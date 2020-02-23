Показывали технику РФ: оккупанты в Крыму устроили циничный парад к "23 февраля"

В центре временно оккупированного Россией Симферополя 23 февраля показывали российскую военную технику и вооружение. Мероприятие приурочили ко "Дню защитника Отечества", который в Украине не отмечают согласно указу от 2014 года.

Как сообщает "Крым.Реалии", на площади Ленина разместили бронетранспортеры, артиллерийские гаубицы, систему залпового огня "Град" и штатное стрелковое вооружения различных подразделений армейского корпуса Черноморского флота России, Росгвардии, а также спасательную и специальную технику здешних структур МЧС.

Кроме того, российские казаки показывали стрелковое вооружения времен Второй мировой войны. Дети и взрослые фотографировались на фоне военной техники.

"Парад" в оккупированном Крыму rferl.org

Кроме того, на площади включали музыку военных лет и песни о российской армии.

rferl.org

rferl.org

rferl.org

rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Украине долгое время праздновался День защитника Отечества, но с 2014 года государство отказалось от этого праздника. Так, у украинской армии появился свой праздник – День защитника Украины, который отмечают 14 октября.

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