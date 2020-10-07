Оккупанты предложили закрыть водохранилища в Крыму шарами

Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили , что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам на полуострове.

Эксперт назвал причину нехватки воды в Крыму. По его словам, с 2014 года оккупационная "власть" не уделяла внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры. В то же время запасов пресной воды на полуострове достаточно для снабжения гражданского населения, а не на военные базы.