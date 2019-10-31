Разведение войск на Донбассе: в "ДНР" ответили Зеленскому

Оккупанты "Л/ДНР" отреагировали на слова презента Украины Владимира Зеленского о начале разведение сил и средств на участке в Петровском 4 ноября, заявив, что готовы устранить все нарушения для возобновления этого процесса на Донбассе.
Соответствующее заявление 30 октября сделал руководитель представительства так называемой республики в "Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня" Руслан Якубов. Об этом сообщает оккупационный ресурс "ДАН".
"Подразделения "НМ ДНР" подтвердили свои намерения приступить к устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского еще 7 октября. Затягивание процесса происходит исключительно по вине Киева. "Народная милиция" по-прежнему готова возобновить обязательства", — сказал он.
Оккупанты ответили Зеленскому на разведение войск в Петровском
По убеждению оккупантов, процесс устранения нарушений на участке отвода сил "Петровское — Богдановка", который должен был состояться с 9 по 11 октября 2019 года в соответствии с планом-графиком, утвержденным Контактной группой 1 октября, был сорван "по вине украинской стороны".
Поэтому теперь Киев якобы должен подтвердить свои намерения для его возобновления и выполнить все согласованные ТКГ мероприятия на участке отвода.
"Согласно Рамочному решению село Петровское входит в перечень пилотных участков разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016-го. Но впоследствии там вновь были замечены ВСУ. С тех пор Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска", — отмечает сайт оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск — соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
29 октября Украина и "Л/ДНР" начали разведение войск в Золотом. Поcле этого планируют организовать такой же процесс и в Петровском.
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