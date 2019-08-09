"Оккупация" Станицы Луганской: в "ЛНР" подняли панику после их разоблачения

Террористы "ЛНР" поспешили назвать секретный указ о присоединении Станицы Луганской и моста возле нее к "республике", который "спалили" в Украине, фейком.

Так, "официальный представитель народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко в своем Telegram-канале заверил, что документ поддельный.

"Мне на почту пришел липовый документ от якобы администрации Главы. Сразу чувствуется неуклюжая работа украинских пропагандистов", – высказался он, пытаясь замести следы.

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Вскоре, когда указ уже распространили СМИ, Марочко разразился новым заявлением.

"Еще в первой половине дня я опроверг подлинность документа, который начал массово распространятся в сети интернет от имени администрации "Главы ЛНР". А уже в 17.00 украинские СМИ, ссылаясь на этот документ, публикуют новости. Это уже даже не желтая пресса, это позор журналистики", – вскипел Марочко.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что ремонт моста возможен только после того, как оккупанты отведут свои войска.

24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская.

Позже в зоне разведения сил у КПВВ Станица Луганская был замечен блокпост террористов "ЛНР", который противоречит Минским соглашениям.

Они использовали ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

Представители "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева устроили перепалку с украинской стороной, заявляя претензии на населенные пункты Счастье и Станица Луганская.

В СБУ появление переговорщиков от "ЛНР" на территории Станично-Луганского района с претензиями касательно линии разграничения назвали "сознательной провокацией" террористов.

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