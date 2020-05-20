Оккупанты в два раза усилили обстрелы на Донбассе: ранен защитник Украины

Вооруженные формирования России более чем в два раза увеличили количество обстрелов на Донбассе, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

В среду, 20 мая, враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Днем ранее было зафиксировано в два раза меньше обстрелов.

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Огонь велся из запрещенных минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреливали позиции сил ВСУ в районе Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), Красногоровки (выпущено 20 мин из 120-мм миномета), Орехово (из 120-мм минометом, гранатометов и пулеметов), поселка Шумы (выпущено 11 мин из 82-мм миномета), Южного (из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов), Крымского (из станковых противотанковых гранатометов).

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воины ВСУ нанесли ответные удары из штатного вооружения, подавив вражескую активность.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 20 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было.