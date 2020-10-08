Симферополю хватит воды на 2-3 месяца, – "власти" Крыма

Obozrevatel Общество 10:45, 8.10.2020 Обновлено: 11:09, 8.10.2020

Водохранилища Симферополя в аннексированном Крыму заполнены якобы всего на 10-12%.

Запасов городу хватит на 2–3 месяца при условии соблюдения графика подачи воды, заявил так называемый "глава" российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала "Миллет".

"На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная – пока у нас ее достаточное количество. На 2–3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду", – уточнил он.

По словам Гоцанюка, с учетом ресурсов из подземных источников воды Симферополю хватит до марта 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

  • Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам на полуострове.

  • Российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что бурение скважин, опреснение морской воды и вызывание дождя в аннексированном Крыму требуют огромных затрат, но не смогут решить проблему водоснабжения. Чтобы пресной воды хватило на нужды населения, оккупационной власти надо полностью отказаться от промышленности и сельского хозяйства на полуострове.

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