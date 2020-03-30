Первый зараженный COVID-19 в "ЛНР": в Минреинтеграции заявили, что реальные масштабы скрывают

На временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма скрывают реальное положение дел с распространением коронавируса COVID-19. При этом в "ЛНР" заявили только об одном подтвержденном случае.

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отметили, что сокрытие информации о больных коронавирусом лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии, сообщает пресс-служба ведомства.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях.

"При этом тестирование на коронавирус фактически не осуществляется из-за нехватки тестовых систем. Диагностика в редких случаях проводится только для представителей оккупационной администрации и военных", – говорится в сообщении.

Врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости, а часть медиков де-факто находится в режиме самоизоляции вместе с семьями, что подтверждает наличие серьезных проблем.

В свою очередь так называемый "главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС)" Дмитрий Докашенко заявил, что пациент завез инфекцию из-за границы, передает "Интерфакс".

"Мы ему провели два вида исследований. И так же будет проводиться по всем гражданам, где у нас будет первый положительный тест, мы так же будем проводить второй тест и будем определяться с диагнозом", – отметил он.

Докашенко пояснил, что "первое – это скрининговое исследование, которое дает высокую степень вероятности того, что пациент, скорее всего, инфицирован". Затем, по его словам, "проводится второе исследование на следующем поколении тест-систем и идет уже подтверждение или неподтверждение".

Как сообщал OBOZREVATEL, первый положительный тест на коронавирус был получен 28 марта.

Напомним, что в оккупированной части Донецкой области под наблюдением врачей находятся 7984 человек. Из них 118 человек были госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции.

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