Оккупанты предложили закрыть водохранилища в Крыму шарами
Проблемы с водой в Крыму начались в 2014 году после аннексии Россией
До этого 90% потребностей полуострова покрывалось за счет Северо-Крымского канала
В 2020 году проблема дефицита питьевой воды усугубилась из-за жары и отсутствия регулярных осадков
Российские оккупационные власти хотят решить проблему засухи в Крыму шарами из полимеров.
По мнению местных экспертов, закрыв водохранилища щитом из таких шаров, они снизят объем испарения воды на 85-90%, сообщило российское информагентство ТАСС.
Как заявила первый вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова, гибкое полимерное покрытие на поверхности воды якобы будет отражать солнечный свет, соответственно, испарение воды замедлится. При этом шары не должны будут препятствовать накоплению жидкости в водоемах за счет осадков, сказала она.
Иванова уточнила, что применение данного решения требует дополнительного изучения со стороны научного сообщества.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Экс-прокурор оккупированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.
Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам на полуострове.
Эксперт назвал причину нехватки воды в Крыму. По его словам, с 2014 года оккупационная "власть" не уделяла внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры. В то же время запасов пресной воды на полуострове достаточно для снабжения гражданского населения, а не на военные базы.