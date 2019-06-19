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Эпидемии в Крыму: оккупантов заподозрили в подготовке диверсии

13.7тЧитать материал на украинском

Заявление МИД России о том, что в связи с "водной блокадой Крыма" Херсонской области якобы угрожает экологическая и эпидемиологическая катастрофа, должно насторожить.

"Это вызов, на который мы должны отвечать", – заявил OBOZREVATEL юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республики Крым Борис Бабин.

По его словам, в настоящее время "водный кризис Крыма обостряется" в силу объективных и субъективных причин. В частности, это связано с природным циклом полуострова.

"Мы входим в новый "сухой" цикл, который будет продолжаться, как минимум, 7 лет. До этого оккупантам более-менее везло, поскольку до этого была полноводная часть цикла. Это позволяло им играться с поверхностными водами, с крымскими водохранилищами. Но сегодня это уже нереально". Таким образом, "сельское хозяйство и связанная с ним индустрия полуострова не могут функционировать без воды", – констатировал Бабин.

Засуха в Крыму, иллюстрация

Засуха в Крыму, иллюстрация

Крым.Реалии

Все попытки оккупационной власти заменить Северо-крымский канал другими источниками воды, а также договориться о компромиссе с украинской властью также потерпели фиаско, – добавил он.

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Таким образом, "очевидно, что давление на Украину будет усилено", – убежден эксперт.

В этом контексте он заметил: "Я не знаю, готовы ли россияне на военную операцию, чтобы захватить Северо-крымский канал на подконтрольной территории, но то, что они готовы на диверсионные действия, сомнений не вызывает. Странно было бы ожидать от них чего-то другого".

"И то, что сейчас официально, на уровне МИДа, они рассказывают про какую-то виртуальную эпидемиологическую опасность на Херсонщине, которая не имеет под собой никаких оснований, означает только одно: что что-то будет создаваться искусственно. Возможно, будут организовываться какие-то искусственные выбросы на предприятиях химической промышленности в северном Крыму, возможно, будут распространяться возбудители заболеваний на подконтрольной территории", – предупредил Бабин.

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Напомним, 19 июня на официальном сайте российского МИД было опубликовано сообщение о том, что "граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа".

Сообщение об экологической катастрофе на Херсонщине

Сообщение об экологической катастрофе на Херсонщине

Официальный сайт МИД РФ

Как писал OBOZREVATEL, 18 июня стало известно о том, что жители Армянска на севере аннексированного Крыма вновь пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
да херсонская область уже заболочена.ждем малярийнык комаров от американской лаболатории
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