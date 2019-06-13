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/Общество

"Окружим Москву!" Соколова затроллила Путина обращением к украинцам

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Украинская журналистка Янина Соколова ярко обратилась к украинцам и в шутку заявила, что у нее уже есть целая армия для захвата Москвы.

Троллинг стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину она устроила в эфире своего еженедельного шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Нас 220 тысяч! У Богдана Хмельницкого было на 100 тысяч меньше. Мы вместе можем выпить весь сок из берез в Тульской области. Если мы возьмемся за руки, мы можем окружить Москву и крикнуть: "Путин, сдавайся!". У нас есть горячие гимнастки, вкусный ботокс и самый гуманный суд в мире. В общем, я рада, что столько людей не хотят мириться, что им сс*т в уши", – иронично отметила телеведущая.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла резкий обвал рейтинга Путина. Она заявила, что махинации с уровнем его поддержки напоминают ей операцию по увеличению мужского полового органа.

Также журналистка постебалась над желанием президента РФ вмешиваться в конфликты по всему миру и рассказала, что, помимо войн, дает ему выброс адреналина.

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Персоны
Янина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
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8
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2
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
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2
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
В заголовке следовало бы написать: Хроники пациента психиатрической больницы.
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4
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Опять обкурилась )))) мандавошек у тебя целая армия, дура Бл...))
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