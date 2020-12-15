Около 70-80% прибывших в Украину из ОРЛО больны COVID-19, – Гайдай

Большинство из тех, кто пересекает линию разграничения из оккупированных регионов Луганской области в направлении подконтрольной Украине территории, больны COVID-19.

Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках форума "Восток возможностей" глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Он отметил, что многие безответственно относятся к тому, что больны COVID-19.

По словам Гайдая, такие люди отказываются находиться в самоизоляции.

Он также отметил, что из 10 человек, которые пересекают пункт пропуска, у 7-8 оказываются положительные результаты тестов на COVID-19.

"На неподконтрольной территории ведь "нет ковида", там же "пневмония" у них и все: "ковида нет", как, собственно, и лечения", – сказал чиновник.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в Facebook предположил, что аналогичная ситуация с инфицированными складывается и на донецком направлении.

Он также удивился, почему правительство немедленно не остановило опасный поток десятков тысяч инфицированных, как только появились первые сигналы тревоги.

"Есть ли во всем мире хотя бы одна другая страна, настолько безопасно-безответственная, что позволяет беспрепятственно пересекать свою границу людскому потоку, в котором 70-80% инфицированных COVID?" – написал Гриценко.

Почему правительство не остановит поток инфицированных? Facebook Анатолия Гриценко

По данным Государственной пограничной службы Украины на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях работает 7 пунктов въезда/выезда, через которые граждане могут попасть со временно оккупированной территории на подконтрольную Украине.

По состоянию на вторник, 15 декабря, в подконтрольной украине Луганской области всего подтвердили 7987 случаев коронавируса, 216 – летальные. В Донецкой области выявлено 30 062 заболевших COVID-19. Из них 19 263 человека выздоровели, а 622 – умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 15 декабря, в Украине официально подтверждены 909 082 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 416 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 15 480 человек (+233 за сутки), а 522 868 пациентов (+16 150 за сутки) полностью победили болезнь.