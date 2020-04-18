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18 апреля • обновлено в 21:46
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Оккупанты в Крыму придумали новый налог для жителей: кто заплатит

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С 1 июля 2020 года на территории оккупированного Крыма появится новый налог на профессиональный доход или, как его называют, налог для самозанятых граждан.

Соответствующий закон принят нелегитимным "парламентом" полуострова, сообщает "Крым.Реалии". Так, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, уборщики, сиделки и другие.

Отмечается, что эта категория населения будет подвержена специальному налоговому режиму. Он предполагает, что налоговая ставка при получении дохода от физических лиц составляет 4%, от юрлиц и ИП – 6%, а платить страховые взносы не обязательно.

В Крыму введут новый налог для жителей

В Крыму введут новый налог для жителей

RT News

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Владимир Соловьев жестко раскритиковал высокие цены в оккупированном Крыму. Он считает их несоизмеримыми с уровнем инфраструктуры и сервиса, при этом назвав местных жителей "сволочами".

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Автор
Марина Погорилко
Теги
Крым налоги
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
И всё равно Крымчане не хотят в украину)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Первым это вводил Бацька, помните - назвали это Налог на тунеядство. Готовьтесь, скоро такое будет в Украине, но с величиной налога, как в Швеции для миллиардеров.
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