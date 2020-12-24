Оккупанты потратили миллионы на самолет, который так и не вызвал дожди в Крыму

Оккупационная администрация Крыма расторгла контракт с Центральной аэрологической обсерваторией Росгидромета, по которому самолет-метеолаборатория должен был вызвать осадки на полуострове.

На полеты из запланированных 25 млн рублей было потрачено 11,4 млн (примерно 4,3 млн грн), пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные сайтов госзакупок.

Контракт, подписанный в сентябре, действовал до 15 декабря 2020 года, а общий налет самолета должен был составить не менее 25 летных часов. Он был расторгнут досрочно в первой декаде декабря.

Как пишут "Крым.Реалии", в Госкомводхозе Крыма отметили, что Як-42Д совершал полеты на Симферопольским и Белогорским районами на протяжение нескольких дней, затем более двух месяцев необходимой для этого погоды в регионе не было

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Партизанское водохранилище, расположенное в 10 километрах от Симферополя, почти полностью пересохло.

Еще в одном – Бахчисарайском – осталось всего 2% воды.