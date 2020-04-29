Российские оккупанты в Крыму в очередной раз придумали циничный маркетинговый ход накануне 9 Мая. Они выпустили в продажу алкоголь с названием "Вино Победы" в пакетах, стилизованных под ящики с боеприпасами, и "Портвейн крымский. 75 лет Победы".

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Twitter блогер Vitauskas. В частности, тару производители вина "украсили" фотографией Ялтинской конференции, а также запрещенной в Украине "георгиевской" лентой. Кроме того, на этикетку они уместили памятные даты и советскую звезду.

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая Twitter Vitauskas

"Деды выпивали. Коронавирус "победобесию" не помеха", – с сарказмом подписал нелепые фото автор поста, упрекнув оккупантов в спекулировании на трагедии всего человечества ради роста продаж.

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая Twitter Vitauskas

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