Главная Новости
20 мая • обновлено в 19:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Оккупанты в два раза усилили обстрелы на Донбассе: ранен защитник Украины

1.8т
Читать материал на украинском

Вооруженные формирования России более чем в два раза увеличили количество обстрелов на Донбассе, в результате чего ранен украинский военнослужащий.

В среду, 20 мая, враг 14 раз нарушил режим прекращения огня, сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Днем ранее было зафиксировано в два раза меньше обстрелов.

Оккупанты в два раза усилили обстрелы на Донбассе: ранен защитник Украины

112.ua

Огонь велся из запрещенных минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреливали позиции сил ВСУ в районе Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), Красногоровки (выпущено 20 мин из 120-мм миномета), Орехово (из 120-мм минометом, гранатометов и пулеметов), поселка Шумы (выпущено 11 мин из 82-мм миномета), Южного (из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов), Крымского (из станковых противотанковых гранатометов).

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воины ВСУ нанесли ответные удары из штатного вооружения, подавив вражескую активность.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 20 мая

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 20 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги