Оккупанты в Севастополе начали по ночам отключать воду людям

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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В Крыму ощущают нехватку воды

В оккупированном РФ Крыму в Севастополе по ночам отключают водоснабжение из-за уменьшения запасов воды в Чернореченском водохранилище.

О перебоях с водоснабжением сообщило севастопольское издание ForPost. На протяжении прошлой недели в городе фиксировались регулярные отключения холодной воды.

По словам горожан, холодную воду без каких-либо предупреждений отключают каждую ночь около 00:00. Жители опасаются, что это связано с водной проблемой в регионе, и со страхом ждут возможного введения графиков подачи воды.

Однако в местном "Водоканале" сообщили, что севастопольцам не о чем беспокоиться, так как ночные отключения якобы происходят из-за подготовки к зимнему периоду.

В то же время, как сообщил Крым.Реалии, запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.

По данным издания, площадь водного объекта значительно уменьшилась.

В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.

Чернореченское водохранилище заметно уменьшилось.
Вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды.

Оккупационные власти ограничили водоснабжение для жителей полуострова.

Глава оккупационной администрации аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру.

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