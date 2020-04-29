Российские оккупанты в Крыму в очередной раз придумали циничный маркетинговый ход накануне 9 Мая. Они выпустили в продажу алкоголь с названием "Вино Победы" в пакетах, стилизованных под ящики с боеприпасами, и "Портвейн крымский. 75 лет Победы".

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Twitter блогер Vitauskas. В частности, тару производители вина "украсили" фотографией Ялтинской конференции, а также запрещенной в Украине "георгиевской" лентой. Кроме того, на этикетку они уместили памятные даты и советскую звезду.

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая Twitter Vitauskas

"Деды выпивали. Коронавирус "победобесию" не помеха", – с сарказмом подписал нелепые фото автор поста, упрекнув оккупантов в спекулировании на трагедии всего человечества ради роста продаж.

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая Twitter Vitauskas

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в России ко Дню Победы в торговых сетях начали продавать домашние тапочки с изображением советских солдат с "георгиевской" ленточкой. Из-за этого в сети разгорелся скандал. Пользователи упрекнули продавцов в неуважении к памяти миллионов погибших.

Кроме того, в 2019 году один из супермаркетов Нижнего Новгорода (Россия) ко Дню Победы затарился сувенирными "георгиевскими" лентами с нацистской свастикой.

А студенческое общежитие в городе Саратов перед 9 Мая обклеили баннерами, на которых вместо красноармейцев изображены солдаты нацистской Германии. Также на фото видна захваченная немцами советская военная техника.

В свою очередь российские производители детских карнавальных костюмов накануне 9 Мая рекламировали наряды, стилизованные под военную форму времен Второй мировой войны.

В придачу они предлагали своим клиентам кощунственные акции с подарками в виде "наград" участников боевых действий.

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