Оккупанты в Крыму потратят 25 млн рублей на вызов дождя

"Власти" аннексированного Россией Крыма намерены искусственно вызывать осадки на полуострове путем экспериментальных авиационных работ.

Как говорится на официальном сайте госзакупок РФ, конкурс на выполнение таких работ был объявлен 4 августа, сумма контракта – 25,4 млн руб (9,5 млн грн).

Только одно предприятие соответствовало требованиям конкурса на выполнение работ по искусственному увеличению осадков – Центральная аэрологическая обсерватория, которая входит в структуру Росгидромета. Комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма заключил контракт с этой организацией.

Как следует из тендерной документации, работы будут выполняться с применением самолета. Он должен быть оснащен системой вертикальной радиолокации облаков и осадков и бортовым измерительно-вычислительным комплексом (ИВК). Этот комплекс должен иметь измеритель воздушной скорости, барометрической высоты, температуры наружного воздуха, водности облаков, скорости и направления ветра, самолетный конденсационный гигрометр, датчик температуры, систему сбора и первичной обработки данных и другие элементы, необходимые для указанных мероприятий.

Кроме того, самолет должен иметь азотный генератор и устройства для отстрела пиропатронов с йодистым серебром с количеством зарядов не менее 300 единиц.

Работы по вызыванию искусственных осадков планируется завершить до 15 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 7 сентября в Крыму ввели почасовое снабжение питьевой воды. Жители Симферополя, Бахчисарая и еще 39 близлежащих населенных пунктов теперь будут получать ее только утром и вечером.

Окажется ли полуостров на грани катастрофы и что будет делать Кремль для решения проблемы – читайте в материале.