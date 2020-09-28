Оккупанты заставят людей в Крыму продать скважины и колодцы

Глава оккупационной администрации аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру.

Об этом сообщила "Новая газета". Соответствующее заявление Аксенов сделал на заседании оперативного штаба по водоснабжению аннексированного полуострова.

Он назвал воду "стратегическим сырьем", которое не может быть в чьей-то собственности.

"Если в данном случае есть какие-то недопонимания с собственниками, подключайте прокуратуру и принимайте решение… Там где отказываются – принимайте решение о принудительном выкупе. По-другому, коллеги, не будет. Сегодня воды не хватает всем", – заявил Аксенов.

Также на заседании сообщили, что проблемы водоснабжения наблюдаются в Симферопольском, Бахчисарайском и Ялтинском районах.

За выходные дни оккупационным властям поступило около тысячи обращений от жителей с жалобами на несоблюдение графика подачи воды или желто-коричневую жидкость, текущую из водопровода.

В некоторых районах Крыма воды не было до шести суток.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды.

Оккупационные власти ограничили водоснабжение для жителей полуострова.

Вечером 23 сентября в квартирах жителей домов по улице Кечкеметской в аннексированном Россией Симферополе из кранов пошла вода черного цвета.