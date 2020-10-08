Симферополю хватит воды на 2-3 месяца, – "власти" Крыма

Водохранилища Симферополя в аннексированном Крыму заполнены якобы всего на 10-12%.

Запасов городу хватит на 2–3 месяца при условии соблюдения графика подачи воды, заявил так называемый "глава" российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала "Миллет".

"На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная – пока у нас ее достаточное количество. На 2–3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду", – уточнил он.

По словам Гоцанюка, с учетом ресурсов из подземных источников воды Симферополю хватит до марта 2021 года.

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