместе со спецназом Нацполиции. Но ни в коем случае выборы не должны проводиться, пока там есть российские военные. Вот моя "формула Штайнмайера", или "формула Березы", – рассказал еэ-нардеп.

Выборы на оккупированных территориях Донбасса УНИАН

Политик отмечает, что сейчас украинская дипломатия должна сделать все для защиты интересов нашего государства, особенно, учитывая то, что поддержка Украины со стороны западных партнеров значительно снизилась.

"Есть много вызовов, и говорить однозначно правильно это или неправильно, невозможно. Мне кажется, что Зеленский не пошел по пути объединения Украины, это его первая и основная ошибка. Для того, чтобы принимать такие решения надо, чтобы общество как никогда было единым. Если оно едино, тогда возможно принятие таких трудных решений", – говорит екснардеп.

"Я не хочу говорить о референдуме, про какие-то другие популистские вещи. Понятно, что есть шаги, которые принимаются в пользу государства, и эти шаги влекут за собой большую ответственность. Поэтому однозначно, без глубоких консультаций, без всестороннего анализа принимать решения невозможно", – добавил он.

В то же время он предостерег украинского президента Владимира Зеленского от серьезных уступок Российской Федерации, особенно, что касается проведения выборов на Донбассе без установления контроля на украинско-российской границе.

Владимир Зеленский

"Есть такое понятие в шахматах, как цугцванг (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции, – Ред.). Если он пойдет на такой шаг, он попадет в цугцванг из которого выхода не будет" – отметил Береза.

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