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"Оккупация" Станицы Луганской: в "ЛНР" подняли панику после их разоблачения

1.7т Читать материал на украинском

Террористы "ЛНР" поспешили назвать секретный указ о присоединении Станицы Луганской и моста возле нее к "республике", который "спалили" в Украине, фейком.

Так, "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко в своем Telegram-канале заверил, что документ поддельный.

"Мне на почту пришел липовый документ от якобы администрации Главы. Сразу чувствуется неуклюжая работа украинских пропагандистов", – высказался он, пытаясь замести следы.

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В "ЛНР" подняли панику из-за разоблачения "оккупации" Станицы

В "ЛНР" подняли панику из-за разоблачения "оккупации" Станицы

Вскоре, когда указ уже распространили СМИ, Марочко разразился новым заявлением.

"Еще в первой половине дня я опроверг подлинность документа, который начал массово распространятся в сети интернет от имени администрации "Главы ЛНР". А уже в 17.00 украинские СМИ, ссылаясь на этот документ, публикуют новости. Это уже даже не желтая пресса, это позор журналистики", – вскипел Марочко.

"Оккупация" Станицы Луганской: в "ЛНР" подняли панику после их разоблачения

Скриншот

"Оккупация" Станицы Луганской: в "ЛНР" подняли панику после их разоблачения

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

  • Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут свои войска.

  • 24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская.

  • Позже в зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
батальон "Донбасс" Новости ЛНР
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