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''Оккупированы Россией'': украинцам подсказали оригинальный способ борьбы с захватчиком

1.5тЧитать материал на украинском

В сети обратили внимание на оригинальную идею грузинских предпринимателей, которые занимаются экспортом вина в другие страны.

Так, пользователь Вадим Костюк показал в своем Twitter бутылку с алкоголем, на которой виднеется надпись: "20% Грузии оккупированы Россией".

"Хорошая идея для экспортеров украинской продукции", – подписан снимок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер и журналист Лариса Волошина спрогнозировала, что в случае ослабления России ее земли постараются вернуть себе Молдова, Грузия, Азербайджан, Япония и даже Китай.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Грузия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сказочный Долболоб!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Порой ловлю на мысли себя что на Обозревателе работают редчайшие дебилы
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Andreevski Andrey, в стране дебилов по другому быть не может.
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