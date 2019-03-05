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Оккупанты устроили новое ЧП при строительстве Крымского моста. Фото

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У российских оккупантов в захваченном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

Так, в поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы. Теперь их пытаются поменять на новые. Об этом сообщает КерчьИНФО.

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За последние месяцы, по словам местных жителей, это уже не первый случай. Ранее строители повредили газопровод на том же участке, что могло привести к серьезному ЧП.

Сейчас работы продолжаются, здание станции "Багерово" обнесено забором – здесь была демонтирована плитка.

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Строительство Крымского моста

Строительство Крымского моста

КерчьИнфо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть привело в ужас качество строительства железнодорожной части Керченского моста. На свежих снимках видны несостыковки в плитах.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
12
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Смешно
11
Интересно
4
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11
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Что значит "пытаются"? Поменяют на новые
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0
2
Samolyuk Oleg
Samolyuk Oleg
ДэбилОиды вы северо-крымский канал перекрыли (хотя Крым считаете своим), а вякаете про аварию на водопроводе при строительстве)))
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2 из 3 ответов | показать все
Samolyuk Oleg
Samolyuk Oleg
Луцюк Виталий, для особо "одарённых" истОк Днепра посмотри где находится)))
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Samolyuk Oleg
Samolyuk Oleg
Луцюк Виталий, уеб@на в зеркале увидишь)))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Интересно это только мне закрыли возможность комментирования в некоторых ветках? http://prntscr.com/mtfk4y
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Снова проходил мимо, проходи на йух!
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