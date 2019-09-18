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18 сентября • обновлено в 13:53
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Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость на админгранице

1.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму возле пункта пропуска "Армянск" у админграницы полуострова с Херсонской областью, установили контрольно-пропускной пункт и шлагбаум.

Как сообщает Крым.Реалии, такое ограничение ввели по распоряжению подконтрольного России Минтранса Крыма. В самом ведомстве отметили, что сделали это "в целях обеспечения безопасности на территории приграничного кассового пункта "Армянск".

"Такая мера необходима для сохранения объекта транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства и обеспечения безопасности пассажиров, находящихся не территории автостанции. На контрольно-пропускном пункте постоянно дежурит сотрудник охранной организации. Установка шлагбаума необходима для недопущения заезда автобусов и автомобилей без разрешительных документов на площадь кассового пункта", – сказано в сообщении Минтранса Крыма.

Шлагбаум у пункта пропуска в Армянске

Шлагбаум у пункта пропуска в Армянске

ru.krymr.com

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Там уточнили, что каждый день от кассового пункта "Армянск", который расположен возле одноименного автомобильного пункта пропуска у админграницы, отправляется порядка 26 автобусных рейсов в направлении Симферополя, Севастополя, Евпатории, Ялты и Керчи.

Как писал OBOZREVATEL, так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым - Тавриду.

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Тема
Аннексия Крыма
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