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"Окропились мочой": Соколова высмеяла россиян за интерес к анализам Порошенко и Зеленского

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила россиян за повышенный интерес к выборам президента Украины и, в частности, к сдаче анализов кандидатами.

Яркое обращение к пропагандистам она показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Товарищи, но мы хотя бы свои анализы обсуждаем, а вы обсуждаете чужие. На всех каналах окропили себя мочой Порошенко и Зеленского. Ребята, ну вы сейчас просто взяли чужой спичечный коробок и засунули туда свой нос. Возмущаетесь запахом, а нос все равно не убираете. Давайте я вам с носика вот эту кляксу вытру. Может, добрее станете", — с сарказмом обратилась журналистка к рупорам Кремля, показав нарезку их программ о выборах в Украине.

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"Соловьевы — п*здуны": Соколова постебалась над ложью росСМИ о выборах в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова высмеяла скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву за язвительные сюжеты о выборах в Украине и вызвала ее на дебаты. На размышления одиозной пособнице путинского режима украинка дала сутки.

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Персоны
Янина СоколоваПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы-ваш плешивый,когда здаст кровушку на ботекс,слабо???
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Янина уйди ...
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
- "Товарищи, но мы хотя бы свои анализы обсуждаем, а вы обсуждаете чужие" Как? Как сука какашки Порошенко могут быть для Янины своими?
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