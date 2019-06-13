"Окружим Москву!" Соколова затроллила Путина обращением к украинцам

Украинская журналистка Янина Соколова ярко обратилась к украинцам и в шутку заявила, что у нее уже есть целая армия для захвата Москвы.

Троллинг стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину она устроила в эфире своего еженедельного шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Нас 220 тысяч! У Богдана Хмельницкого было на 100 тысяч меньше. Мы вместе можем выпить весь сок из берез в Тульской области. Если мы возьмемся за руки, мы можем окружить Москву и крикнуть: "Путин, сдавайся!". У нас есть горячие гимнастки, вкусный ботокс и самый гуманный суд в мире. В общем, я рада, что столько людей не хотят мириться, что им сс*т в уши", – иронично отметила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла резкий обвал рейтинга Путина. Она заявила, что махинации с уровнем его поддержки напоминают ей операцию по увеличению мужского полового органа.

Также журналистка постебалась над желанием президента РФ вмешиваться в конфликты по всему миру и рассказала, что, помимо войн, дает ему выброс адреналина.

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