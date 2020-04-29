Главная Новости
29 апреля • обновлено в 05:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Оккупанты в Крыму отличились перед 9 Мая и выпустили "Вино Победы"

1.8т
Читать материал на украинском

Российские оккупанты в Крыму в очередной раз придумали циничный маркетинговый ход накануне 9 Мая. Они выпустили в продажу алкоголь с названием "Вино Победы" в пакетах, стилизованных под ящики с боеприпасами, и "Портвейн крымский. 75 лет Победы".

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Twitter блогер Vitauskas. В частности, тару производители вина "украсили" фотографией Ялтинской конференции, а также запрещенной в Украине "георгиевской" лентой. Кроме того, на этикетку они уместили памятные даты и советскую звезду.

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая

Twitter Vitauskas

"Деды выпивали. Коронавирус "победобесию" не помеха", – с сарказмом подписал нелепые фото автор поста, упрекнув оккупантов в спекулировании на трагедии всего человечества ради роста продаж.

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая

Оккупанты в Крыму выпустили "Вино Победы" к 9 Мая

Twitter Vitauskas

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
День Победы российская пропаганда Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Это не фото нелепое, а сама статья с хрюконьем комментаторов нелепых.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ладно вино но портвейн это уже дно))))а спирт победоносный из опилок будет?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
история повторяется .Теперь кремлёвские людоеды начнут спаивать ватный скот чтоб не бунтовали как при СССР ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 212 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги