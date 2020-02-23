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23 февраля • обновлено в 17:11
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Оккупанты в Крыму устроили циничный парад к "23 февраля". Фото

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В центре временно оккупированного Россией Симферополя 23 февраля показывали российскую военную технику и вооружение. Мероприятие приурочили ко "Дню защитника Отечества", который в Украине не отмечают согласно указу от 2014 года.

Как сообщает "Крым.Реалии", на площади Ленина разместили бронетранспортеры, артиллерийские гаубицы, систему залпового огня "Град" и штатное стрелковое вооружения различных подразделений армейского корпуса Черноморского флота России, Росгвардии, а также спасательную и специальную технику здешних структур МЧС.

Кроме того, российские казаки показывали стрелковое вооружения времен Второй мировой войны. Дети и взрослые фотографировались на фоне военной техники.

"Парад" в оккупированном Крыму

"Парад" в оккупированном Крыму

rferl.org

Кроме того, на площади включали музыку военных лет и песни о российской армии.

Показывали технику РФ: оккупанты в Крыму устроили циничный парад к "23 февраля"

rferl.org

Показывали технику РФ: оккупанты в Крыму устроили циничный парад к "23 февраля"

rferl.org

Показывали технику РФ: оккупанты в Крыму устроили циничный парад к "23 февраля"

rferl.org

Показывали технику РФ: оккупанты в Крыму устроили циничный парад к "23 февраля"

rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в Украине долгое время праздновался День защитника Отечества, но с 2014 года государство отказалось от этого праздника. Так, у украинской армии появился свой праздник – День защитника Украины, который отмечают 14 октября.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Даже из Владивостока слышен вой чубатых свиней!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Нормально так отметили праздник! Всех кто прошел армейскую школу с ПРАЗДНИКОМ!
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О Дмитрий
О Дмитрий
Как интересно устроен российский мозг. Гейпарад - это кошмар, это ж наши дети смотрят, а когда дети смотрят на орудия массового уничтожения людей под свистопляски - это воспринимается нормально. Признаюсь и мой мозг именно так все воспринимает - примитивное советское воспитание
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О Дмитрий
О Дмитрий
Ukraine The, ну почему же. На гейпарады можно тоже взглянуть по иному: орудия, которыми одни любят других, но сзади. Так что в обоих случаях вопрос только в том, как смотреть
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Ukraine The
Ukraine The
О Дмитрий, димосик, а если они смотрят на орудия, которые их защищают? На педопарады по иному не взглянешь. Так что мимо)
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