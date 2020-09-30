Оккупанты в Севастополе начали по ночам отключать воду людям

В оккупированном РФ Крыму в Севастополе по ночам отключают водоснабжение из-за уменьшения запасов воды в Чернореченском водохранилище.

О перебоях с водоснабжением сообщило севастопольское издание ForPost. На протяжении прошлой недели в городе фиксировались регулярные отключения холодной воды.

По словам горожан, холодную воду без каких-либо предупреждений отключают каждую ночь около 00:00. Жители опасаются, что это связано с водной проблемой в регионе, и со страхом ждут возможного введения графиков подачи воды.

Однако в местном "Водоканале" сообщили, что севастопольцам не о чем беспокоиться, так как ночные отключения якобы происходят из-за подготовки к зимнему периоду.

В то же время, как сообщил Крым.Реалии, запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя – Чернореченском водохранилище – продолжают уменьшаться.

По данным издания, площадь водного объекта значительно уменьшилась.

В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды.

Оккупационные власти ограничили водоснабжение для жителей полуострова.

Глава оккупационной администрации аннексированного РФ Крыма Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру.