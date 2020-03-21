Оккупанты в Крыму вывели детей праздновать "русскую весну" и разгневали сеть

В Крыму с масштабом отметили шестую годовщину аннексии Россией украинского полуострова, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.
Фотографии "празднования" обнародованы в Twitter "RoksolanaToday&Крым25%" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
В мероприятиях принимали участие дети и пожилые люди, для которых коронавирус наиболее опасен.
В "Артеке" состоялся спектакль, в котором были задействованы подростки с портретами советских деятелей.
В Севастополе дети в военной форме и нашивками с двуглавым орлом сажали деревья вместе с российским байкером Александром Залдостановым, известным по прозвищу "Хирург".
Антивирусное— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Покажите фото в ООН и МООЗ
"ЮНАРМИЯ города-героя СЕВАСТОПОЛЯ Марш Победы 17.03.2020" pic.twitter.com/sFVBFeIhU2
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Антивирусное +просто мимими
И топор! pic.twitter.com/AlHI5ACwhG
Артек в разгар пандемии вируса китайского— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Вот прям сейчас диды важнее детей...
Россиюшка...
бабы еще нарожают pic.twitter.com/Rkhn8Y7rxQ
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 19, 2020
Карантинное
Дети и зараза по имени Хирург pic.twitter.com/CVYHJjO86G
В комментариях пользователи возмутились такому отношению к здоровью детей.
"Родители что, дебилы?", "Эти нелюди еще детей улыбаться заставляют", – негодовали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполнилось 6 лет со дня аннексии Россией Крыма. Именно в этот день в 2014 году президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями "властей" Крыма и Севастополя.
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