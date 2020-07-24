Оккупанты потребовали от архиепископа Климента снести храм ПЦУ в Евпатории

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории.

Об этом сообщил в Телеграм-канале Офис омбудсмена. Снести здание потребовали в течении пяти дней.

В противном случае Клименту пригрозили уголовным производство по ст.315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Решение о сносе храма принял "крымский суд" за якобы отсутствие у Климента доказательств законности использования земельного участка и здания религиозной общиной ПЦУ в Евпатории.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека осудил такие действия оккупационных властей с целью запугивания прихожан ПЦУ в аннексированом Крыму и отметил, что территория Крымского полуострова – это территория Украины. На ней действует украинское законодательство, и РФ не имеет права применять свое законодательство в отношении граждан Украины и их имущества в Крыму, что прямо запрещено Женевской конвенцией.

Также в сообщении подчеркнули, что приговоры т.н.судов в Крыму и преследования по религиозным убеждениям представителей ПЦУ является нарушением ст.9 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские "власти" в аннексированном Крыму потребовали от представителей Православной церкви Украины "освободить помещение" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.