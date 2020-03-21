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21 марта • обновлено в 06:32
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Оккупанты в Крыму вывели детей праздновать "русскую весну" и разгневали сеть

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В Крыму с масштабом отметили шестую годовщину аннексии Россией украинского полуострова, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

Фотографии "празднования" обнародованы в Twitter "RoksolanaToday&Крым25%" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В мероприятиях принимали участие дети и пожилые люди, для которых коронавирус наиболее опасен.

В "Артеке" состоялся спектакль, в котором были задействованы подростки с портретами советских деятелей.

В Севастополе дети в военной форме и нашивками с двуглавым орлом сажали деревья вместе с российским байкером Александром Залдостановым, известным по прозвищу "Хирург".

В комментариях пользователи возмутились такому отношению к здоровью детей.

"Родители что, дебилы?", "Эти нелюди еще детей улыбаться заставляют", – негодовали в сети.

Оккупанты в Крыму вывели детей праздновать "русскую весну" и разгневали сеть
Оккупанты в Крыму вывели детей праздновать "русскую весну" и разгневали сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполнилось 6 лет со дня аннексии Россией Крыма. Именно в этот день в 2014 году президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями "властей" Крыма и Севастополя.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Севастополь
Теги
Крым вирус
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