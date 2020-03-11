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11 марта • обновлено в 14:09
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Оккупанты в Бахчисарае устроили новую провокацию против крымских татар: появились подробности

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Во время обысков у крымских татар в оккупированном Россией Бахчисарае 11 марта силовики организовали умышленное подбрасывание запрещенных предметов и искусственно создали основания для их арестов.

Об этом написал народный депутат фракции "Европейская солидарность", заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

"Сегодня утром в Крыму оккупант ворвался в дома крымских татар с обысками. Известно о семи обысков в моем родном Бахчисарае", – отметил Чийгоз.

Обыски у крымских татар

Обыски у крымских татар

Facebook / Крымская солидарность

"Оккупанты искали оружие, запрещенную литературу. Как уже известно, они подбрасывали запрещенное, потому что сами ничего противозаконного не находили", – заявил он.

"Агрессор не остановит эти репрессии, пока Крым не будет освобожден", – отметил представитель "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 11 марта, в оккупированном Россией Крыма в Бахчисарае сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. В результате российские силовики задержали пять человек.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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