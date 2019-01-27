''Оккупированы Россией'': украинцам подсказали оригинальный способ борьбы с захватчиком

В сети обратили внимание на оригинальную идею грузинских предпринимателей, которые занимаются экспортом вина в другие страны.

Так, пользователь Вадим Костюк показал в своем Twitter бутылку с алкоголем, на которой виднеется надпись: "20% Грузии оккупированы Россией".

"Хорошая идея для экспортеров украинской продукции", – подписан снимок.

Гарна ідея для експортерів української продукції!!! pic.twitter.com/c9291jrOqn — Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) 26 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер и журналист Лариса Волошина спрогнозировала, что в случае ослабления России ее земли постараются вернуть себе Молдова, Грузия, Азербайджан, Япония и даже Китай.

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