Оккупанты устроили новое ЧП при строительстве Крымского моста. Фото

У российских оккупантов в захваченном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту.

Так, в поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы. Теперь их пытаются поменять на новые. Об этом сообщает КерчьИНФО.

За последние месяцы, по словам местных жителей, это уже не первый случай. Ранее строители повредили газопровод на том же участке, что могло привести к серьезному ЧП.

Сейчас работы продолжаются, здание станции "Багерово" обнесено забором – здесь была демонтирована плитка.

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Строительство Крымского моста КерчьИнфо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть привело в ужас качество строительства железнодорожной части Керченского моста. На свежих снимках видны несостыковки в плитах.

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