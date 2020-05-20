Оккупанты в два раза усилили обстрелы на Донбассе: ранен защитник Украины
Вооруженные формирования России более чем в два раза увеличили количество обстрелов на Донбассе, в результате чего ранен украинский военнослужащий.
В среду, 20 мая, враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Днем ранее было зафиксировано в два раза меньше обстрелов.
Огонь велся из запрещенных минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Оккупанты обстреливали позиции сил ВСУ в районе Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), Красногоровки (выпущено 20 мин из 120-мм миномета), Орехово (из 120-мм минометом, гранатометов и пулеметов), поселка Шумы (выпущено 11 мин из 82-мм миномета), Южного (из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов), Крымского (из станковых противотанковых гранатометов).
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воины ВСУ нанесли ответные удары из штатного вооружения, подавив вражескую активность.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было.