Оккупанты в Крыму незаконно раскопали древнее поселение времен Золотой Орды. Фото и видео

В оккупированном Россией Крыму во время незаконных раскопок обнаружили часть древнего поселения Аджиэль, которое существовало с XIV-XVIII века.

Так называемый "глава" Института археологии полуострова РАН Вадим Майко рассказал РИА Новости, что находка поможет изучить быт крымского ханства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Незаконные раскопки в Крыму. Фото Вадима Майко

Он признался, что раскопки ведутся на месте строительства водопровода возле села Новониколаевка с прошлого года.

"Я не могу сказать, что это выдающаяся находка, но важно другое - благодаря этим раскопкам, мы впервые можем поставить вопрос об археологии Крымского ханства. История его хорошо известна, а вот быт населения почти не изучен. Раскопки позволяют узнать, чем пользовались люди, как они жили, в этом плане исследования поселения Аджи-Эль важны", – сказал Майко.

Древние захоронения в Крыму. кадр видео

Он добавил, что уже удалось раскопать более 4 тысяч квадратных метров окраин и исследовать хозяйственные ямы позднесредневекового времени. Майко уточнил, что это находки из золотоордынского периода.

В свою очередь археолог Алексей Куликов сказал "Крыминформу", что найденные объекты уже поставили на учет в России.

Оккупанты еще с 2019 года проводят незаконные раскопки в Крыму. кадр видео

Он добавил, что в процессе изучения поселения Аджи-Эль было обнаружено еще несколько поселений эпохи бронзового века (3000-1200 лет до нашей эры). Неподалеку найден некрополь и курган. Последний, по словам Куликова, представляет для археологов особую ценность, потому что такой тип захоронения характерен для выдающихся людей того времени.

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